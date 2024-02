6ac99ace52

Nacional Política Caso Convenios: esta semana declararían como imputados Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez Los hechos se dan en un momento crítico para el jefe de asesores del Segundo Piso luego de que en entrevista con La Tercera, el ex seremi Carlos Contreras acusara que "efectivamente Crispi le omitió información al Presidente (Boric)". Diario UChile Lunes 19 de febrero 2024 10:28 hrs.

Esta semana, el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi; el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, declararían en calidad de imputados por las indagatorias de convenios irregulares entre el Ministerio de Vivienda (Minvu) y la Fundación Democracia Viva. El fiscal de Antofagasta, Cristián Aguilar, quién está a cargo de la investigación, señaló mediante un documento su intención de viajar a Santiago para materializar las declaraciones. “Debo asistir personalmente (…), a tomar al menos tres declaraciones”, afirmó durante esta semana. Esto, dado que por dicho motivo debía reagendar la audiencia de revisión de cautelares del ex seremi del Minvu en Antofagasta, Carlos Contreras, donde su defensa pedirá revocar la prisión preventiva. Cabe destacar que el viernes pasado, el Juzgado de Garantía de Antofagasta separó las investigaciones que se relacionan con los militantes de Revolución Democrática, de esta forma, las indagatorias por la Fundación ProCultura, impulsadas por una querella del Partido Republicano, son ahora independientes del caso Democracia Viva. Las declaraciones se dan en un momento crítico para Miguel Crispi, luego de que el ex seremi Contreras volviera a apuntar en su contra. En entrevista con La Tercera sostuvo que “efectivamente Crispi le omitió información al Presidente y luego le omitió información a la comisión investigadora de la Cámara”. Para el mundo político, la declaración de Contreras contradice lo señalado por el jefe de asesores del Segundo Piso, quién ante el Congreso Nacional sostuvo que el 07 de junio del 2022 se enteró por un “rumor” sobre los convenios irregulares. El presidente de Revolución Democratica, Diego Vela, afirmó “las declaraciones no aportan ningún antecedente nuevo para Fiscalía (…)”. Además, destacó que la causa “ya no está vinculada al caso Democracia Viva, sino solamente a la querella presentada por dos diputados republicanos, quienes no han presentado ningún antecedente”.

