Nacional Encuesta Panel Ciudadano: 38% cree que Chile necesita un candidato como Milei Los resultados además arrojaron que el 22% de los consultados votaría por José Antonio Kast si la elección presidencial fuera el próximo domingo, el 20% elegiría a Evelyn Matthei y el 8% lo haría por la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Diario UChile Lunes 27 de noviembre 2023 12:58 hrs.

El Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo entregó los resultados de la última medición, donde mil 773 personas a lo largo de todo el país fueron consultadas respecto a las elecciones en Argentina y la política chilena. Según consignó El Mercurio, en la encuesta se les preguntó sobre si Chile necesita un candidato como Javier Milei, a lo que el 38% de los entrevistaron respondieron que sí, mientras un 44% dijo que no y un 18% señaló que “no sabe/no lo conozco”. En cuanto a la interrogante: ¿Usted votaría por un candidato como Javier Milei en Chile? El 39% expresó que si lo haría, el 43% que no y el 18% “no sabe/ no lo conozco”. Respecto a si, ¿le gustaría que en Chile hubiera un presidente con las características de Nayib Bukele o Javier Milei? Un 56% respondió: “sí, uno como Bukele” y un 7% optó por alguien como Milei. El 27% comentó que no le gustaría ninguno de los dos y un 10% que no sabe o no los conoce. Por otro lado, se les preguntó: “Si hubiera una elección presidencial el próximo domingo, ¿entre la siguiente lista de candidatos(as) por cuál votaría? “. El 22% reveló que lo haría por el excandidato presidencial y fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, un 20% afirmó que votaría por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, mientras que el 8% lo haría por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y en igual porcentaje por la expresidenta Michelle Bachelet. Un 6% elegiría a la actual ministra del Interior, Carolina Tohá y hubo un triple empate con un 5% entre el expresidente Sebastián Piñera; el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter y el exabanderado del PDG, Franco Parisi. Finalmente, un 1% señaló que votaría por el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y un 11% dijo que no votaría por ninguno, un 7% que no sabe por quién votaría y un 2% que lo haría por otro candidato. Además, los encuestados entregaron una evaluación sobre los alcaldes. Dentro de la lista de jefes comunales expuestos en la medición, un 39% eligió a Evelyn Matthei y un 21% a Rodolfo Carter. En tanto, el 7% optó por la alcaldesa de Viña del Mar, Macaren Ripamonti; un 6% el alcalde de Puente Alto, Germán Codina; un 5% por el líder municipal de Valparaíso, Jorge Sharp y un 4% por la alcaldesa de la comuna de Santiago, Irací Hassler. Un 14% afirmó que “no sabe” y un 4% señaló que prefiere a un jefe comunal fuera de la lista.

