44933657a8

9c2197a86a

Nacional Política Diego Vela por triunfo del En contra: “Chile dijo que no al camino de José Antonio Kast” El presidente de RD llamó a la derecha a realizar una autocrítica por haber liderado el proceso. En relación al oficialismo, afirmó: "somos quienes estuvimos en el lado vencedor, pero decir que no tenemos una nueva Constitución no es para celebrar ". Diario UChile Martes 19 de diciembre 2023 10:49 hrs.

Compartir en

El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, abordó el escenario político post plebiscito constitucional y las reacciones de la oposición. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el timonel oficialista declaró que “he visto algunas personas más disponibles a dialogar y otras personas que no están entendiendo mucho lo que ha pasado. Lo que pasó el domingo fue muy claro y con mucha fuerza: la ciudadanía planteó un ‘En contra’ a la división“. “Como sistema político fracasamos en dos procesos y tenemos que tener la capacidad desde la política de dar respuesta a esas urgencias y a esas necesidades. Nosotros como oficialismo no tenemos las mayorías en el Parlamento, entonces es fundamental el poder llegar a acuerdos con la oposición para poder avanzar en materias que son muy sensibles como es pensiones, como es pacto fiscal”, añadió. En esa línea, el presidente de RD señaló que la invitación es a “aprender que esta lógica de trinchera que hemos visto en la política, esta lógica de no dar ni un espacio para poder avanzar en los cambios, finalmente va a hacer que la gente se hastíe de esto”. Tras el plebiscito y en relación al endurecimiento en el tono del presidente de la UDI, Javier Macaya, y de la secretaria general del partido, María José Hoffman, Vela indicó que “acá es importante tener algo de autocrítica, yo si bien creo que no hay un ganador claro, (…) creo que sí está claro los responsables por haber perdido en el ‘A favor’, y ahí yo creo que la principal responsabilidad está en el Partido Republicano que fue quien tuvo las mayorías en el Consejo”. “Pero también vemos que Chile Vamos estuvo bailando el baile de republicanos y eso justamente demuestra que Chile dijo no a esa forma de hacer política, no a esas ideas, en las últimas semanas jugaban a que este era un plebiscito del Gobierno, bueno, Chile decidió dijo que no a ese camino, no por el camino de José Antonio Kast“, sostuvo. Respecto al triunfo del “En contra”, Vela afirmó que “los partidos oficialistas apoyamos en ese sentido, somos quienes estuvimos en el lado vencedor pero decir que no tenemos una nueva Constitución no es para celebrar. Era algo que es parte de nuestra vocación política lograr tener una Constitución escrita en democracia”. Consultado por la situación de Miguel Crispi, el presidente de RD valoró que la investigación avance pero sostuvo que “él ha sido súper claro en todo momento, él ha entregado todos los antecedentes al respecto, él fue a presentar a la Comisión Investigadora“. No obstante, señaló que desde la colectividad “no vamos a tener ni un centímetro para la corrupción ni para la impunidad y ahí es importante dejar que la justicia actúe. Si es que realmente llegan a haber antecedentes que vinculen a otro militante con los delitos que se cometieron, que no quepa duda que nosotros vamos a tomar las decisiones que corresponden en nuestro órgano interno”. Revisa la entrevista completa en el siguiente enlace:

El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, abordó el escenario político post plebiscito constitucional y las reacciones de la oposición. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el timonel oficialista declaró que “he visto algunas personas más disponibles a dialogar y otras personas que no están entendiendo mucho lo que ha pasado. Lo que pasó el domingo fue muy claro y con mucha fuerza: la ciudadanía planteó un ‘En contra’ a la división“. “Como sistema político fracasamos en dos procesos y tenemos que tener la capacidad desde la política de dar respuesta a esas urgencias y a esas necesidades. Nosotros como oficialismo no tenemos las mayorías en el Parlamento, entonces es fundamental el poder llegar a acuerdos con la oposición para poder avanzar en materias que son muy sensibles como es pensiones, como es pacto fiscal”, añadió. En esa línea, el presidente de RD señaló que la invitación es a “aprender que esta lógica de trinchera que hemos visto en la política, esta lógica de no dar ni un espacio para poder avanzar en los cambios, finalmente va a hacer que la gente se hastíe de esto”. Tras el plebiscito y en relación al endurecimiento en el tono del presidente de la UDI, Javier Macaya, y de la secretaria general del partido, María José Hoffman, Vela indicó que “acá es importante tener algo de autocrítica, yo si bien creo que no hay un ganador claro, (…) creo que sí está claro los responsables por haber perdido en el ‘A favor’, y ahí yo creo que la principal responsabilidad está en el Partido Republicano que fue quien tuvo las mayorías en el Consejo”. “Pero también vemos que Chile Vamos estuvo bailando el baile de republicanos y eso justamente demuestra que Chile dijo no a esa forma de hacer política, no a esas ideas, en las últimas semanas jugaban a que este era un plebiscito del Gobierno, bueno, Chile decidió dijo que no a ese camino, no por el camino de José Antonio Kast“, sostuvo. Respecto al triunfo del “En contra”, Vela afirmó que “los partidos oficialistas apoyamos en ese sentido, somos quienes estuvimos en el lado vencedor pero decir que no tenemos una nueva Constitución no es para celebrar. Era algo que es parte de nuestra vocación política lograr tener una Constitución escrita en democracia”. Consultado por la situación de Miguel Crispi, el presidente de RD valoró que la investigación avance pero sostuvo que “él ha sido súper claro en todo momento, él ha entregado todos los antecedentes al respecto, él fue a presentar a la Comisión Investigadora“. No obstante, señaló que desde la colectividad “no vamos a tener ni un centímetro para la corrupción ni para la impunidad y ahí es importante dejar que la justicia actúe. Si es que realmente llegan a haber antecedentes que vinculen a otro militante con los delitos que se cometieron, que no quepa duda que nosotros vamos a tomar las decisiones que corresponden en nuestro órgano interno”. Revisa la entrevista completa en el siguiente enlace: