Política Longton (RN) critica rol de Vallejo como ministra enlace: “No tiene facultades legales en el Cogrid” Para el parlamentario, la decisión de reemplazar a la titular de Defensa, Maya Fernández, por la vocera de Gobierno es una decisión "netamente política". Así, sostuvo que esto puede estar "relacionado con las elecciones de los próximos años". Diario UChile Miércoles 14 de febrero 2024 12:50 hrs.

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, criticó el rol de Camila Vallejo como ministra de enlace para la Región de Valparaíso en el contexto de los incendios que afectaron a Viña del Mar y comunas aledañas. El parlamentario insinuó un interés político en su designación. En entrevista con Radio Pauta, Longton cuestionó que se haya relevado de su cargo a la ministra de Defensa, Maya Fernández y criticó su reemplazo por Vallejo, argumentando que “no tiene facultades legales en el Cogrid”. “Hay una falta de coordinación en la vocería y en los enlaces. Se designa primero a la ministra Fernández, a la ministra Toro, después se designa a la ministra Camila Vallejo, que no tiene facultades legales dentro del Cogrid. Por lo tanto, es una designación política que tiene pocas facultades en una situación como esta”, reprochó. Sobre su nombramiento afirmó que: “Mi experiencia me dice que esto es netamente político, si no, cómo justificas que una ministra que no tiene mayores facultades en términos de gestión de desastres asuma atribuciones y que su enlace sea netamente político“. “Nos sorprendió mucho que a los cuatro días se relevara de su cargo como enlace a la ministra Maya Fernández. Ella por tener a su cargo la coordinación directa con las Fuerzas Armadas cumplía un rol muy preponderante”, añadió. Para Longton, la decisión es un poca “forzada”, por lo mismo, cree que “puede haber algo político relacionado con las elecciones que van a venir en los próximos años“. Consultado por los últimos hallazgos de la investigación sobre el origen de los incendios, el parlamentario señaló que “se encontraron elementos incendiarios” y “se está determinando si esos elementos tienen que ver con el incendio o si tienen que ver con otra cosa. Por las dimensiones del incendio todo hace pensar que existe una intencionalidad manifiesta”. “Obviamente, el desafío, más allá de las penas que ya son altas, es mejor la persecución penal, la prevención y la mitigación, para poder dificultarle a estos pirómanos o delincuentes orquestados, la posibilidad de prender fuego”, subrayó.

