Política Francisco Undurraga asegura que “no están los votos” para la acusación constitucional contra Montes De acuerdo al jefe de bancada de diputados de Evópoli, su partido decidió no firmar el líbelo pero sí creen que el ministro "tiene responsabilidad política en los hechos" relacionados con el Caso Convenios. Diario UChile Miércoles 20 de diciembre 2023 13:01 hrs.

El jefe de bancada de diputados de Evópoli, Francisco Undurraga, adelantó que la presentación del líbelo acusatorio contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), no contaría con los apoyos necesario para proseguir con la acusación constitucional. El llamado Caso Convenios suma un nuevo capítulo ayer, puesto que la oposición ingresó la -ya anunciada- acusación constitucional contra el titular Vivienda en la Cámara de Diputadas y Diputados. Líbelo que está firmado por las bancadas de Chile Vamos (sin Evópoli), Partido Republicano, Partido de la Gente y Partido Social Cristiano. En conversación con Radio Duna, el diputado Francisco Undurraga, sostuvo que su partido decidió no firmar el líbelo pero si creen que el ministro Montes “tiene responsabilidad política en los hechos acaecidos, no en términos de que lo haya estipulado, sino que no supervisó en la forma que debiese haber supervisado”. “A las acusaciones constitucionales no solamente hay que concurrir con argumentos políticos, sino que también hay que contar los votos antes de hacerlo y claramente hasta el momento no están los votos para esta acusación constitucional, a pesar de que yo la voy a empujar en la sala”, declaró. No obstante, Undurraga aclaró que no cree que el proceso “vaya a ser un fracaso” y apeló a que la política es “muy voluble”. “Hemos recibido noticias todas las semanas en relación a esta materia. La semana anterior la Democracia Cristiana olvidándose del pacto electoral que tiene había declarado que miraba con buenos ojos la acusación, esta semana ya no la mira con buenos ojos”, afirmó. “La próxima semana puede que tengamos otras noticias desde la Fiscalía, que van a hacer que no solamente la Democracia Cristiana o el centro, sino que también parte del mundo liberal o socialdemócrata que también anunció en algún minuto que veía con buenos ojos la acusación, la retome. Pero claramente hoy día en este minuto antes de iniciar el juicio no están los votos”, concluyó el parlamentario de Evópoli.

