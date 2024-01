2364560b27

Nacional Pensiones Política Senador Daniel Núñez por futuro de la reforma previsional: “Yo me la voy a jugar hasta el final” El legislador comunista si bien consideró la aprobación de la idea de legislar la iniciativa como "un triunfo del Gobierno", reconoció las dificultades que podría presentar la tramitación en la Cámara Alta. "Es un batalla difícil", expresó. Diario UChile Jueves 25 de enero 2024 14:14 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, profundizó en la tramitación de la reforma de pensiones, tras su despacho de la Cámara de Diputadas y Diputados, calificando la aprobación en general de la iniciativa como “un gran triunfo del Gobierno” y que “a pesar de las dificultades, de anuncios que habían muy pesimistas, se logró un avance importante”. De todas maneras, el parlamentario lamentó el que se desestimaran “cosas que eran muy importantes, como el componente de Seguro Social con un 3% de la cotización del empleador, que era un elemento importante para darle financiamiento a la mejor de las pensiones y el inversor estatal”. A juicio de Núñez “hubo tres temas importantes que se cayeron en la Cámara, pero existe la posibilidad de reponerlo en el Senado, en una Comisión Mixta o incluso existe el veto presidencial”. En esa línea, el legislador apuntó a la configuración de fuerzas políticas en el Congreso. “Cuando yo entré al Senado el año antepasado éramos 25 senadores que iban de las fuerzas democráticas, del centro a la izquierda y 25 de la derecha y hoy día, el escenario lamentablemente, es que tenemos 27 senadores que están en la derecha, porque se sumaron a esa corriente Matías Walker, Ximena Rincón”, expresó. “Somos 23 desde el centro hasta la izquierda. Por lo tanto, es una batalla difícil avanzar con reformas democráticas, con cambios profundos en el Senado, pero las batallas hay que darlas”, reconoció. Con todo, el senador PC afirmó que el Gobierno no puede “producto de este cálculo de realidad de correlación de fuerzas, inhibirse de presentar los proyectos de ley porque, entonces, renuncia incluso al debate y a lo que es su compromiso con la ciudadanía”. Por lo mismo, remarcó que el compromiso del Ejecutivo “es enviar los proyectos de ley” y añadió que “haremos todo lo posible por avanzar y en eso yo me la voy a jugar hasta el final”. En tanto, consultado sobre el futuro de la ley corta de isapres, Núñez aseguró que hay dos debates “que son los que están tensionando”. “Por una parte, lo que ha anunciado la derecha, de que ellos van a presentar una indicación, a mi juicio inconstitucional, que busca disminuir la deuda de las isapres con sus afiliados, que más o menos, según los cálculos que hay, bajaría de mil 150 millones de dólares a 650. Casi a la mitad se reduce la deuda, eso es un abuso gigantesco y desconoce un fallo de la justicia”, estimó. Asimismo, apuntó que “el tema de los planes base, donde, a mi juicio, las limitaciones que ha puesto el Gobierno no son suficientes y tengo el temor que si se permite alzar los planes base de las isapres, ellas puedan burlar los mecanismos y terminen haciendo alzas que son abusivas. No estoy de acuerdo con eso y por eso me abstuve en la comisión de Hacienda en ese punto”. Revisa la entrevista completa aquí:

