Nacional Diputado Eduardo Durán (RN) propone que presos usen uniforme en cárceles El proyecto busca evitar categorías de poder al interior de los recintos e impedir el ingreso de ropa por la que se cuelan celulares y armas. Por otro lado, Duran criticó que el INDH considera que estas medidas atentan contra la dignidad de los reos. Diario UChile Martes 12 de diciembre 2023 14:40 hrs.

El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, presentará hoy un proyecto para que los más de 50 mil presos del país usen uniforme al interior de los recintos para “terminar” con las categorías que entregan las vestimentas entre la población carcelaria. “Me ha tocado hacer un par de visitas a algunos recintos del país y los propios gendarmes me han dicho que sería una buena idea. Ellos hacen notar que los capos al interior del recinto usan ropa de marca y con eso suben un par de escalones respecto al resto de la población penitenciaria. Terminar con el tema de las categorías es muy importante porque los que tienen más recursos suelen ejercer control sobre el resto. No puede haber status diferenciados y eso es lo primero que me mueve a presentar este proyecto”, afirmó Durán. Según el diputado hay una segunda razón que es aún más poderosa y se relaciona con el ingreso de ropa a los recintos, que lleva aparejada la entrada de otros elementos como celulares y armas. “Son tantos los fardos de ropa que envían las familias, que ahí se produce el paso de armas, droga, celulares y aparatos tecnológicos que los presos teóricamente no deberían tener, pero que todos sabemos están al interior de estos establecimientos. El control a veces es más difícil, porque es muy compleja la detección de chips. También el exceso de ropa entrante es una invitación a que algunos gendarmes hagan vista gorda cuando tienen una colusión con presos del interior”, expuso el diputado. Durán cree que el mayor problema para aplicar este tipo de medidas es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que consideraría estas medidas como atentatorias contra la dignidad de los detenidos, cosa que a su juicio no es cierta. “Acá no es un tema de dignidad ni de pasar a llevar los derechos humanos, sino una manera de ordenar los recintos y dar seguridad a los propios internos. Para mí lo principal es quitarles poder a los líderes de las cárceles, que hoy hacen lo que quieren y se sienten a sus anchas en los recintos. No en vano las cárceles hoy son conocidas como playas en el mundo delictual”, afirmó. El legislador sostuvo que se podría partir con esta medida en las cárceles más grandes, de alta seguridad y luego de su evaluación continuar con el resto de los recintos del país. Por último, Duran descartó que se pretenda “estigmatizar, así que no estamos hablando de uniformes con número o rayados como vemos en las películas, sino de un pantalón y una chaqueta o polera como a veces ocupan en algunos trabajos. Lo principal es que estén uniformados y no tengan bolsillos para que no guarden ningún tipo de elemento ahí, incluyendo celulares”.

