Verónica Undurraga: “Chile logra estabilidad cuando las decisiones han sido tomadas en diálogo, no solo por un sector”

Ya concluida la labor del Consejo Constitucional y de la Comisión Experta fue que hoy martes se desarrolló en una breve ceremonia la entrega del texto constitucional al Presidente Gabriel Boric. La instancia –que se extendió por menos de una hora- estuvo marcada por la interpelación de la ex presidenta del organismo, Beatriz Hevia, al mandatario respecto de su posición frente la propuesta evacuada por la extinta Convención, además de su esperanza por cerrar el proceso constitucional. Dichos que fueron tachados como “irresponsables” y “revanchistas” por parte del oficialismo. Tras la ceremonia, en conversación con Radio Universidad de Chile, la ahora ex comisionada y ex presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, si bien evitó profundizar en esta polémica, rescató el tono del discurso del jefe de Estado, señalando que “cuando Chile logra estabilidad, cuando Chile se permite celebrar logros es cuando las decisiones han sido tomadas en diálogo, no solo por un sector, sino que en forma transversal”, destacando para estos efectos el trabajo de los expertos en torno al anteproyecto constitucional En esa línea, sostuvo que “en este proceso se comprobó que se podía llegar a acuerdos como hicimos en la Comisión Experta, en el que la mayoría de las normas del anteproyecto fueron aprobadas por unanimidad desde comisionados designados por el Partido Republicano hasta comisionados designados por el Partido Comunista”. “Por lo tanto, lo que yo me llevo de este proceso como una nota positiva es que en algún momento le demostramos al país de que eso sí se puede hacer, de que eso da tranquilidad. Toda la gente se me acercaba y me decía ‘qué alivio que ustedes demostraron que sí se podía’. De alguna manera ese propósito que logramos en junio se fue distorsionando en el trabajo del Consejo Constitucional porque a mí me parece se cruzaron con otros objetivos que tiene que ver más con análisis electorales”, expresó. Con todo, la abogada y doctora en Derecho destacó que “hay mucho más que nos une a las chilenas y chilenos que las cosas que nos dividen y yo creo que de ahora en adelante, independientemente del resultado del plebiscito, ya sea que gane el ‘A favor’ o gane el ‘En contra’, lo que hay que seguir abriendo son los canales de diálogo para encontrar esas instancias de acuerdos”. También planteó que sobre los alcances del contenido del texto “en los días siguientes vamos a poder hacer un análisis más detallado, ahora no es el momento de ir norma por norma, pero ciertamente como lo dijo, por ejemplo, el constitucionalista y ex ministro del Tribunal Constitucional, Jorge Correa, a pesar de que se dice que es la constitución de la seguridad, es una constitución que pone muchas trabas a los verdaderos logros de las metas de seguridad. Por lo tanto, es una promesa que probablemente va a quedar incumplida y habrá que buscar otros caminos para lograr estas metas”. Por lo mismo, remarcó Undurraga que “puedo decir con toda certeza y no con tranquilidad, porque en esto hay que tener sentido de urgencia, que las normas en materia de seguridad en esta constitución no van a cumplir con las expectativas de la ciudadanía”. Finalmente, consultada sobre el rol que podría desempeñar en el marco del despliegue de las campañas electorales, la ex comisionada apuntó que “eso habrá que preguntárselo al partido (PPD), yo soy una persona independiente y no estoy en las conversaciones de los partidos ni del oficialismo sobre cómo llevar adelante la campaña”.

