Derechos Humanos Infancia Internacional Paolo Mefalopulos (UNICEF) sobre situación en Gaza: “No se puede responder la barbarie con más barbarie” El representante de la organización en Chile enfatizó en que la única solución posible al conflicto es política. Además, detalló que hasta el momento, la guerra ha cobrado la vida de cerca de cinco mil niños y niñas. Diario UChile Miércoles 15 de noviembre 2023 21:43 hrs.

El representante de UNICEF en Chile, Paolo Mefalopulos, calificó como de “gran alcance” la crisis humanitaria que por estos momentos se vive en la Franja de Gaza. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Mefalopulos detalló que de acuerdo a los últimos datos de UNICEF, “ya murieron más de cuatro mil 600 niños, nueve mil serían los que están heridos y hay niños y niñas que están desaparecidos, probablemente bajo edificios que fueron bombardeados”. Según el representante de la organización que protege los derechos de las infancias, se trata de “una situación dramática”. “Hay falta de agua, falta de medicamentos, falta de comida y UNICEF está tratando de hacer lo que puede. Tenemos personas allá, llevamos suministros médicos, llevamos agua, llevamos apoyo psicoemocional a niños y niñas, pero no es suficiente, lamentablemente, no alcanza”, dijo. En esa misma línea, Mefalopulos planteó que la única solución posible a la crisis es política y tiene que ver con que ambas partes del conflicto se sienten a conversar. “Agencias como la nuestra pueden denunciar lo que está pasando, pueden apoyar lo más que se pueda a las víctimas de esta situación y condenar todas las vulneraciones de derechos que se han cometido. Hemos hecho un llamado para la liberación de los niños y niñas que están presos, hemos denunciado los bombardeos sobre objetivos civiles, hospitales, pero lamentablemente no tenemos el poder de pararlo a menos que las partes involucradas no acuerden hacer una tregua”, afirmó. “Esta situación es muy frustrante para todos y nosotros tenemos más de cien colegas de Naciones Unidas que ya murieron bajo los bombardeos”, agregó. Por otra parte, consultado respecto a la proporcionalidad de Israel para responder al ataque de Hamas, que significó la muerte y secuestro de cientos de miembros de esa comunidad, Mefalopulos aseguró que “no se puede responder la barbarie con más barbarie”. “Hay convenciones internacionales que reglan lo que es legítimo hacer en una guerra y lo que no lo es y la punición colectiva no es legítima (…) Cuando vemos los números, cuando vemos que murieron casi cinco mil niños, cuando vemos que casi diez mil están heridos y que miles de esos niños están desaparecidos, para no hablar de las mujeres, ancianos, es difícil pensar que esto no viola las convenciones internacionales sobre situaciones de conflicto”, señaló. Por otra parte, el representante se refirió a la campaña de recaudación de fondos que se está realizando, con miras a continuar con el apoyo que UNICEF ya ha entregado a niños y niñas en la Franja de Gaza. “Todo el apoyo del que hemos hablado necesita recursos financieros y UNICEF ya se encontraba en una situación bastante complicada debido a la guerra en Ucrania. Entonces, necesitamos más fondos para financiar los suministros médicos, la comida, el agua. Estamos recolectando en todo el mundo, pero también aquí en Chile y se puede donar a través del sitio web, unicef.cl/emergencias. Cualquier cosa, aunque sea pequeña, va a ayudar”, indicó. Por último, Mefalopulos expresó sus deseos de que “llegue el día en que UNICEF no sirva, porque entonces significa que todos los derechos de niños y niñas ya no son vulnerados. Lamentablemente, no estamos allá, pero cualquier ayuda que nos puedan brindar, nosotros aseguramos que va a ser usado para aliviar la situación de los niños y niñas en necesidad”, concluyó. Revisa la entrevista completa aquí:

Para participar de la campaña de recaudación de UNICEF, ingresa a www.unicef.cl/emergencias. También puedes depositar directamente en la Cuenta Corriente 2046 del Banco Estado (RUT: 69.500.503-2) o llamar al 242288013.

