947857fe25

04577d713e

Nacional Política Salud Supremazo a Isapres: Ministra Aguilera advierte que ajustes por GES partirán el próximo mes En la Comisión de Salud del Senado, el ministro de Justicia, Luis Cordero, insistió en que no es una sentencia de carácter general y que las devoluciones serán definidas por la Superintendencia caso a caso. Aseguradoras alegan incerteza en cobertura. Bárbara Paillal Lunes 14 de agosto 2023 19:10 hrs.

Compartir en

Tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó un límite en el precio de las primas que pagan los afiliados por las Garantías Explícitas en Salud (GES), durante esta jornada tanto la ministra de Salud, Ximena Aguilera, como el ministro de Justicia, Luis Cordero, precisaron los alcances sanitarios y jurídicos de la sentencia ante la comisión de Salud del Senado. Previo a la instancia, la titular de la cartera de Salud señaló que este tercer elemento judicializado por los afiliados de las Isapres comenzaría a mostrar sus efectos “probablemente el próximo mes“, por lo que en conversación con Tele13 Radio afirmó que las aseguradoras desde esa fecha “van a tener que ajustar sus ingresos y el tema de la insolvencia está por verse“. En tanto, en la sesión extraordinaria que se llevó a cabo en el Senado para revisar el fallo de la Corte Suprema, la titular de Salud mencionó que como Ejecutivo han mostrado voluntad para regular la prima GES y, por eso, “en el proyecto de ley corta incluimos en el texto el que la Superintendencia tuviera la capacidad de fijar esa prima de manera de acabar con esa fijación unilateral de estos precios”. Además, la secretaria de Estado confirmó que, dado el contexto, “va a haber una reducción en los ingresos en cuanto prima GES para las isapres y tenemos que hacernos cargo, puesto que todo el trabajo de la comisión técnica ha sido el modelar cuáles son los efectos financieros que tiene la sentencia de la tabla de factores sobre la estabilidad del sistema”. Por su parte, el ministro Luis Cordero abordó las inquietudes de los parlamentarios en cuanto a si es un fallo de carácter general y a si tiene o no efecto, por ejemplo en la devolución de los cobros extra. “No existe ni en la sentencia de agosto ni en la de noviembre ni en ésta una sentencia general del sistema, existe los efectos de una sentencia de un afiliado que tiene un impacto en todos los afiliados de una isapre. Cuando se habla de alcance general se habla para los efectos de la sentencia en cada caso”, aclaró el ministro de Justicia. En cuanto al segundo punto, el ministro Cordero precisó que a diferencia de los fallos anteriores en esta materia “las devoluciones técnicamente no son parte de la parte resolutiva de esta sentencia”. “Sobre las devoluciones la corte no toma una posición, no decide, dice simplemente en el considerando 24 que esas sumas que pudieron haber sido consideradas en exceso tendrán que ser resueltas de acuerdo a lo que en derecho corresponda por el órgano fiscalizador”, añadió el secretario de Estado. Por esa razón, afirmó Cordero que lo correcto en este punto es tener la opinión de la Superintendencia de Salud a quien en el sistema institucional chileno le corresponde la interpretación de la legislación en materia sanitaria y quién también decidirá caso a caso la devolución de los montos. Cabe destacar que con el fallo se anuló el alza aplicada por las isapres en octubre del año pasado, volviendo así a los precios en GES que mantenían en el período de 2019 a 2022. En relación a los efectos sobre las aseguradoras de salud de dicha sentencia, el presidente del directorio de la isapre Nuevas Másvida y representante de la industria, Gonzalo Arriagada, declaró que “si bien la Corte ha sido más conservadora respecto a las devoluciones, sin embargo, las disminuciones de ingreso son de tan envergadura que podría poner en riesgo a las isapres en una dificultad definitiva y hasta una quiebra si es que pasa demasiado tiempo”. Ante dicho escenario, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, también señaló que “la incerteza es tal que no permite proyectar si los recursos que van a estar disponibles en los próximos meses van a ser suficientes para poder seguir dando las coberturas (a los afiliados)”. Tras la reunión, el senador y miembro de la comisión, Juan Ignacio Latorre (RD), señaló que “hay una conciencia, un sentido de urgencia, de que no solo es necesario implementar los fallos de la Corte Suprema- porque hay que hacerlo en un Estado de Derecho, con la gradualidad y responsabilidad que esto requiere para que no haya un colapso del sistema sanitario, para darle certezas a las personas que se atienden en las clínicas privadas, etc- sino que al mismo tiempo abrir una discusión sobre qué tipo de sistema de salud necesita transitar Chile en pleno siglo XXI“. De hecho, el senador Francisco Chahúan (RN) manifestó que desde la oposición están dispuestos a comenzar a discutir una reforma de salud dado el escenario actual. “En materia de isapres, hay que avanzar en una reforma. Si no aprovecha el Gobierno ahora de avanzar se le va a acabar el tiempo del mandato, entonces yo le diría que acá tiene una oportunidad única donde la oposición está esperando la reforma a la salud“, afirmó. “Mientras nos dicen que la oposición tiene excusas para no avanzar, yo le quiero decir que acá ha habido todo lo contrario”, concluyó. Imagen de Portada: Agencia ATON

Tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó un límite en el precio de las primas que pagan los afiliados por las Garantías Explícitas en Salud (GES), durante esta jornada tanto la ministra de Salud, Ximena Aguilera, como el ministro de Justicia, Luis Cordero, precisaron los alcances sanitarios y jurídicos de la sentencia ante la comisión de Salud del Senado. Previo a la instancia, la titular de la cartera de Salud señaló que este tercer elemento judicializado por los afiliados de las Isapres comenzaría a mostrar sus efectos “probablemente el próximo mes“, por lo que en conversación con Tele13 Radio afirmó que las aseguradoras desde esa fecha “van a tener que ajustar sus ingresos y el tema de la insolvencia está por verse“. En tanto, en la sesión extraordinaria que se llevó a cabo en el Senado para revisar el fallo de la Corte Suprema, la titular de Salud mencionó que como Ejecutivo han mostrado voluntad para regular la prima GES y, por eso, “en el proyecto de ley corta incluimos en el texto el que la Superintendencia tuviera la capacidad de fijar esa prima de manera de acabar con esa fijación unilateral de estos precios”. Además, la secretaria de Estado confirmó que, dado el contexto, “va a haber una reducción en los ingresos en cuanto prima GES para las isapres y tenemos que hacernos cargo, puesto que todo el trabajo de la comisión técnica ha sido el modelar cuáles son los efectos financieros que tiene la sentencia de la tabla de factores sobre la estabilidad del sistema”. Por su parte, el ministro Luis Cordero abordó las inquietudes de los parlamentarios en cuanto a si es un fallo de carácter general y a si tiene o no efecto, por ejemplo en la devolución de los cobros extra. “No existe ni en la sentencia de agosto ni en la de noviembre ni en ésta una sentencia general del sistema, existe los efectos de una sentencia de un afiliado que tiene un impacto en todos los afiliados de una isapre. Cuando se habla de alcance general se habla para los efectos de la sentencia en cada caso”, aclaró el ministro de Justicia. En cuanto al segundo punto, el ministro Cordero precisó que a diferencia de los fallos anteriores en esta materia “las devoluciones técnicamente no son parte de la parte resolutiva de esta sentencia”. “Sobre las devoluciones la corte no toma una posición, no decide, dice simplemente en el considerando 24 que esas sumas que pudieron haber sido consideradas en exceso tendrán que ser resueltas de acuerdo a lo que en derecho corresponda por el órgano fiscalizador”, añadió el secretario de Estado. Por esa razón, afirmó Cordero que lo correcto en este punto es tener la opinión de la Superintendencia de Salud a quien en el sistema institucional chileno le corresponde la interpretación de la legislación en materia sanitaria y quién también decidirá caso a caso la devolución de los montos. Cabe destacar que con el fallo se anuló el alza aplicada por las isapres en octubre del año pasado, volviendo así a los precios en GES que mantenían en el período de 2019 a 2022. En relación a los efectos sobre las aseguradoras de salud de dicha sentencia, el presidente del directorio de la isapre Nuevas Másvida y representante de la industria, Gonzalo Arriagada, declaró que “si bien la Corte ha sido más conservadora respecto a las devoluciones, sin embargo, las disminuciones de ingreso son de tan envergadura que podría poner en riesgo a las isapres en una dificultad definitiva y hasta una quiebra si es que pasa demasiado tiempo”. Ante dicho escenario, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, también señaló que “la incerteza es tal que no permite proyectar si los recursos que van a estar disponibles en los próximos meses van a ser suficientes para poder seguir dando las coberturas (a los afiliados)”. Tras la reunión, el senador y miembro de la comisión, Juan Ignacio Latorre (RD), señaló que “hay una conciencia, un sentido de urgencia, de que no solo es necesario implementar los fallos de la Corte Suprema- porque hay que hacerlo en un Estado de Derecho, con la gradualidad y responsabilidad que esto requiere para que no haya un colapso del sistema sanitario, para darle certezas a las personas que se atienden en las clínicas privadas, etc- sino que al mismo tiempo abrir una discusión sobre qué tipo de sistema de salud necesita transitar Chile en pleno siglo XXI“. De hecho, el senador Francisco Chahúan (RN) manifestó que desde la oposición están dispuestos a comenzar a discutir una reforma de salud dado el escenario actual. “En materia de isapres, hay que avanzar en una reforma. Si no aprovecha el Gobierno ahora de avanzar se le va a acabar el tiempo del mandato, entonces yo le diría que acá tiene una oportunidad única donde la oposición está esperando la reforma a la salud“, afirmó. “Mientras nos dicen que la oposición tiene excusas para no avanzar, yo le quiero decir que acá ha habido todo lo contrario”, concluyó. Imagen de Portada: Agencia ATON