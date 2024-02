074c88f948

Nacional Política seguridad Diputada Acevedo (PC) rechaza convocatoria al Cosena: “No es la primera vez que el Gobierno cambia los discursos” La parlamentaria oficialista no descartó impulsar algún tipo de medida para evidenciar su molestia hacia la actual administración. "Aquí la agenda de seguridad la está imponiendo la derecha, no el Gobierno", cuestionó. Bárbara Paillal Jueves 1 de febrero 2024 19:22 hrs.

Tras el anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric, la diputada del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo, dijo rechazar la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y cuestionó que el Gobierno, a su juicio, esté cediendo constantemente a las presiones de la oposición. En conversación con Radio Universidad de Chile, la parlamentaria mostró su molestia señalando que el Cosena permitiría a las Fuerzas Armadas deliberar, cuando esa no es parte de sus funciones. “Hay una situación bastante compleja”, declaró. Para Acevedo, el Gobierno más que impulsar medidas efectivas en seguridad ha respondido a las presiones de Chile Vamos y Republicanos. “Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades que aquí la agenda de seguridad la está imponiendo la derecha, no la está imponiendo el Gobierno”, afirmó. En esa línea, dijo que la actual administración “ha cedido bastante, si no es solamente esto, sino que son muchos otros puntos en la cual el Gobierno ha tenido que ir cediendo día a día con respecto a muchas leyes”. “No tiene que ver con llenar las cárceles de personas que están por primera vez delinquiendo, sino que tiene que ver también con una cosa mucho más profunda todavía, que lamentablemente en este Gobierno ni el anterior ni en los anteriores han tratado de mejorar o ayudar a que esto vaya solucionando, porque esto tiene que ver también con los temas de falta de oportunidades por un tema social”, señaló. Consultada si existe molestia en específico con el cambio de opinión, Acevedo señaló que “no es la primera vez que lamentablemente el Gobierno cambia los discursos, creo que es uno más de los tantos en las cuales ha cambiado el discurso, porque además aquí también los poderes fácticos están presentes en la mayoría de los integrantes de lo que es el Cosena, así que a mí no me parece realmente que sea la forma de solucionar los problemas”. “Los altos mandos de las Fuerzas Armadas en política no deberían estar incluidos, así que yo rechazo rotundamente el que el Gobierno hoy día esté planteándose la convocatoria para el día lunes“, zanjó. Desde la directiva del Partido Comunista eso sí, no se han querido referir al tema porque dicen “es una materia delicada” dentro de la colectividad y se está esperando mantener una conversación como partido antes de emitir una opinión más definitiva. Sin embargo, en uno de los chats del partido ya hay parlamentarios que proponen adoptar medidas. “Yo no no podría descartar ni una ni otra cosa, pero creo que es un malestar de cada uno de los diputados, por lo menos, los que tenemos que ver con el tema de derechos humanos”, afirmó.

