Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Exministro Genaro Arriagada: “Esta Constitución va en el sentido contrario a lo que habría imaginado” El abogado y extitular de la Segpres calificó como “absurdos” algunos de los contenidos de la propuesta del Consejo. Además, manifestó que comparar la actual Carta Fundamental con la original de 1980 “es casi una deshonestidad intelectual”. Natalia Palma Sábado 4 de noviembre 2023 17:49 hrs.

“Esta propuesta es más extensa que la Constitución que aprobó Hugo Chávez”, con esas palabras el exmilitante de la Democracia Cristiana y exministro de la Secretaría General de la Presidencia, Genaro Arriagada, se refirió al texto que elaboró el Consejo Constitucional y que deberá plebiscitarse el próximo 17 de diciembre. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado, junto con confirmar su voto ‘En contra’, manifestó que el proyecto “es un retroceso” y “apunta a una restauración conservadora”. “Como muchas veces se ha dicho y es casi un sentir colectivo en el mundo de los constitucionalistas, una constitución mientras más extensa es, peor. Crea más oportunidades para la judicialización y, en segundo lugar, normalmente contienen mucha letra chica. Yo personalmente creo que esta Constitución va en el sentido contrario a lo que habría imaginado”, expresó. Consultado por los dichos del también exministro y actual miembro de Amarillos, Isidro Solís, quien en conversación con el medio Ex Ante manifestó su intención de votar ‘A favor’ y señaló que la propuesta constitucional es “mejor a la de Pinochet”, Arriagada sostuvo que “no voy a juzgar a personas que les tengo aprecio, pero me basta decir que creo que las declaraciones de Isidro Solís son erróneas”. Cabe recordar que en el proceso anterior ambos exconcertacionistas optaron por rechazar el texto de la extinguida Convención Constitucional, lo cual marca un punto de inflexión respecto de este segundo intento por zanjar una nueva Carta Fundamental. Según Arriagada “hay que tener presente que lo que estamos discutiendo es, o continúa la actual Constitución o la sustituimos por la propuesta hecha por el actual Consejo. Respecto a la primera, creo que es casi una deshonestidad intelectual decir que esa es la Constitución de Pinochet, porque ese texto efectivamente nace con una marca de ilegitimidad en 1980, quiero decir que esto no es un juicio mío reciente, yo fui uno de los jefes de la campaña en el plebiscito de 1980 en contra de la Constitución. En consecuencia, no me muevo de ahí. En su origen esta es una Constitución ilegítima”. “Pero a partir de ahí se le van a introducir 70 reformas, enmiendas, hasta llegar a la de 2005, que es una completa reestructuración de la Constitución del 80’, aprobada además por la unanimidad del Congreso, todos los partidos estuvieron por respaldarla. Esa constitución a mi juicio era democrática o es democrática, pero tenía muchas insuficiencias que había que elaborar e introducirlas porque el mundo va cambiando de una manera muy fuerte”, afirmó. Por lo mismo, el exsecretario de Estado fue crítico en mencionar que “si bien es cierto que tras las reformas de 2005 la Constitución es democrática, tenía graves falencias. ¿Dónde estaban? En el no reconocimiento de los pueblos originarios, en el hecho de que no se hacía cargo de los derechos reproductivos de la mujer y del tema del aborto en tres causales; no había podido reformar el Tribunal Constitucional que impidiera que fuera una tercera cámara; no había podido terminar con los acuerdos supramayoritarios respecto a las leyes orgánicas y tenía muchos tintes neoliberales en materia económica”. No obstante, también señaló que respecto del proceso liderado por el Consejo “en las constituciones se hacen muchas cosas que son cazabobos, que son afirmaciones que ninguna constitución puede asegurar y eso especialmente en las atribuciones de los derechos”. “Si yo mirara la Constitución de Hugo Chávez, la cantidad de derechos que se le aseguran a los ciudadanos es total, en medicina, en seguridad, en trabajo, pero eso no lo puede asegurar una constitución. Puede señalar que esos son objetivos a los cuales el país puede caminar, pero es absurdo creer que yo por poner que todo chileno tiene derecho a una vivienda, vamos a solucionar el problema de un millón de viviendas que faltan”, puntualizó. En esa línea, comentó que “la anterior Convención cometió ese error y este proyecto del Consejo incide en el mismo error, en el sentido de decir ‘vamos a crear esto porque con esto terminamos con la corrupción, con esto terminamos con la inseguridad’. Eso es falso. Las constituciones no son una promesa de políticas públicas, las constituciones son una manera de garantizar los equilibrios de poder, los derechos del pueblo a generar sus autoridades, a controlarlas y, a continuación, son también los lugares en donde se protege a los individuos frente al abuso del Estado”. “Bajar las contribuciones ¿Cómo alguien se le ocurre poner las cargas tributarias en la Constitución? Eso es un absurdo. Se pone en materia de educación el derecho al voucher ¡Por Dios! Hay cinco o seis países en el mundo que entregan un voucher, pero ponerlo en la Constitución es una promesa sin fundamentos. A mí no me gusta que me engañen, en consecuencia, son estas y muchas razones las que me llevan a votar ‘En contra’”, cuestionó. Finalmente, sobre la distancia que ha tomado el Presidente Gabriel Boric sobre el proceso constitucional, pese a sus críticas al texto, Arriagada planteó que “en esta materia, ha procedido bien, en el sentido de no meterse en esta polémica. Si se mete en esta polémica, esto se transforma en un plebiscito sobre él y eso sería muy malo”. “Lo que tenemos que resolver no es si Boric sí o no, lo que tenemos que resolver es el tema constitucional y yo creo que hasta ahora el Presidente ha procedido correctamente. En segundo lugar, el Presidente tiene que gobernar y él tiene que gobernar con la constitución que exista, sea esta o la otra, en consecuencia, él no debe meterse en esta polémica, que cada cual resuelva según de acuerdo a su leal saber y entender”, aseveró.

