“Son suposiciones”: La Moneda y el oficialismo respaldan a Miguel Crispi tras declaración del exseremi Carlos Contreras

Como un “deja vú” calificó la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, los cuestionamientos que este lunes nuevamente golpearon al Ejecutivo luego de que el ex seremi del Minvu en Antofagasta, Carlos Contreras, acusara en entrevista con La Tercera que el jefe de Asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, omitió antecedentes del Caso Democracia Viva al Presidente Gabriel Boric. “Cada cierto tiempo se nos pregunta sobre las opiniones y declaraciones de una persona que está en un proceso de investigación y la verdad no vamos a agregar nada nuevo porque no hay nada nuevo que agregar”, sostuvo Vallejo. Desde el Gobierno no cambia la postura sobre la permanencia de Miguel Crispi como asesor presidencial, sin embargo, afirman que las modificaciones a los equipos de La Moneda “es una definición exclusiva del Presidente de la República”. Pese a las conocidas desavenencias que marcaron el año entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio, por la permanencia del jefe de asesores del Segundo Piso, este lunes los representantes de partidos oficialistas desdramatizaron la declaración de Contreras. El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, afirmó que “las declaraciones del ex seremi es una acusación sin presentar antecedentes, son suposiciones que él hace (…), Miguel Crispi, también la misma subsecretaria a través de las declaraciones, han clarificado cómo fue el proceso, cuándo tomaron conocimiento, cómo se reportó ese conocimiento de los hechos y todo ha sido consistente con lo que se ha presentando en los distintos espacios”. Fue también el caso del secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, quién apuntó a un aprovechamiento del exseremi en el marco de su causa judicial. “Naturalmente que las personas que están involucradas van a ir matizando las declaraciones de acuerdo a lo que sea el curso del proceso y un imputado como el señor Contreras tiene que hacer declaraciones que le ayuden a él, porque él puede ser condenado a una pena muy alta. Entonces, no hay que guiarse por una declaración en particular“, sostuvo. Por su parte, el líder de Comunes, Marco Velarde, señaló que “cuando no hay información nueva, no hay nada por lo cual nosotros tampoco tengamos que presionar, o sea, ante argumentos que evidentemente si perjudicarán al Gobierno, nosotros seríamos los primeros en señalar que no le hace bien”. Citaciones a declarar ante el Ministerio Público Cabe destacar que el fiscal de Antofagasta -encargado de las indagatorias-, Cristián Aguilar, viajará esta semana hasta Santiago para tomar declaración, de manera personal, al menos a tres imputados por la arista ProCultura y Democracia Viva, esto en el marco de la ampliación de querella interpuesta por dos diputados del Partido Republicano, Juan Eduardo Irarrázaval y Cristián Araya. Se trataría tanto del jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, como también del ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson y la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez. Con la acción judicial se intentará precisar la responsabilidad de las autoridades y exautoridad tanto en la suscripción de los convenios, como en la modificaciones que se habrían realizado para una menor fiscalización sobre las organizaciones sin fines de lucro. La ministra Camila Vallejo respondió que “en el momento en que se interponen querellas por parte de miembros de la oposición, era una cuestión procedimental que en algún momento hubiesen audiencias porque es parte de los procesos judiciales frente a este tipo de acciones, por lo tanto, era predecible y previsible”. En el oficialismo, en tanto, intentaron realizar un control de daños ante la arremetida de la oposición, donde personeros apuntan que La Moneda está encubriendo la responsabilidad de sus autoridades. El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, pidió dejar actuar a la justicia. “Acá nosotros no nos podemos basar netamente en acusaciones sin antecedentes que han presentado dos diputados republicanos”, sostuvo. “No estamos hablando de la querella que presento el Consejo de Defensa del Estado (CDE), tampoco de la investigación de oficio que hizo Fiscalía, sino de una acción más política al parecer dos diputado republicanos (…), el Presidente ha sido muy tajante si es que alguien tiene alguna responsabilidad al respecto, va a salir del Gobierno”, añadió. Mientras que el líder del Partido Radical, Leonardo Cubillos, sostuvo que “si ellos van a ser requeridos y van a asistir, por supuesto, van a contar con el apoyo porque -yo lo he dicho siempre- incluso cuando fue requerido por primera vez por la Cámara de Diputados, él que nada hace nada, nada teme, hay que ir a las instituciones a aclarar las circunstancias y si él mantiene lo que ha señalado públicamente esperemos la resoluciones en los procesos judiciales”. Imágenes de Portada: Agencia ATON.

