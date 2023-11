Con interpelación incluida: Consejo Constitucional entregó la propuesta de nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric

fdbaa832ae

Hoy el Consejo Constitucional hizo entrega de la propuesta de la nueva Constitución al Presidente de la República Gabriel Boric en una sobria ceremonia en la sede del Congreso en Santiago. Con apenas 10 minutos de atraso, el órgano electo dio inicio a la sesión plenaria número 36, liderado por la ahora expresidenta y representante del Partido Republicano, Beatriz Hevia, quien dio un discurso de clausura que se extendió por 20 minutos. La consejera, junto con partir su alocución con palabras de pesar por la tragedia ocurrida en Coronel, en el que fallecieron 14 personas producto de un incendio, interpeló al mandatario respecto de su posición en el proceso liderado por la extinta Convención Constitucional. Hevia señaló que “cuando el 4 de julio del año pasado, en este mismo salón, la presidenta de la Convención anterior le hizo entrega de la propuesta constitucional, ni usted, Presidente, ni yo, en ese entonces una simple asesora legislativa, podríamos haber imaginado que estaríamos en este mismo lugar, asistiendo a una nueva ceremonia de entrega”. “Usted, estimado Presidente, porque seguramente albergaba la esperanza de que ganara el Apruebo y comenzara a regir un nuevo texto constitucional; en mi caso, por una razón totalmente distinta, porque tenía la convicción de que ganaría el Rechazo y la confianza de que se respetaría el cierre de la cuestión constitucional”, apuntó. Con todo, mencionó que “más allá de cualquier diferencia política, es urgente entender, como lo expone ese antiguo texto, que los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos anhelan con esperanza quizá sin saberlo, que se cierre este proceso constitucional”. Posterior a su intervención, a eso de las 09:08 horas, la presidenta del Consejo procedió a entregarle el texto constitucional al Presidente Boric, quien procedió a dirigirse a los asistentes en un tono marcado por un carácter conciliador, en el que manifestó, incluso, su optimismo por el devenir de Chile, sin explicitar su posición sobre el proyecto. “Como recordaba la presidenta del Consejo Constitucional, en julio del 2022 concurrí a estos mismos salones del ex Congreso Nacional para recibir la primera propuesta constitucional. Dije entonces, que se trata ahora de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional y, como Presidente de la República, tengo el deber de generar las condiciones para que cada uno de los ciudadanos de nuestro país pueda tomar una decisión libre y plenamente informada. Aquello lo reitero hoy”, afirmó. “Nuestra principal responsabilidad como Gobierno y la mía, en particular, como Presidente de la República y de todos los chilenos y chilenas es que la ciudadanía pueda expresarse con plena libertad en el plebiscito del 17 de diciembre. Ello implica generar las condiciones de un proceso electoral que sea inobjetable y expedito, como es nuestra tradición democrática de la cual estamos profundamente orgullosos. Y, a la vez, que nuestros compatriotas cuenten con la información necesaria para poder tomar una decisión seria y responsable, pensando siempre en lo mejor para nuestra patria compartida”, añadió el jefe de Estado. Respecto de los eventuales resultados de cara al plebiscito del 17 de diciembre, Boric mencionó que “en el caso de que la propuesta que hoy nos entregan de nueva Constitución sea aprobada no les quepa duda que, como Gobierno, cumpliremos íntegramente con su correcta implementación e instalación y nos haremos cargo, como corresponde, en conjunto con los demás órganos del Estado, del proceso de reformas legales y adaptaciones reglamentarias que se requerirán”. “En cambio, si esta propuesta es rechazada, nuestro Gobierno se dedicará sin pausa y con mucha energía a seguir trabajando y gobernando por el bienestar de las personas, respondiendo con sentido de urgencia a las demandas sociales que la ciudadanía nos exige y que hoy son la principal preocupación de nuestros compatriotas”, manifestó. Reacciones Tras la ceremonia, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), reforzó su postura en respaldo de la propuesta constitucional, indicando que “como todo texto, nadie se va a sentir 100% de acuerdo, si fuera por eso habríamos de ser 20 millones de constituciones, pero tampoco busquemos razones para poder rechazar un proceso. Esto lo que busca es generar las reglas mínimas, las constituciones son como los mapas para el futuro y me parece que es un mapa bien razonable”. Mientras, en el oficialismo no tardaron en cuestionar el tenor de las declaraciones de Beatriz Hevia, calificándolas como “irresponsables”. El consejero de Convergencia Social, Yerko Ljubetic, dijo que “yo lamento que la presidenta del Consejo haya utilizado ese espacio para poner las ideas que representan a su sector y, para dar más contexto, que no es el que nosotros conocemos. Esta no es una propuesta que concite unidad y que se haga cargo de los problemas de las chilenos y los chilenos”. Asimismo, la consejera del Partido Comunista, Karen Araya, señaló que “hoy día lo que tiene que cumplir el Gobierno y el Presidente Gabriel Boric es el rol de informar a la ciudadanía, a mí me parece que eso es lo que tiene que hacer no solamente el Mandatario, sino también los ministros y las ministras, ese es el rol que debe cumplir el Gobierno de Chile. Por lo tanto, a mí me parece irresponsable, me parece que es una pasada de cuenta, ellos han utilizado el revanchismo para escribir el texto constitucional, pero también para terminar esta ceremonia”. Foto en portada: Agencia Aton

