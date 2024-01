d1bb0c2e25

Cultura Más de 15 mil personas disfrutaron del espectáculo “Carmina Burana” en Maipú La penúltima presentación de este ciclo de conciertos gratuitos, impulsados por el Gobierno de Santiago y organizados por la Universidad de Chile, congregó a un diverso público en este espacio del poniente de la capital. María Francisca Maldonado - Prensa UChile Viernes 26 de enero 2024 8:36 hrs.

“Esto es espectacular, que traigan obras de esta magnitud a la gente que no tiene acceso a pagar una entrada al teatro, es maravilloso. Imagínese, con más de 100 músicos en escena. Es genial, y ver todo esto lleno y esperar que se llene más todavía, muy lindo. Deberían haber más actividades así, gratuitas para el público de Maipú”, señaló al momento del ingreso Ximena, residente de la comuna. Para Isidora, vecina de Maipú, esta primera experiencia fue “genial, porque son cosas que cortan un poco la rutina, y no todos podemos ir a ver este tipo de cosas en general y más encima que sea gratuito, es muy bueno”. Así, las vecinas y vecinos tanto de Maipú como de distintas comunas de la Región Metropolitana calificaron el concierto de “Carmina Burana” en el Templo Votivo ubicado en dicha comuna, un espectáculo protagonizado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile y que forma parte del ciclo de conciertos impulsados por el Gobierno de Santiago y organizados por la Universidad de Chile. “Nosotros estamos felices, nos hemos comprometido con recuperar la ciudad para las personas y eso también significa traer la cultura a todos los rincones de Santiago. Partimos en Puente Alto, después en Estación Central y ahora en Maipú, la segunda comuna más grande de Chile, y mira la respuesta de la gente. Miles de personas que han venido a ver un concierto que es único, con los mejores elencos musicales de nuestro país. Aquí tenemos inversión concreta, cultura para el alma y para el bienestar de las personas”, destacó el Gobernador de Santiago, Claudio Orrego. “Cuando nos propusimos el desafío de llevar este concierto a distintas zonas de la ciudad, lo hicimos para compartir el quehacer artístico de la Universidad con toda la población, cumpliendo con ser esa fuerza propagadora que planteaba nuestro primer Rector Andrés Bello”, señaló la Prorrectora de la U. de Chile, Alejandra Mizala, agregando que en cada concierto, el plantel “se enriquece a través del vínculo directo que establecemos con ustedes. Hemos sentido, y por cierto sentimos también hoy, el cariño y respeto por nuestra Universidad, que trabaja cada día por ser más de Chile. Sepan que ese cariño es completamente recíproco”. Para el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, “tener la oportunidad de acceder de forma gratuita al arte, a la cultura, sin duda es algo que nos permite generar una inyección anímica y motivación para nuestra comuna. Estamos dispuestos a disfrutar el regalo que nos trae la Universidad de Chile y el Gobierno de Santiago. Vamos a seguir acercando este tipo de instancias a nuestra comuna y a seguir trabajando para que la cultura sea un derecho de acceso gratuito para todos y todas y no solamente para algunos pocos”. “Para nosotros es un privilegio el poder estar acá, salir del teatro, brindando el arte, la cultura, compartirlo con ustedes, porque los públicos son los que nos dan finalmente el alimento y las ganas de seguir haciendo arte todos los días. De manera que ver a tanto público reunido, tantas vecinas y vecinos que se dan el tiempo, vienen en familia, en comunidad a compartir en torno a la música, es para nosotros llenador del alma”, señaló la directora del CEAC de la U. de Chile, Dominique Thomann. La voz del público Pero no sólo de Maipú fue el público de este concierto. Desde Ancud, Chiloé, Juana Collao llegó hasta el Templo Votivo. “No me quise perder esta instancia que es muy hermosa, porque obviamente allá en el sur, en Chiloé, son pocos los eventos que se hacen de este tipo. Hay que aprovechar esta oportunidad, que no se da todos los días”. “Hace años que no veía una actividad de este tipo y más encima producido por la Sinfónica de Chile acá en Maipú, una comuna que tiene demasiados habitantes. Deberían haber más presentaciones de este tipo acá, por lo mismo, más acceso a la cultura”, señaló Francisco Astudillo, vecino y violinista. Gladys, en tanto, describió que es “muy bonita esta oportunidad que dan acá, porque todo lo que sea cultura es bueno, bonito y muy agradable. Es que es una oportunidad increíble que nos dan”. María Isabel Valencia, relató su experiencia cantando Carmina Burana en el Teatro Municipal de Temuco. “Yo tuve la oportunidad única en mi vida de participar hace algunos años, de mi época de cantante, hace muchos años atrás. Yo lo encuentro fabuloso, porque tú ves que está lleno, está repleto. Y la mayoría de este tipo de eventos están en el centro de Santiago o para el barrio alto, y nosotros no teníamos la posibilidad de asistir”. María, vecina de Maipú vino con sus hijas y nietas. “Hay que aprovechar lo que se puede porque en realidad en todas las comunas se hacen estas actividades. Creo que es provechoso para la gente que no tiene la oportunidad de ir a un teatro a escuchar un coro, a sentir una orquesta, es totalmente espectacular”. Tras esta apabullante presentación, el ciclo cerrará esta edición el sábado 27 de enero en el corazón de Santiago, en Plaza Italia, un espectáculo que también tendrá la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por Rodolfo Saglimbeni, y al Coro Sinfónico Universidad de Chile, dirigidos por Juan Pablo Villarroel. Para esta presentación, programada para las 20.30 horas, se contemplan una serie de cortes de tránsito a partir de las 19.00 horas: En el eje Alameda-Providencia, entre Diagonal Paraguay y Eliodoro Yáñez y por Vicuña Mackenna entre Purísima y Francisco Bilbao. Más información sobre los conciertos en gobiernosantiago.cl Foto: Prensa UChile.

