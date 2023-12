ed82eee3ff

Cultura Entrevista Proceso Constituyente Claudio Narea y Los Prisioneros: “La música que hicimos es una semilla que ha seguido creciendo” El exguitarrista revivirá clásicos de la emblemática banda nacional el 30 de diciembre en Sala Metrónomo. Por otro lado, respecto al plebiscito constitucional expuso que espera que el nuevo texto "se vaya al tarro de la basura". Jocelyn Jara Viernes 15 de diciembre 2023 18:09 hrs.

Este sábado 30 de diciembre a las 19:30 horas en Sala Metrónomo, el destacado músico y ex guitarrista de Los Prisioneros, Claudio Narea, se presentará junto a su banda para rememorar las grandes canciones del conjunto sanmiguelino, eso sí, con versiones actualizadas. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el artista adelantó que el setlist que presentará durante el concierto contiene los temas de la mítica banda de rock nacional, pero que no se tratará de un tributo sino que de un show “distinto”. “Lo que quiero decir con que es distinto, es que las bandas tributo, la que sea, intentan parecerse mucho a los grupos tributados, y la idea es que salgan muy parecidos. Nosotros hacemos otra cosa, no intentamos hacer lo mismo exactamente igual que lo que fuimos Los Prisioneros. De alguna forma lo tomo como si fuéramos dueños de la canción, y no tuviéramos que hacer una versión exactamente igual”, recalcó. Además, expuso que el concierto en Sala Metrónomo durará al menos dos horas y será “para grandes y chicos”. “Como sabemos que recibimos mucho público chico, menores de 18, entonces vamos a hacer un concierto especial para toda la familia, e incluso, los menores de 14 años pagan una entrada diferenciada, bastante menor que la otra”, dijo entusiasmado. En tanto, comentó que algunas personas le han sugerido “encontrar a un cantante que cante igual a Jorge (González)”. “No se trata de hacer una versión igual a la de Los Prisioneros, se trata de continuar algo que dejamos inconcluso, y que mucha gente nos pidió que volviéramos a tocar, porque yo antes no tocaba canciones de Los Prisioneros, casi no tocaba, tocaba un par, y hoy estamos tocando un gran repertorio de Los Prisioneros”, explicó. “Es imposible volver atrás, Los Prisioneros lamentablemente no van a existir nunca más. Yo sé que llevo adelante el trabajo que hicimos con Jorge, con Miguel, y que hoy afortunadamente la gente lo recibe muy bien. Yo le agradezco a ellos dos por todos estos años que hicimos canciones, y que trabajamos juntos, y sigo agradecido de poder tocar frente a un público nuevo, un público más joven, un público que nunca los vio”, contó. A su vez mencionó que “la gente está muy contenta, nos invitan a muchos lados. Hicimos una gira muy extensa por Estados Unidos, otra por Canadá, tocamos también en una gira en España, en Inglaterra, en Ecuador, en Colombia, en Perú. Todo en este año”. “La recepción es magnífica, la música que hicimos con Los Prisioneros en los años 80, es una semilla que ha seguido creciendo, porque se plantó una semilla de una música, de una actitud, de una idea respecto al mundo, que hoy sigue teniendo eco en mucha gente. Tocamos en muchos lugares y siempre es el mismo resultado, la gente está muy contenta”, afirmó. De esa manera, el músico aseguró: “Yo no soy Los Prisioneros, yo soy uno de los integrantes y soy el que está llevando la música de Los Prisioneros a distintas latitudes, distintas gentes, de distintas edades también. Me siento muy contento, es algo que yo nunca había pensado hacer, y de hecho parte muy casualmente, hace muchos años atrás, pero fue una cosa que fue creciendo. Actualmente toco en grandes y pequeños escenarios y siempre el resultado es el mismo: la gente agradece que estas canciones sigan siendo ejecutadas por músicos, y en este caso, por uno de los integrantes originales”. La música de Los Prisioneros y el contexto político El ex integrante de Los Prisioneros abordó la popularidad que tiene el grupo en la actualidad, pero puso en duda que esto tuviera relación con los contextos políticos del último tiempo. “Yo no sé si tenga que ver. La gente estaba muy descontenta del gobierno de Piñera, sobre todo por la reacción de sus ministros, de no entender nada de lo que pasaba en las poblaciones. Había un descontento muy grande, y eso movió la aguja hacia la izquierda. Nosotros estábamos tocando y aprovechamos de apoyar esos movimientos, porque sentíamos y siento yo que hay mucho que cambiar en Chile. Hay mucha gente