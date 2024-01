febd2ec6a9

Nacional Política seguridad Integrantes de la Asociación de Municipalidades de Chile solicitaron al Gobierno poner urgencia a Ley Requisas En la organización cuestionaron la falta de avance de la iniciativa que permitiría la recuperación de terrenos e inmuebles abandonados y que se mantiene estancada en la comisión de Seguridad de la Cámara desde mayo pasado. Camilo Vega Martinez Jueves 11 de enero 2024 18:12 hrs.

En el marco de la agenda de seguridad, diputados y alcaldes organizados en la Asociación de Municipalidades de Chile (ACHM), sostuvieron una reunión para solicitar al Gobierno ponerle urgencia al proyecto de Ley Requisas. Esta iniciativa fue impulsada por un grupo de parlamentarios liderados por el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, y busca otorgar mayores facultades a los municipios para ocuparse de terrenos e inmuebles abandonados que estén siendo utilizados por el delito. Esta fue presentada en mayo del año pasado y se mantiene en su primer trámite constitucional en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas. A la oficina de la Asociación de Municipalidades de Chile llegaron las alcaldesas de Peñalolén, Carolina Leitao; de Santiago, Irací Hassler; y de San Miguel, Erika Martínez. También participaron los jefes comunales de Independencia, Gonzalo Durán y de La Cisterna, Joel Olmos. La reunión contó, además, con la participación del propio diputado Gonzalo Winter y su par independiente, Andrés Giordano. Tras la reunión, los protagonistas dieron un punto de prensa donde urgieron al Ejecutivo para tramitar la iniciativa. En concreto, el diputado Winter detalló que los terrenos que esta ley busca que los municipios puedan recuperar y utilizar abarcan sitios eriazos, casas abandonadas o tomadas, las que “se convierten en focos de delito, de inseguridades y de actitudes incívicas que terminan generando una situación de inseguridad para la comunidad”. “¿Cuál es el problema? La ley no faculta actuar porque estos inmuebles tienen dueño y ese dueño no existe, no se puede encontrar. La idea de este proyecto de ley es que el municipio pueda reemplazar al dueño y luego ocupar estos inmuebles”, explicó Winter. Por su parte, el diputado Giordano apuntó a la ausencia del Estado en estos terrenos como un aspecto a mejorar con este proyecto. “Es lo que permite la presencia del delito. Los problemas de seguridad se atacan con más o con menos Estado. Hoy día toda Latinoamérica puede mirar ejemplos de lo que ocurre cuando el Estado se retira. Las herramientas con las que cuentan los gobiernos locales para reemplazar o convertir en bienes de uso público, cuando detecta delitos, son muy limitadas”, señaló Giordano. Mientras la alcaldesa Hassler reconoció la falta de herramientas para poder recuperar los terrenos tomados por la delincuencia. “Tenemos situaciones donde los dueños no aparecen, donde hay una situación de abandono que perjudica a la comunidad. Esas situaciones tenemos que lograr que sean transformadas en un espacio comunitario”, aseguró la jefa comunal de Santiago. Foto en portada: Agencia Aton

