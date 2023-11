b48eed7922

Entrevista Nacional Política seguridad Hugo Frühling: “El debate político ha dejado de lado aspectos centrales en la prevención de la delincuencia” En relación a los resultados de la encuesta Enusc, el experto en seguridad ciudadana criticó que la percepción de seguridad se esté utilizando como "sinónimo de delitos", cuando "los vectores que empujan este indicador son múltiples". Diario UChile Lunes 27 de noviembre 2023 12:34 hrs.

El académico del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, se refirió a los desafíos en materia de seguridad a nivel país y a la última versión de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) que evidenció que un 90,6 por ciento de la ciudadanía percibe inseguridad. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el académico evalúo la respuesta del Estado y el sistema político en relación a la evolución de los hechos delictivos, y afirmó que “evidentemente hay un retraso en la gestión de las instituciones dedicadas al tema criminal, ese retraso puede deberse a falta de recursos, al hecho de que naturalmente cuando aumentan los delitos denunciados se hace mucho más difícil ser sofisticado al respecto o incluso por problemas de gestión o de personal en cada una de ellas, eso requeriría una mirada más atenta”. “El debate político respecto de cómo enfrentar el delito en algún sentido es paralelo y a ratos no contribuye para nada a una discusión y a un mejoramiento de la gestión. Hay un excesivo énfasis en la dictación de leyes, que en definitiva hay que aplicar, y no se ha aprobado una cuando sale otra y naturalmente se empieza a medir el éxito a partir de las leyes aprobadas y no a partir de la calidad de la gestión en la resolución de los delitos”, declaró. Asimismo, Fruhling señaló que “el debate ha dejado de lado aspectos que son centrales en la prevención de la delincuencia que tienen que ver con lo social, con la conformación de valores, con la capacidad de crear cohesión social. Ahí, por cierto, que estamos al debe de manera fundamental. La falta de crecimiento económico repercute notablemente en la visión de dónde puedo llegar yo a través de las vías legales”. “El debate se ha ido radicalizando hacia la derecha y uno tiene la impresión de que están volviendo discusiones que tuvieron lugar hace 20 años. Está discusión respecto de la percepción de inseguridad y los delitos o la victimización efectivamente estuvo en boga hace 20 años y se fue aclarando progresivamente (…). Estamos volviendo a una discusión que es circular y en la medida en que volvemos a discutir las mismas cosas, quizás porque se espera que se pueda resolver de manera milagrosa e inmediata, es que se pierde el concepto de la prevención”, señaló. En relación a los resultados de la encuesta Enusc, el académico criticó que la percepción de seguridad “se esté utilizando de manera poco crítica de parte de los medios” de comunicación como “sinónimo de delitos“. “Los vectores que empujan la percepción de seguridad son múltiples y basarlo solo en eso puede terminar justificando medidas y políticas que pueden ser una barbaridad por lo genérico que son”, advirtió. “No es que este mal la percepción de seguridad o que sea adecuada o no adecuada a la realidad, mi punto es que estamos midiendo la realidad y la realidad son los delitos, qué delitos han subido, dónde, cuándo y porqué”, añadió. En cuanto a la diferencia dada entre la tasa de homicidios en el país, otros delitos y la alta percepción de inseguridad, Frühling dijo que es difícil saber a qué responden tales indicadores. “¿Qué es lo que sucede? Primero, la inseguridad de las personas naturalmente que obedece principalmente a los delitos más violentos, a la posibilidad o riesgo de sufrir un daño personal, no solo en contra de la propiedad”, explicó. “Pero también es cierto que los homicidios no predicen la sensación ni la situación de seguridad en general, usted puede tener muy bajas tasas de homicidios pero muy altas tasas de robos, no existe ninguna relación directa entre ambos fenómenos. Las conductas criminales son múltiples, algunas son más amenazantes, otras menos”, agregó. En relación a la idea de avanzar a un Estado de excepción nacional, el académico declaró que “cuando uno comienza a definir los temas a partir de situaciones como la percepción de seguridad que es muy genérica, eso alimenta la presentación de medidas o alternativas que también son muy genéricas. Si lo que tenemos es aumento de homicidios lo que se requiere son acciones focalizadas en aquellos lugares donde estos ocurren y las circunstancias en que están teniendo lugar”. Revisa la entrevista completa en el siguiente enlace:

