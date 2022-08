d03cd74852

Nacional Política Director Paz Ciudadana Daniel Johnson: “Es preocupante que las personas denuncien cada vez menos los delitos” “Cuando las personas denuncian menos, las motivaciones de ello son porque sienten que no habrá un beneficio en esa denuncia, no confían en el sistema y el costo de hacer la denuncia es muy alto”, señaló el el representante de la entidad. diario UChile Miércoles 3 de agosto 2022 14:40 hrs.

El director de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, afirmó que es preocupante que la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) haya revelado que la cantidad de personas que denuncian un delito es cada vez menor. El último estudio de Enusc dio cuenta de una disminución de las cifras de victimización a su mínimo histórico, aunque arrojó un alza en la percepción de inseguridad. La encuesta señaló que la tasa de victimización llegó al 16,9 por ciento, una baja de 2,3 por ciento en relación al año anterior y la percepción de aumento de la delincuencia en el país llegó a 86,9 puntos porcentuales, superior al 84,3 por ciento del año pasado. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Daniel Johnson, indicó que cuando las personas denuncian menos, las motivaciones de ello son porque sienten que no habrá un beneficio en esa denuncia, no confían en el sistema para tener un resultado positivo y el costo de hacer la denuncia es muy alto para el beneficio que puede ser relativo, entonces la familia deja de denunciar. “El gran problema que tiene esto es que uno no tiene considerar que denuncia sólo para que esclarezca en mi caso. La denuncia es un servicio social también, cuando yo denuncio le entrego información al sistema de qué es lo que está pasando y esa información va a permitir que se persiga o se prevenga de mejor manera y por lo tanto si yo no denuncio, es más probable que otra persona después sea víctima del mismo delito. Entonces para evitar que esos delitos sigan ocurriendo tenemos que motivar a todos que hagamos la denuncia en el minuto que seamos víctimas”, indicó Johnson. Sobre la tipología delictual que se ve en los barrios, el director de Paz Ciudadana, afirmó que lo que hoy se está viendo es que persiste los códigos bien fuertes de las bandas criminales que operan en los territorios y los protegen de otros grupos. Johnson dio como ejemplo, los cierres de pasajes que son una buena medida para sentirnos más seguros y la ley lo ha facilitado, pero “muchas veces el que financia el cierre del pasaje es el jefe de la banda delictual que opera en ese territorio, que quiere protegerse de otros también. El cierre de pasaje puede ser que se concentre la situación delictual dentro de ese pasaje, hay una protección evidente de esta banda. Es decir, si alguien entra a ese pasaje a robar es la banda la que protege , la que entrega ese servicio, es la que está prestando dinero y también hay una correlación y ciertos código que están operando. Hay una correlación de delitos que están asociados cada vez más avanzadas al crimen organizado”. El experto señaló que además, los delitos como homicidios son muy distintos a los que se producían hace años, donde el 70% del imputado era conocido, es decir en el 70% de los casos había una sospecha cierta de quién lo había cometido porque respondían a delitos de violencia de género, delitos por una riña en un bar que se transforma en un homicidio, pero que no eran casos que estaban premeditados, que era producto de una ira del momento que no tenían un fin posterior al homicidio. Sin embargo, agregó hoy los delitos de homicidio tiene un 60% de imputados desconocidos y esto es porque “son delitos que está premeditados que tienen que ver con ajuste de cuentas, donde el homicidio es un medio para proteger mi territorio y la supremacía en ese territorio o tiene que ver con sicariato o también que estén cometiendo otro delito como un robo con violencia, o robo de vehículo que al final se transforme en un homicidio porque se produce un intercambio violento de la víctima y el victimario” Indicó que por ello “hay más temor también porque se están incorporando dinámicas delictuales que eran desconocidos para los chilenos y ese tipo de dinámicas evidentemente genera mucho más temor porque no es sólo lo que yo piense que tengo más riesgo de ser víctima de un delito, sino que estoy sintiendo que el delito del cual puedo ser víctima, me puede generar un daño muy alto. Entonces, no es sólo la probabilidad de ser víctima, sino de cuánto daño me puede hacer que esa probabilidad se cumpla” En relación a la diferencias en los datos arrojados sobre la victimización y la percepción de inseguridad, Johnson indicó que esto se viene repitiendo en las encuestas del año 2016, donde va creciendo año a año la percepción de inseguridad y por otro lado, hay una disminución en la cantidad de delitos en la encuesta Enusc. Explicó que en los años 2019 – 2020 son particulares porque están afectados por la pandemia y el nivel de delito que tenemos ahí es extremadamente bajo y son los registros más bajo en la historia de la encuesta. Indicó que esta diferencia se debe, por un lado, por el bombardeo que tenemos sobre la información de delitos y es muy distinto a lo que teníamos antes, porque cada vez es más tiempo el que se dedica a la noticia delictual, ya que también hay más información que mostrar ahí más imágenes que mostrar en las redes sociales y en la prensa y es algo que evidentemente genera una mayor percepción. Agregó que lo que afecta la percepción de temor de manera importante son los homicidios que han crecido de manera importante si bien son relativamente bajos en comparación con toda América. “Todos los países de América, excepto Canadá, tienen mayores tasa de homicidios que nosotros, pero tenemos tasas crecientes de manera muy importante, del año 2013 al 2020 subieron en 70% el homicidio en Chile, y estamos teniendo homicidios mucho más vinculados al crimen organizado y si nos comparamos con Europa, Oceanía, tenemos tasas súper altas en homicidio que deberíamos bajar”. 