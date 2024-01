Guillermo Larraín sobre reforma de pensiones: “Respecto de la propuesta original, ha habido cambios significativos”

8b48df0590

A juicio del exsuperintendente de AFP y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, el principal problema, en el marco de la discusión por la reforma de pensiones, “es la falta de acuerdo político”. En conversación con el programa Política en vivo de Radio Universidad de Chile, Larraín afirmó que la propuesta que actualmente se está discutiendo “es más o menos sólida y creo que algunas de las contrapropuestas son también sólidas, pero la única cosa débil es el acuerdo político”. “Acá sin acuerdo político todas estas otras cosas son nimiedades. La discusión respecto a varias cosas técnicas que se han conversado ahora, la verdad es que están siendo utilizados para esconder que hay gente que no quiere llegar a acuerdo y eso yo creo que es lo realmente preocupante”, dijo. En esa misma línea, Larraín aseguró que la responsabilidad ahora no es de los técnicos, “porque el problema es que necesitamos que haya un acuerdo político para que los técnicos podamos entrar a trabajar en los detalles de aplicación”. Consultado sobre los sectores que se han mostrado más reacios a generar acuerdos, el economista señaló que el Gobierno sí ha intentado llegar a consensos. “Respecto de lo que era la propuesta original, cuando se mandó hace un año atrás, ha habido, efectivamente, cambios significativos. Desaparecieron las cuentas nocionales que para un sector del Gobierno eran una condición sine qua non, eso desapareció, se hablaba de un 6-0 y eso desapareció y hoy día, se está hablando de un 2,1 que va a cuentas individuales, lo que creo que es una concesión”, indicó. Pese a que reconoció que “que quedan otras cosas que están todavía dentro del mismo ámbito del proyecto de hace un año atrás, como la separación de la industria”, Larraín estimó que es la derecha la que tiene que hacer “un acto de realismo y también empezar a mostrar sus cartas de hasta dónde es capaz de llegar a acuerdos”. “Hay una cosa muy irresponsable y arriesgada de algunos dirigentes de derecha, que no están disponibles para hacer ninguna concesión y eso creo que pone en riesgo al sistema de AFP, al ahorro individual y al sistema en su conjunto”, opinó. El académico planteó que es legítimo, de parte de la derecha, querer seguir con las AFP, pero que no se puede perder de vista, “lo principal, lo relevante, que es que tiene que haber ahorro”. “Ese ahorro no puede ser gestionado monopólicamente por el Estado, me inscribiría detrás de esa bandera, pero eso no quiere decir que la forma jurídica de quien vaya a hacer esa gestión sean las AFP tal cómo están hoy día”, concluyó.

