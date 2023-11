9edb3d6e18

Educación Entrevista Nacional Política Adriana Delpiano por desmunicipalización: “Es un sistema que tiene problemas de gestión, pero cuyo diseño fue aprobado por todos los sectores políticos” La exministra de Educación, quién lideró la reforma educativa en el gobierno de Michelle Bachelet, indicó como causas de la crisis en Atacama la mala gestión del SLEP, un uso indebido de recursos y al extenso paro de profesores. Bárbara Paillal Miércoles 1 de noviembre 2023 18:37 hrs.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la exministra de Educación, Adriana Delpiano, profundizó en los factores que -a su juicio- causaron la crisis en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama y, pese a que afirmó que existen problemas de gestión en el sistema, advirtió que el diseño de la legislación contó con apoyos transversales. Cabe destacar que la exsecretaria de Estado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet lideró el avance del proyecto de Ley de Nueva Educación Pública (desmunicipalización) que devuelve el rol protagónico del Estado al sistema y que ahora, dado la crisis en la tercera región, se encuentra siendo duramente cuestionado en su implementación. Atendiendo a la contigencia, la exministra de Educación defendió la continuidad del proyecto destacando que “de todas las leyes que se presentaron para la reforma educativa, la educación pública tuvo unanimidad absoluta, no hubo votos en contra, no hubo abstenciones, fue una cosa bien extraña ver todo verde, todo aprobado. Lo digo porque es fácil después desentenderse y decir ‘a mí nunca me gustó’. Por supuesto que es un cambio mayor y había que ajustar cualquier problema que se presentara”. En relación al diagnóstico que entrega sobre la crisis en Atacama, la exministra señaló que la situación responde a una mala administración, a un uso indebido de recursos y al factor paro de profesores que -desde su perspectiva- agudizó las condiciones. “Claramente mucha de la plata que está pensada directamente para la mejora de la educación, para atender a todos los niños, termina siendo usada en otras partes. Esto en Atacama hizo agua en el sentido que ha tenido muy mala administración y tampoco se han hecho las gestiones que tiene que hacer cualquier sostenedor (Servicio Local) al preocuparse de la mantención de los establecimientos porque -evidentemente- que tienen un desgaste propio del uso masivo”, afirmó Delpiano. Asimismo, la exsecretaria de Estado indicó que “se sumó a esto la protesta de los profesores y el irse a huelga dos veces ya. Entonces, se juntó mala administración, el uso de recursos a lo mejor indebidamente y, por otro lado, que se van a huelga cuando en el país entero se ha hecho llamado a la sociedad civil para que sean tutores de niños que tienen problemas de aprendizaje. Los profesores habiendo encontrado soluciones económicas para la infraestructura dicen que no vuelven mientras no esté todo listo. La verdad es que eso no se sostiene“. Lo que más llama la atención para la exministra es “la falta de apoyo de los propios profesores frente a un sistema que ya estuvo parado dos años, mucho más que lo que estuvo cualquier otro país del mundo y ahora Atacama se permite parar dos meses, a mí eso no me parece. Tienen todo el derecho a reclamar, a pedir mejores condiciones laborales, condiciones de trabajo, pero pídanlo por los niños y niñas de Chile”. Al ser consultada por su parecer ante los llamados desde sectores de oposición a congelar el proceso de desmunicipalización, Delpiano respondió aludiendo a la célebre frase de Deng Xiaoping, líder supremo de China entre 1978 y 1989. “Había un dicho que decía ‘a mí no me importa el color del gato mientras cace ratones’, ¿Qué quería decir con esto? La derecha siempre ha sido partidaria de los particulares subvencionados, proyectos individuales, y claramente en todos los países, no es un tema ideológico, con economía de mercado, neoliberales, de todo orden, siempre han mantenido la educación pública como un sistema educativo para dar garantía de cumplimiento al derecho”, advirtió. “Sobre todo para tener un proyecto educativo nacional porque si tú tienes puros proyectos particulares, o sea, tienes el de las Monjitas, tienes el Colegio Inglés, un niño que se cambia de colegio llega a un sistema que es distinto. Entonces, aquí ha habido una oferta educativa y un currículum que lo sanciona el Consejo Nacional de Educación que es lo mínimo de unidad que el país puede tener“, añadió. Respecto a la postura de la oposición, la exministra de Educación precisó que “claramente había un sector que decía ‘ya está bien, que haya educación pública, que sea de buena calidad y si esto la mejora bienvenido sea’, pero que tampoco se estaban cortando las venas por la educación pública”. En ese sentido, la también exintendente instó al Gobierno a “hacer todos los ajustes como cualquier política pública nueva. Los otros SLEP no están en estas condiciones -para nada- y, por lo tanto, junto con esa mejora, que no se hizo en el gobierno del presidente Piñera, que tampoco ha sido prioridad en estos dos primeros años, yo espero que el ministro Cataldo que entiende bien el tema, que trabajó en el Ministerio mientras se estaba preparando este cambio total, logre llegar -por un lado- a un acuerdo con los profesores que es lo principal, pero también con Hacienda para la mejora de la infraestructura”. Para Delpiano existe hoy una oportunidad para que el Mineduc pueda efectivamente realizar mejoras a un sistema que busca superar el abandono de la educación pública por parte de los municipios. En esa línea, la exsecretaria de Estado señaló que con el proyecto de desmunicipalización “los alcaldes estaban felices, estaban como ‘aparten de mí este cáliz que es la educación pública en la cual tengo que invertir plata‘”. “Nadie estaba mucho por jugársela desde el municipio por la educación pública, entonces yo creo firmemente que el sistema tiene problemas de gestión, pero que el diseño fue aprobado absolutamente por todos los sectores políticos del país”, aseguró en respuesta también a los cuestionamientos desde la derecha. Responsabilidades a nivel gubernamental Sobre las obligaciones que le competen a cada gobierno en relación a lograr una implementación correcta de los SLEP y, particularmente, sobre la responsabilidad que le cabe a su administración en la crisis actual, Delpiano indicó que “se aprobó la ley en enero del 2018 y en marzo del 2018 cambió el gobierno, entonces ya correspondió a otro gobierno“. “Yo me fui el 11 de marzo junto con la Presidenta Bachelet y quedaron muchas leyes aprobadas, algunas empezando a funcionar, otras funcionando, pero ésta estaba justamente instalándose el primer servicio local que fue el de Barranca que lo dejamos con Rodrigo Egaña a cargo de ese servicio local y se empezó ahí a hacer el traspaso de los distintos colegios“, afirmó. Junto con ese planteamiento, Delpiano indicó que le cabe basta responsabilidad al gobierno de Sebastián Piñera en la crisis de Atacama. “Yo creo que si a ellos les tocó instalar esto, tuvieron los informes a la vista desde el Consejo que se creó por ley para evaluar (el sistema), ya que hay cosas que parece que no están funcionando bien, las tienes que modificar, ese es el sentido del tema y son muchos los gobiernos que tienen que hacerse cargo de cambios y de situaciones que se han dado en los finales del gobierno anterior. Eso es parte de la continuidad”, declaró. “Y además en este caso con mucha aprobación transversal, no es que se estuviera poniendo en práctica una locura, era la manera que encontramos con mucha reflexión para darle una salida a la municipalización“, concluyó. Imagen de Portada: Agencia ATON

