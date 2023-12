7e123f6376

Nacional Plebiscito Política Proceso Constituyente Campaña electoral: Comando por el “En contra” acusa que propuesta constitucional pone en riesgo la ley “Papito Corazón” Mientras en la vereda por el "A favor", organizaciones de la sociedad civil junto a alcaldes rurales defendieron que el texto evacuado por el Consejo entrega respuestas en ciertas materias de seguridad. Natalia Palma Jueves 7 de diciembre 2023 13:14 hrs.

Ya en la recta final de la campaña de cara al plebiscito del domingo 17 de diciembre. Instancia en la que tanto la agenda seguridad como la de género y mujeres se han tomado gran parte de la argumentación con que los bandos del ‘A favor’ y ‘En contra’ intentan persuadir al electorado sobre la propuesta de la nueva constitución. Durante esta jornada llegó hasta los Tribunales de Familia la ex comisionada y vocera del comando Chile En Contra, Antonia Rivas, junto a abogadas y organizaciones sociales, tales como Abofem y la Asociación Yo Cuido, para alertar sobre los presuntos riesgos de que se declare inconstitucional la denominada ley “Papito Corazón”, en caso de que se apruebe el texto expedido por el Consejo. “Hoy día 165 mil familias están demandando pensiones de alimento o no tienen pensiones de alimento, es una cifra altísima en los hogares donde la mujer es dueña de casa o son hogares uniparentales. Todos sabemos el drama que esto significa y poner en riesgo esta ley, como han dicho especialistas, no lo decimos nosotras, lo dicen profesores, profesoras de derecho, es un riesgo cierto”, expresó Rivas. En ese sentido, la ex comisionada hizo un llamado “a todas las mujeres de este país a no retroceder en nuestros derechos, recordar que el 17 de diciembre lo que se vota es el texto que escribió republicanos, no es un plebiscito contra el Gobierno, es un texto que retrocede y que nos pone en desventaja”. Asimismo, Rivas desestimó que el texto pueda avanzar en mayor seguridad para la ciudadanía, insistiendo en que “hemos dicho muchas veces que las constituciones no son varitas mágicas para resolver los problemas, pero además en esta propuesta no hay nada que innove realmente en materia de seguridad”. “No es cierto y es un titular engañoso lo que dicen respecto de que los criminales se van a podrir en la cárcel. Están jugando con nuestras expectativas, con nuestros temores, lo que están haciendo aquí es generar un titular, una letra chica y eso lo podemos ver respecto de, por ejemplo, cuando se habla de Defensoría de las Víctimas, un proyecto que hoy día se encuentra en tramitación y, de aprobarse la propuesta, lo que tendríamos que volver a presentar el proyecto y en cinco, seis años más recién tener una Defensoría”, cuestionó. Mientras por la vereda del ‘A favor’, alcaldes de zonas rurales, junto a agrupaciones de la sociedad civil y víctimas de delincuencia emplazaron a la ciudadanía a respaldar la propuesta. El vocero de la Casa Ciudadana, Claudio Salinas, manifestó que “hoy día el sentimiento generalizado de la ciudadanía es que estamos con miedo en nuestro país y hay que ver cómo nos hacemos cargo de esa sensación de inseguridad. Nosotros estamos viendo que esta propuesta constitucional viene a responder en ciertas materias de seguridad para que nos dé mayor tranquilidad a todos como chilenos”. “Cuando tenemos policías respaldadas, cuando tenemos Defensoría de las Víctimas, cuando tenemos Fiscalía Supraterritorial, que va a perseguir con más fuerza el delito, yo creo que son buenas noticias en materia de seguridad y lamentablemente creo que también las campañas o las opciones que hoy día nos estamos desplegando tienen que representar los sentimientos genuinos de la gran mayoría de todos los chilenos que nos sentimos abandonados por parte del Estado, nos sentimos abandonados de parte del gobierno del Presidente Boric, que no ha sabido enfrentar de forma decidida, frontal a la delincuencia”, aseveró el dirigente. En tanto, el alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, sostuvo que “lo que hoy en día demanda la comunidad es poder enfrentar la delincuencia y cuando uno busca fórmulas de cómo enfrentamos la delincuencia, qué herramientas tenemos, nos damos cuenta de que finalmente en nuestro ordenamiento jurídico no está quedando margen”. “Aquí vemos que existe una posibilidad concreta de poder encontrar algo tan sensible, que lo vemos todos los días en nuestros barrios, en nuestras calles, cómo le entregamos herramientas a Carabineros para que puedan ejercer su labor y de esa manera también entregar mayor seguridad a miles de familias en nuestras comunas”, comentó.

