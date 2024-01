7a82502197

d5183dc0d5

Educación Ministro Cataldo y puntajes PAES: “Existen inequidades que buscamos revertir” El titular de Educación aclaró que los resultados de este instrumento “no constituyen una evaluación del sistema educativo”. Además, valoró los esfuerzos del Gobierno sobre la estabilización de la asistencia y la desvinculación escolar. Diario UChile Miércoles 3 de enero 2024 13:42 hrs.

Compartir en

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a los resultados de la PAES, luego de que se difundiera un ranking con los colegios que obtuvieron los mejores puntajes en estos exámenes. Consultado sobre el ranking difundido y cómo interpretaba estos datos, puesto que la mayoría de los colegios con mejores resultados eran particular-pagado, solo dos establecimientos eran municipales y uno particular subvencionado, Cataldo indicó que los resultados de la PAES “no constituyen una evaluación del sistema educativo, es decir, no es equivalente al Simce”. “Por lo tanto, uno no puede inferir de aquellas conclusiones como las que se hacen habitualmente con el Simce, mucho menos pensar en ranking y en elementos de esas características. Creo que sería un error”, apuntó. Cataldo indicó que lo que busca la PAES “es simplemente determinar habilidades que están relacionadas con el acceso a la educación superior. Luego de ello, evidentemente que todas las inequidades que nosotros visualizamos y que sabemos que existen entre tipos de dependencia, pero también entre comunas, etcétera, son elementos que nosotros buscamos revertir y que estamos trabajando fuertemente para ello”. El ministro de Educación recordó el Gobierno mantiene en curso el plan de reactivación educativa, con el que esperan poder reforzar en el ámbito de los aprendizajes. “Es decir, que sea el centro del plan de reactivación una vez que ya logremos estabilizar lo que es la asistencia y también la desvinculación educativa, que son hoy día problemáticas que están afectando, así como también la convivencia escolar”, destacó. “Por otro lado, también está tiene que ver con algunos compromisos que tenemos como Gobierno. Por ejemplo, en el marco del protocolo de acuerdo que firmamos con el Senado en la discusión presupuestaria, está también un plan de fortalecimiento de los liceos emblemáticos. Estamos desarrollando además la evaluación de los proyectos de liceos bicentenario”, añadió. En tanto, Cataldo sostuvo que “hay escenarios en que las oportunidades se van abriendo y se cumple el propósito de la educación pública, que en definitiva es resolver las brechas, las inequidades y avanzar en justicia social”. “Estamos trabajando en eso. Son procesos lentos, lamentablemente. Nosotros quisiéramos ir mucho más rápido de lo que se está y de lo que se puede, pero estamos trabajando todos los días para que ese objetivo se cumpla. (…) Los resultados de la PAES no pueden ser confundidos con los resultados del Simce, no son mecanismos de evaluación del sistema”, concluyó.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a los resultados de la PAES, luego de que se difundiera un ranking con los colegios que obtuvieron los mejores puntajes en estos exámenes. Consultado sobre el ranking difundido y cómo interpretaba estos datos, puesto que la mayoría de los colegios con mejores resultados eran particular-pagado, solo dos establecimientos eran municipales y uno particular subvencionado, Cataldo indicó que los resultados de la PAES “no constituyen una evaluación del sistema educativo, es decir, no es equivalente al Simce”. “Por lo tanto, uno no puede inferir de aquellas conclusiones como las que se hacen habitualmente con el Simce, mucho menos pensar en ranking y en elementos de esas características. Creo que sería un error”, apuntó. Cataldo indicó que lo que busca la PAES “es simplemente determinar habilidades que están relacionadas con el acceso a la educación superior. Luego de ello, evidentemente que todas las inequidades que nosotros visualizamos y que sabemos que existen entre tipos de dependencia, pero también entre comunas, etcétera, son elementos que nosotros buscamos revertir y que estamos trabajando fuertemente para ello”. El ministro de Educación recordó el Gobierno mantiene en curso el plan de reactivación educativa, con el que esperan poder reforzar en el ámbito de los aprendizajes. “Es decir, que sea el centro del plan de reactivación una vez que ya logremos estabilizar lo que es la asistencia y también la desvinculación educativa, que son hoy día problemáticas que están afectando, así como también la convivencia escolar”, destacó. “Por otro lado, también está tiene que ver con algunos compromisos que tenemos como Gobierno. Por ejemplo, en el marco del protocolo de acuerdo que firmamos con el Senado en la discusión presupuestaria, está también un plan de fortalecimiento de los liceos emblemáticos. Estamos desarrollando además la evaluación de los proyectos de liceos bicentenario”, añadió. En tanto, Cataldo sostuvo que “hay escenarios en que las oportunidades se van abriendo y se cumple el propósito de la educación pública, que en definitiva es resolver las brechas, las inequidades y avanzar en justicia social”. “Estamos trabajando en eso. Son procesos lentos, lamentablemente. Nosotros quisiéramos ir mucho más rápido de lo que se está y de lo que se puede, pero estamos trabajando todos los días para que ese objetivo se cumpla. (…) Los resultados de la PAES no pueden ser confundidos con los resultados del Simce, no son mecanismos de evaluación del sistema”, concluyó.