Educación Política Yasna Provoste (DC): “No es tolerable que se haga de Atacama el símbolo de la mala educación pública” La senadora señaló que el problema en la calidad del sistema educativo se extiende en todo el territorio nacional. En esa línea, hizo un llamado a no culpar a las movilizaciones de los profesores por los malos resultados en la PAES. Diario UChile Viernes 5 de enero 2024 13:33 hrs.

Para actual senadora por la Región de Atacama y ex ministra de Educación, Yasna Provoste, los últimos resultados de la PAES “dan cuenta de un esfuerzo mucho más amplio que tenemos que hacer” en materia de educación. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Provoste aseguró que “durante muchos años ha habido una disputa muy importante respecto de algunos elementos que son colaterales, hemos cambiado las condiciones en las que se desempeñan los establecimientos, aspectos más bien administrativos, pero lo que queda en evidencia con los resultados de la prueba, más allá del nombre, es que a los que les iba bien, que era un grupo muy selecto, les sigue yendo muy bien, bien por ellos, pero se mantiene una brecha y hoy día incluso uno podría decir que se ha agudizado”. “Cuando uno mira el comportamiento de los resultados a mi no me deja de llamar la atención que desaparezcan colegios particulares subvencionados, los colegios emblemáticos y que tengamos tan solo dos colegios municipales y ninguno de los que hoy día han sido traspasados a los SLEP”, agregó. Justamente, respecto a la compleja situación de los Servicios Locales de Educación de la Región Atacama y a los resultados que sus estudiantes obtuvieron en la PAES, la parlamentaria afirmó que es legítimo preguntarse “¿qué hubiese pasado en una región como esta, si los recursos que están disponibles para la subvención escolar preferencial se hubiesen ocupado en ese propósito?”. “Cuando ya llevamos tres años de funcionamiento de SLEP los recursos no se utilizan para eso y tenemos sumarios y actos de corrupción, es legítimo preguntarse: ¿qué hubiese pasado si aquí hubiésemos tenido equipos directivos que hubiesen cumplido con los perfiles, con los estándares en educación? El liderazgo directivo, los equipos son fundamentales, pero cuando se sigue apostando al amiguismo, es muy complejo que esos equipos directivos hagan transformaciones en pos de la calidad de los establecimientos educacionales”, planteó. De todas maneras, la militante DC también hizo un llamado a no estigmatizar ni a culpar las movilizaciones de los profesores de Atacama por los malos resultados en la prueba de admisión. “Cuando uno compara un servicio local que no estuvo movilizado con otro que sí lo estuvo, los resultados no son distintos. Por eso, no me parece tolerable que se haga de Atacama el símbolo de la mala educación pública, porque esta mala educación está golpeando a todo el territorio nacional. No es posible que se haga de Atacama un chivo expiatorio y no se tomen las medidas necesarias para mejorar la educación pública en todo el país”, indicó. En cuanto a los esfuerzos que se están haciendo en el Congreso para mejorar la calidad de la educación en nuestro país, Provoste señaló que está esperanzada con los niveles de acuerdo a los que se ha llegado en la Comisión de Educación del Senado. Según la parlamentaria, en esa instancia “hemos logrado generar una mirada mucho más transversal y terminar en esta odiosidad ideológica, hoy día, por ejemplo, no hay dos opiniones respecto a apoyar y fortalecer los SLEP”, aseveró. Finalmente, la senadora de Atacama aseguró que “más allá del lamento, uno tiene que colocarse a trabajar. Este es el tiempo de impulsar una cruzada muy amplia por la educación, es tiempo de la acción”, estimó. Revisa la entrevista completa a continuación:

