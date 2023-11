03759e1626

Educación Entrevista Nacional Política Mario Aguilar: “Hay que apuntar a un modelo distinto de gestión de la educación pública” El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar habló acerca de los nuevos desafíos que enfrentará en su segunda vez ocupando el cargo como líder del gremio. Jocelyn Jara Martes 21 de noviembre 2023 19:53 hrs.

El recientemente electo presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió a los desafíos que enfrenta en su regreso al cargo, considerando la crisis de la educación pública que se vive en el país. “Efectivamente hay serios problemas en el sistema educacional, que yo creo que no se han abordado con suficiente atención por parte del Gobierno”, señaló el docente. En conversación con Radio Universidad de Chile, el profesor aseguró que ante algún inconveniente o crisis que se manifieste a futuro en materia de demandas por parte de la colectividad, siempre “vamos a buscar que eso vía diálogo, vía conversaciones se pueda ir resolviendo, pero evidentemente si esa vía, que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, no funciona, obviamente vamos a tener que llegar al camino de las movilizaciones, porque hay problemas demasiado serios que, en mi opinión, no se está dando la atención debida, mucha retórica, muchas bonitas palabras, pero soluciones concretas no, y los problemas se agudizan. Por lo tanto, evidentemente vamos a tener toda la disposición de diálogo por parte nuestra con la autoridad, pero entendiendo que ese diálogo es para que haya soluciones concretas, no para dilatar las soluciones”. Con respecto al recientemente finalizado paro de profesores en Atacama, Aguilar sostuvo que “ahí hay un malestar que no se ha resuelto, en las comunidades escolares el problema es muy grave, lo que ellos están pidiendo son condiciones mínimas habilitantes, o sea, no es nada del otro mundo lo que están pidiendo, y sin embargo aún así ha habido problemas en que el Ministerio cumpla con lo que firmó, o las autoridades, porque no solamente el Ministerio está involucrado”. También indicó que “es preocupante lo de Atacama, está parcialmente en vías de solución momentánea, en el sentido que mis colegas esta semana van a terminar volviendo a reanudar sus actividades, pero yo creo que si no se cumple lo que el propio Ministerio ha firmado, ese conflicto va a seguir. Creo que aquí hay que ir a las soluciones de fondo, y no las soluciones parche, y por eso ese conflicto ha seguido tan vivo, porque la gente no quiere más soluciones parche”. Sobre el proceso constitucional, a modo personal, Mario Aguilar señaló que “yo creo que claramente la propuesta que hay es regresiva. Lo que hace es justamente consolidar todo el modelo educacional que ha fracasado, que nos tiene en esta crisis en que se está, que tiene a la educación pública en una situación casi de abandono, y todos los problemas que surgen diariamente que se observan, tienen mucho que ver con el modelo educacional. Lo que hace la propuesta constitucional, no solamente no lo corrige, sino que pretende profundizar en ese camino, y por lo tanto, yo creo que es una propuesta muy regresiva en materia de educación, y en general en materia de derechos sociales”. En cuanto a la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el presidente de la colectividad, afirmó que “es claro que los SLEP no están funcionando, y es algo que nosotros dijimos antes de que empezara esta nueva institucionalidad, hicimos ver nuestras críticas. En ese tiempo era presidente del gremio en mi primer período, e hicimos ver que había muchos problemas que a nuestro entender, no iba a funcionar bien el sistema, y lamentablemente nuestras aprensiones se han comprobado”. “Lo que se requiere con los SLEP son modificaciones sustantivas al sistema, y eso implica cambios de la ley, cambiando el sistema de financiamiento, estableciendo un rol mucho más activo del Estado y del Ministerio de Educación, propendiendo a generar un sistema nacional de educación pública y no parcelas como lo que sigue generando este sistema”, señaló. “Por lo tanto, no puede seguir adelante así como está, porque claramente no está funcionando. Tampoco nosotros abogamos por mantener la municipalización, porque todos los días también estamos viendo graves problemas en el sistema municipal. Es claro que ninguno de los dos sistemas funciona, responden al mismo modelo”, declaró el profesor. Aguilar agregó que “lo que se cambió con los SLEP, fue quien lo administra, pero se mantuvo el mismo modelo. Claramente lo que hay que apuntar es a un modelo distinto de gestión de la educación pública, y para eso, esta normativa de los SLEP no da el ancho de ninguna manera”. Finalmente señaló que el sistema de financiamiento de los SLEP “es uno de los principales problemas, se sigue financiando subvención por asistencia media, lo que se llama el voucher técnicamente, y ese sistema es muy nefasto porque precariza o deja muy inestable el financiamiento, y lo hace totalmente variable”. Imagen de portada: Agencia ATON