que vive precariamente, siendo que podría alcanzar para vivir todos un poco mejor. Por lo tanto, he apoyado hasta ahora a los movimientos y a la gente”, indicó. En esa misma línea, planteó que “la gente también quedó muy enojada con tanto saqueo e incendios intencionales, entonces claro, después se va moviendo la aguja hacia la derecha, porque la mayor parte de la gente que no milita en nada, tiene una vaga idea de lo que sucede, y vota según eso”. “Las canciones de Los Prisioneros tienen una melodía que te mueve, te emociona, unas letras que te dicen algo que tal vez coincida con lo que tú estás pensando. Yo creo que tiene más que ver con eso (la popularidad), porque en este momento la situación está muy extraña en cuanto a la cantidad de violencia que hay, y no sólo de violencia, hay un descontento por el descontento, es cosa de ver en las redes sociales, mucha gente que quiere opinar y no tiene mucha idea del asunto“, sostuvo. “Generalmente está enrabiada, y claro, debe ver que gente asociada al Gobierno, que se suponía que iba a cambiar las cosas, y está aprovechándose de su puesto para robar. También lo han hecho otros, lo hace la derecha y lo hace la izquierda lamentablemente, y eso desconcierta a la gente que vota, la gente que quiere que realmente seamos un país mejor”, agregó el artista. En cuanto a los procesos constitucionales, Narea comentó que “entendiendo que no soy para nada experto en temas constitucionales, como la mayor parte de la gente no tenemos mucha idea, yo di Apruebo. Pero también sentía que habían cosas que a lo mejor había que resolver después, no creo que una constitución deba ser hecha por un sector de la política. Pasó el año pasado que era más cargada a la izquierda, y este año pasa que está más cargada a la derecha, la verdad es que yo creo que debería ser una cosa muy central, y la próxima vez que se proceda a hacer una nueva Constitución, la idea es tratar de interpretar a las mayorías”. “Ojalá que esta nueva propuesta se vaya al tarro de la basura, porque hay cosas en que profundiza en lo que ya tenemos, y creo que ese es el error. Se necesita tener una constitución para todos y no dejar amarradas ahí las isapres, las AFP, el tema de la libertad de enseñanza, que es una cuestión que llega a ser ridícula. Más lo que se llena la boca la gente de la derecha con la libertad de enseñanza, y resulta que la libertad simplemente te la da el dinero. Ellos son tan ciegos y tan estúpidos, que simplemente reiteran algo que no tiene ningún sustento. A mí me gustaría un país que tuviera una base de educación para todos igual, para todos de calidad”, expresó. Sobre su carrera solista: “Voy a sacar mis discos y voy a seguir tocando como Claudio Narea” En cuanto a su carrera solista, el guitarrista expuso que está trabajando en un nuevo material que “venía trabajando hace años atrás”. “El año 2014 publiqué un libro, ‘Biografía de una amistad’, la historia de Los Prisioneros vista por mí. El 2015 publiqué un disco solista que se llama ‘La vida es circular‘. Y el 2016 publiqué un álbum con Profetas y Frenéticos. Venía trabajando en eso y el 2017 fui papá, y después volví a tener otro hijo, entonces me dediqué mucho más a la familia, mientras seguía tocando”. “Pero ahora he vuelto a trabajar en canciones nuevas. Me interesa sacar música nueva, en la medida que pueda seguir publicando singles y discos. Obviamente la música de Los Prisioneros seguirá siendo importante, y entre medio quiero tocar mis canciones, que ojalá se empiecen a hacer más conocidas”, añadió. Narea señaló que nunca tuvo una carrera “porque cuando estaba sacando los últimos discos, estaba tocando junto a Miguel (Tapia), y eso era lo más importante. Yo sacaba mis discos como una cosa anexa, pero ahora no, voy a sacar mis discos y voy a seguir tocando como Claudio Narea y en medio voy a tocar las canciones de Los Prisioneros, en eso estaré el próximo año“. Con respecto a sacar un nuevo libro, contó que ha pensando en publicar un libro sobre música pero no ha tenido tiempo. “Creo que tengo bastante conocimiento sobre la historia de la música, pero prefiero en ese caso publicar canciones, trabajar en temas nuevos y después más adelante habrá tiempo para publicar libros, no es algo que me urja mucho. Tengo muchos libros musicales, y tengo la idea de que nunca la historia de la música ha sido tan bien escrita en palabras, y hay una cantidad de artistas increíbles que no se conocen, y a eso apuntaría yo en una historia que escriba”, dijo. Imagen de portada: Claudio Gutiérrez.

