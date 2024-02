1d38a30f95

Incendios Forestales Nacional Política Con un costo de 742 millones de dólares: Exasesores de Piñera presentan propuesta de reconstrucción por incendios Tras reunirse con el Gobierno, el arquitecto Iván Poduje detalló que la iniciativa contempla 150 proyectos que permitirán mejorar deudas históricas en la V Región. Mientras, la exvocera, Karla Rubilar, destacó el último mandato del ex jefe de Estado. Natalia Palma Miércoles 14 de febrero 2024 15:37 hrs.

Con el objeto de aportar en la reconstrucción de las zonas afectadas en la Región de Valparaíso, hoy un grupo de exasesores del expresidente Sebastián Piñera se reunió en el Palacio de La Moneda con la ministra de Desarrollo Social y encargada de esta labor, Javiera Toro. Recordemos que el exmandatario –previo a su trágico fallecimiento la semana pasada- mantuvo contacto con autoridades del Ejecutivo para colaborar en la emergencia, que de momento ha cobrado la vida de 131 personas, de acuerdo a datos oficiales. Los exasesores hicieron entrega de un documento de 46 páginas titulado “Estrategia de Reconstrucción”, el cual se encuentra dividido en cuatro partes. La primera de ellas aborda las ideas fuerza o lineamientos estratégicos que debieran considerarse para orientar la toma de decisiones, tanto desde el punto de vista operativo, como desde la protección, contención y ayuda a las víctimas de la catástrofe. En la segunda parte se resume un trabajo diagnóstico realizado para tener una aproximación del daño generado por los incendios. Mientras en la cuarta se resumen las propuestas para abordar desafíos relativos a la emergencia, contención y propiedad de suelo. Finalmente, el cuarto apartado dice relación con el cálculo de costos del plan de reconstrucción. La titular de Desarrollo Social, Javiera Toro, junto con agradecer a los excolaboradores del exmandatario, realzó el sentido de Estado que tiene el abordaje de la emergencias desde la experiencia de gobiernos anteriores, que también se han visto enfrentados a diversos tipos de catástrofes. En esa línea, sostuvo que “cuando el Presidente Boric me dio este encargo también me señaló que era deseable conversar con los distintos sectores, con quienes distintas experiencias y también me mencionó que él había tenido recientemente una conversación con el expresidente Piñera, quien le había manifestado preocupación”. “Nuestro país tiene ya varios años de catástrofes, nos caracterizamos lamentablemente por eso, pero en todos estos procesos de reconstrucción hemos aprendido cosas buenas, se han ido institucionalizando buenas prácticas, por lo tanto, conversar con todos los sectores es fundamental para ello”, añadió. La exvocera, Karla Rubilar, hizo hincapié en este último mandato de parte del ex jefe de Estado. “Traemos una robusta propuesta de reconstrucción. Hemos trabajado como nos pidió él desde el primer minuto en equipo. Hemos puesto nuestro trabajo a disposición del Gobierno del Presidente Boric como nos lo pidió el presidente Piñera hace unos días justo antes de fallecer”, expresó. La exautoridad, manifestó que “desde el primer minuto nos manifestó su preocupación al respecto de cómo enfrentar la emergencia, los sistemas de alerta temprana, cómo se respondía a través de Senapred, como llegaban las primeras ayudas sociales, cómo había que poner foco en las familias y en las pymes, cómo había que trabajar en conjunto y tener una colaboración público-privada relevante”. Por su parte, el arquitecto Iván Poduje detalló que la propuesta contempla alrededor de 150 proyectos por un costo total de 742 millones de dólares, lo cual permitirá la reconstrucción de 710 viviendas y recuperar 27 barrios del área afectada por el incendio en las comunas de Viña del Mar y Quilpué. “Por ellos, es muy importante no solo reconstruir lo que estaba, sino que además mejorar deudas históricas que existían en Manuel Bustos, en la Villa Independencia, en el sector de Pompeya de Quilpué. Las propuestas las aborda, construye y propone nuevas vialidades, cuatro piscinas temperadas para los cerros, cinco canchas iluminadas con pasto sintético; un sistema de escaleras y vialidades, plazas y parques que van a permitir un barrio de mejor calidad cuando se construya”, afirmó.

