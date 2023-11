04a96a3d97

Nacional Política Proceso Constituyente Alcaldesa Evelyn Matthei será pieza clave para la campaña del ‘A favor’ El timonel de la UDI, Javier Macaya, expresó que la jefa comunal jugará un rol en la visibilización de que esta "es una constitución pro mujeres”. Mientras, el presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes, instó a votar 'En contra' de la propuesta. Diario UChile Lunes 6 de noviembre 2023 13:43 hrs.

Será mañana en una ceremonia que iniciará a las 8:30 horas en la sede del Congreso en Santiago que el Consejo Constitucional hará entrega de la propuesta de la nueva Constitución al Presidente de la República Gabriel Boric. Ad portas del cierre de este segundo proceso varias han sido las figuras políticas que han tomado postura frente al plebiscito del próximo 17 de diciembre, destacando entre ellas el expresidente Ricardo Lagos, quien en entrevista con el diario español El País, junto con expresar su decepción respecto al proceso, adelantó su voto ‘En contra’ del texto. “Lo que tenemos hoy es el texto de un sector que se cree con el derecho de imponer su veto al resto de los chilenos. La inspiración ideológica, que puede ser legítima en otro ambiente del debate político, se ha impuesto de forma que nos entrega un texto partisano, sin ninguna posibilidad de representar a la Nación como un todo”, comentó. Cabe recordar, que tanto Lagos como los expresidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera participaron activamente en sesiones del Consejo Constitucional, con excepción del expresidente Eduardo Frei, quien entregó sus apreciaciones sobre el proceso por escrito. Al respecto, el timonel de la UDI, Javier Macaya, lamentó los dichos del ex mandatario y señaló que “que el expresidente Ricardo Lagos, que en el proceso anterior más bien no manifestó una posición por el Rechazo del texto refundacional, sino que planteó cuáles eran algunas de sus limitaciones, criticó la eliminación del Senado, la plurinacionalidad, informarle quizá que es importante que uno cuando tiene que hablar de contenidos sea esa la manera también de contrastar los argumentos”. “Este texto no tiene plurinacionalidad, pero sí tiene un reconocimiento de los pueblos originarios que él decía, no tiene la eliminación del Senado, sí tiene algo que para él era importante, que es el Estado social y democrático de derecho, sí tiene igualdad entre hombres y mujeres. Nos parece que cuando se tratan de buscar pretextos para alinearse ideológicamente en lo que le está diciendo la tribu, el Partido Comunista en este caso, que es el que ejerce de locomotora de toda la coalición de izquierda, lamento mucho que finalmente las explicaciones no sean con todo el contenido adecuado”, cuestionó Macaya. Además, de cara al evento eleccionario de diciembre, el gremialista destacó el papel que desempeñará la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en el despliegue de la campaña en la que ya están trabajando en la colectividad por el ‘A favor’. “Acá hay muchos mitos que se han tratado de instalar, muchas falsedades respecto de que esta Constitución supuestamente tendría retrocesos en la agenda de mujeres y no solamente no los tiene, tiene avances significativos y la persona que a nosotros nos parece más relevante para acompañarnos en eso es Evelyn Matthei. Ella va a jugar un rol sobre todo en lo que significa el despliegue, la visibilización de que esta es una constitución pro mujeres”, dijo. En la vereda contraria, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes, manifestó su posición ‘En contra’ de la propuesta e instó a poner el foco en las urgencias ciudadanas. El parlamentario expresó que “creo que el proceso se desvió absolutamente, se lograron acuerdos en el Parlamento, después hubo una comisión que logró una amplia base de acuerdos y al final se desvió casi sin explicación. Hemos perdido cuatro años, tenemos hoy día una constitución partisana, contradictoria, con graves problemas técnicos de acuerdo a lo que nos dicen los especialistas”. “Creo que no hay otra alternativa que llamar al Rechazo y especialmente, de ganar el Rechazo, dedicarnos a resolver los problemas legislativos que el país necesita de manera urgente. El sistema de pensiones, una reforma al sistema de salud, entre otras cosas, son urgentes. Necesitamos que en los próximos dos años nos dediquemos al menos a resolver estos problemas y para eso la Constitución, creo yo, que hasta ahora se ha transformado más bien en un problema”, apuntó Cifuentes. A la espera de la postura oficial que emitirá mañana la Democracia Cristiana en su Junta Nacional en torno al plebiscito, el diputado sostuvo que “sería una inconsecuencia decretar libertad de acción. Nosotros tenemos que tomar decisiones, por duras que sean”. En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, consultada por el tono que tendrá el Presidente Gabriel Boric en la ceremonia de entrega del texto constitucional, reafirmó el carácter de prescindencia que mantendrá el Ejecutivo, pese a sus críticas. En ese sentido, mencionó que “el Presidente va a seguir diciendo lo que ha dicho en su tono republicano. Evidentemente, es una constatación indesmentible de que la propuesta de texto no logró la unidad que se esperaba, no logró los consensos ni la transversalidad que se esperaba después del primer proceso, que cuando se llamó a rechazar se dijo que se necesitaba una propuesta más unitaria”. “Ahora lo que corresponde como Gobierno no solo es recibir el texto, sino que a partir de ese mismo día iniciar y habilitar los procesos informativos. Junto con el Servel, los partidos y las fuerzas políticas, las organizaciones sociales harán lo suyo respecto a cómo abordan las campañas de acuerdo a sus posiciones en el marco legal y en lo que respecta al Gobierno en su prescindencia es favorecer la información, más allá de la constatación que hemos dicho, que es un dato de la causa respecto al proceso que derivó en este texto constitucional”, puntualizó la secretaria de Estado. Foto en portada: Agencia Aton.

