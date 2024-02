436b25e758

Política Diego Vela (RD) y salida de Miguel Crispi: “No corresponde que por cosas que no son reales, esa persona salga” El presidente de Revolución Democrática se mostró a favor de remover a responsables en casos de corrupción de sus cargos, pero no sin una investigación previa. Además, abordó los desafíos de cara a las elecciones municipales y la fusión de RD con CS. Diario UChile Miércoles 21 de febrero 2024 11:05 hrs.

Revolución Democrática vive días complejos debido al caso Democracia Viva. Entre los últimos antecedentes, el exseremi (y exmilitante del partido), Carlos Contreras, apuntó a Miguel Crispi, jefe del equipo de asesores del segundo piso de La Moneda, de omitir información al Presidente Gabriel Boric. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de RD, Diego Vela, comentó cómo el partido intenta superar este episodio. El dirigente se mostró a favor de remover de su cargo a quienes resulten responsables en casos de corrupción, pero aseguró que esto debe comprobarse en una investigación. Vela puso como ejemplo al exministro Giorgio Jackson, principal apuntado en el Caso Democracia Viva, y quién finalmente renunció al gabinete. “Lo que no podemos es caer en un chantaje de la derecha. Él (Jackson) tomó querellas de injuria y calumnia contra las personas que hicieron esa acusación irresponsable sin ningún tipo de antecedente. No puede ser que cuando uno invente una acusación, eso termine en la salida de una persona”, expresó. El timonel de RD sostuvo que el Presidente (Boric) ha sido categórico en esta materia y esa es una postura que respalda su partido. “Si es que alguien está vinculado con los casos de corrupción que han existido, esa persona al día siguiente va a salir del Gobierno. Pero no corresponde que por cosas que no son reales o que no se ha presentado ningún antecedente concreto, esa persona salga”, declaró. Así, valoró la decisión de Fiscalía de separar la investigación contra Miguel Crispi del Caso Democracia Viva. “Cuando se supo de la querella de republicanos, las tres personas que imputaban, que eran Javiera Martínez, Giorgio Jackson y Miguel Crispi, ellos pidieron ir a declarar para despejar este tema, porque no hay nada que temer en el fondo. Nos parece positivo que la investigación siga avanzando”, agregó Vela. Proyección de municipales Los cuestionamientos hacia Revolución Democrática llegan en plena previa de las elecciones municipales. En ese contexto, ya se encuentran en diálogos con otros partidos de izquierda para presentar candidaturas en conjunto. “Para conformar una propuesta política, hay que tener una propuesta hacia la ciudadanía en común”, dijo al respecto. En ese sentido, Vela se mostró confiado en llegar a acuerdos con el resto de partidos para lograr la unificación de cara a estas elecciones municipales. “Estoy convencido de que si ponemos a las personas por delante, vamos a ir juntos en esta elección. Si no vamos unidos, la extrema derecha va a ganar las elecciones y en este sentido perdemos todos”, subrayó. El presidente de RD se refirió en particular al caso de Irací Hassler, quién buscará la reelección, pero en el que ha surgido una disputa al interior de la izquierda con el levantamiento de una candidatura aparte del Partido Socialista. “Orgánicamente, quién ha tenido el apoyo es la candidata del Partido Comunista. Del Partido Socialista han sido personas particulares que no han apoyado. Espero que ese, como muchos otros casos, se puedan despejar en marzo. Creemos que tenemos que proponerle a las personas a los mejores para liderar los gobiernos locales. Tenemos una positiva evaluación de la alcaldesa Hassler”, indicó. Fusión en un partido único En cuanto a una posible unión de los partidos para levantar una tienda única de cara a las elecciones municipales, Vela abordó el proceso de fusión junto a Convergencia Social en un solo partido Frente Amplio. “Todas las personas que sean militantes van a votar en un plebiscito ratificatorio”, señaló sobre las votaciones online que se llevarán a cabo el 9 y 10 de marzo. “Entendemos que en momentos de división, donde cada uno ve por la suya, nosotros tenemos que avanzar en contracorriente si es que realmente queremos cambiar Chile y si queremos fortalecer el instrumento político para mejorar la calidad de la vida de los chilenos”, expuso. Revisa aquí la entrevista: Foto: Aton

