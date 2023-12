b1d4997748

Nacional Ana María Gazmuri y crisis de las Isapres: “Han actuado en la ilegalidad” La presidenta de la Comisión de Salud recalcó que "lo que está haciendo el Gobierno de manera responsable es dar una conducción a este momento que los ha llevado la propia actuación de las Isapres". Diario UChile Miércoles 6 de diciembre 2023 16:29 hrs.

La difícil situación de las Isapres tras el fallo de la Corte Suprema por la prima GES sigue generando reacciones. La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ana María Gazmuri, fue crítica con el accionar de las aseguradoras y abordó la postura del gobierno en esta materia. La parlamentaria del Partido Acción Humanista partió recordando que el reciente fallo de la Corte Suprema no ha sido el único que las Isapres se han negado a acatar. Gazmuri se refirió a los fallos del 2010 y 2022. “La Corte Suprema realizó un nuevo fallo pero relativo a la prima GES, a los cobros excesivos realizados a los afiliados. Han sido tres situaciones reiteradas. Las propias Isapres han actuado en la ilegalidad y no se han allanado a aplicar los fallos en los momentos que correspondían”, señaló en conversación con la primera edición de Radioanálisis. “Todas estas señales eran de un sistema que no estaba siendo viable sin vulnerar los derechos de los usuarios. Los únicos responsables son las Isapres”, criticó la diputada. Sobre la misma línea, Ana María Gazmuri apuntó contra las voces que señalan al gobierno como responsable de esta crisis. “El ejecutivo, este u otro gobierno, podrían no haber intervenido y sencillamente dejar que los fallos se cumplan. Que hoy quieran culpar al ejecutivo o legislativo no corresponde. Lo que está haciendo el Gobierno de manera responsable es dar una conducción a este momento que los ha llevado la propia actuación de las Isapres. No con el foco puesto en salvar a las Isapres, sino que en proteger a los usuarios y a los prestadores privados que obviamente son fundamentales”, lanzó. Incluso de concretarse una solución a corto plazo para esta crisis, Gazmuri aseguró que no hay manera de que las Isapres puedan seguir llevando a cabo su labor como hasta ahora. “No podemos pretender que el gobierno tenga que salvar a las Isapres, solucionar esta situación, compensar a la gente afectada y que las Isapres sigan funcionando tal como lo han hecho hasta ahora. Eso es absurdo”, comentó. Respecto a la postura del gobierno de buscar un equilibrio entre el sistema privado y público, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja fue categórica. “Cuando hablamos de dar cierta estabilidad al sistema, no se está hablando de salvataje a las Isapres. Sino que justamente el foco esté puesto en la protección de las personas. ¿Tendrán que desaparecer las Isapres? Sí, tal como las conocemos hoy no son viables. Ya demostraron que pudieron perjudicar fuertemente a muchos ciudadanos cobrando de más, abusando de ellos”, señaló Gazmuri. “Y si ajustándose a las normas del juego como corresponde, dejan de ser viables, también hay que mirar más profundamente en cuál es la situación de la capitalización de Isapres”, cerró la parlamentaria. Revisa aquí la entrevista: Foto: Aton

