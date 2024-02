ac5c1641b2

Política Manuel José Ossandón y muerte de expresidente Sebastián Piñera: “Ha sido un error sacralizar o santificar su imagen” El senador de Renovación Nacional no considera que quede un vacío de liderazgo en la derecha, sino más bien deben enfocarse en "pensar en las ideas que necesita el sector". El parlamentario abordó además la disputa constante que tuvieron ambos. Diario UChile Domingo 18 de febrero 2024 10:09 hrs.

La muerte del expresidente Sebastián Piñera generó una serie de reacciones a las cuales el senador Manuel José Ossandón no se mostró de acuerdo. El parlamentario de Renovación Nacional manifestó que “ha sido un error sacralizar o santificar su imagen”. En conversación con El Mercurio, relató que durante “su gobierno me llamó muchas veces a conversar. Piñera no era una persona rencorosa y yo tampoco, así que conversábamos sin problema. Jamás me negó el saludo y menos yo, porque soy un simple senador. Una vez me preguntó por qué le “pegaba” tanto por los diarios y le respondí que la diferencia es que yo lo hacía de frente y él me mandaba a “pegar” a través de otra gente”. Sobre las primarias que disputaron hace siete años, donde Ossandón le dijo a Piñera “no lo declararon reo por lindo”, el parlamentario comentó que los recuerda “como una anécdota y un momento de nerviosismo debido a lo dura que fue esa elección”. “Piñera no quería ir a primarias y para presionarlo tuve que juntar más de 30 mil firmas ante notario, así que el ambiente venía caldeado. Y él además me trató de mentiroso profesional durante el debate y eso hizo que le respondiera por el tema judicial en que se vio involucrado. No lo debí hacer, no me siento orgulloso de eso”, añadió. En cuanto a su abstención en la votación de la acusación constitucional contra el exmandatario, Ossandón manifestó que no se arrepiente y que tuvo “muchas presiones, pero mantengo mi teoría. Nunca me hice una certeza sobre los hechos: no tenía razones fundadas para culparlo y tenía dudas razonables acerca de su inocencia. Actúe con plena convicción, y si los ministros se enojaron, lo siento, porque me debo a la gente que represento y no a ellos”. Asimismo, expresó que “ha sido un error sacralizar o santificar su imagen”. “Lo que están haciendo quienes promueven esa idea es deshumanizarlo, porque él fue una persona que tuvo luces, pero también sombras. Lo que la izquierda hace con Allende. a quien idolatran sin límites, lo estamos haciendo nosotros con el Presidente Piñera”, expresó Ossandón. Respecto a que el Presidente Gabriel Boric reconociera que hubo recriminaciones y querellas más allá de lo razonable en su sector, el legislador sostuvo que “es valorable el gesto republicano del Gobierno, pero es oportunismo puro. Hicieron algo en lo que no creen, porque nunca les ha importado mucho la República. Fue una buena manera de desviar el foco por lo que está sucediendo con los incendios. Les vino bien hacer lo que hicieron, porque no tenían otra opción”. Al ser consultado sobre si queda un vacío de liderazgo en la derecha, Ossandón señaló que “más que buscar un líder tenemos que pensar en las ideas que necesita el sector”. “Ahora se habla mucho de unidad aprovechando la partida de Piñera, pero la unidad debe ser siempre y no solo cuando conviene”, cerró el senador. Foto: Aton

