Nacional Pensiones Política Andras Uthoff: “En la medida que uno tiene más aporte hacia la capitalización individual, se pierden los conceptos de universalidad” El experto cuestionó que la oposición inste a subir las pensiones ampliando la Pensión Garantizada Universal (PGU), pero negándose a aumentar los impuestos. "El tema de la derecha es de doble discurso", apuntó. Diario UChile Martes 16 de enero 2024 18:06 hrs.

El economista, Andras Uthoff, analizó la nueva fórmula que el Gobierno empuja para lograr viabilizar la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados y Diputadas, acogiendo la propuesta del 3% a capitalización individual y el 3% a solidaridad de la DC. En conversación con Política en Vivo, el experto declaró que “es una gran lástima porque en la medida que uno tiene más aporte hacia la capitalización individual, si bien se respeta el derecho a propiedad de los ahorros, se pierden todos los conceptos de universalidad, solidaridad, que uno tendría en una cuenta que más bien es social que individual, no por ello cada contribuyente perdería los aportes, sino que habría una solidaridad entre ellos también”. Consultado cómo opera la solidaridad intrageneracional, Uthoff señaló que “cuando tú tienes un sistema de pensiones, hay personas que están cotizando y en el proceso de cotización puede haber solidaridad”, en esa línea afirmó que “el que esta ahorrando colabora con el que ya está retirado”. Respecto a cómo funcionaría el nuevo inversor público de pensiones, el experto afirmó que “opera igual como cajas anteriores, en el sentido de que tú tienes un flujo de recaudación que puedes destinar para beneficios presentes y un remanente que pasa a ser una reserva, y esa reserva tienes que administrarla”. “La administración es igual que la que hacen las AFP, en el sentido que la Superintendencia podrá decir en qué instrumento se puede guardar. Lo que tú tienes que resguardar es que esa reserva no tenga una captura política, que no venga el Estado y diga esto lo voy a usar para educación, sino que tiene que seguir siendo invertido con algún criterio de rentabilidad para que las generaciones futuras puedan seguir beneficiándose”, sostuvo. Además, declaró que “el 3 por ciento que va a la seguridad social sí va a reparto, pero no necesariamente lo vas a gastar todo inmediatamente. Hoy día que hay mucho cotizante y todavía poca gente jubilada, que todavía tenemos ventaja demográfica, posiblemente con los beneficios que hay diseñados no significa que todo lo que recauda va inmediatamente a mejorar las pensiones”. “Van a haber dos mecanismos, el mecanismo financiado a través de impuestos generales que es la PGU, y este otro mecanismo que es financiado a través de los aportes de los trabajadores, a través del mecanismo de reparto, para financiar a la clase media y no solamente a los vulnerables”. En esa línea, consultado por qué no acoger la propuesta de la oposición de ampliar la PGU, Uthoff respondió que “la derecha te dice no queremos pagar más impuestos y no hay plata”. Para el experto, “el tema de la derecha es de doble discurso, por un lado te dice sí, sería muy bueno, pero, por otro lado, ‘no los vamos a financiar’ y ellos son los que deciden la reforma tributaria”.

