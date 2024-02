436b25e758

Isapres Diputado Lagomarsino tras alza de un 7,4% del ICSA: “La discusión de la Ley Corta de Isapres será álgida” El parlamentario dijo tener la convicción de que no se debe hacer modificaciones al Índice de Costos de la Salud y abogó por mantener el mecanismo de contención de costos para dar por superada una de las tres aristas judiciales de la crisis. Bárbara Paillal Miércoles 21 de febrero 2024 19:32 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado (Indp-Partido Radical), Tomás Lagomarsino, abordó el alza en los planes bases de las aseguradoras de salud privadas, que podría impactar en el bolsillo de las y los usuarios. Además, abordó el escenario que enfrentará la Ley Corta de Isapres en la Cámara de Diputadas y Diputados una vez termine el receso legislativo. Este martes, la Superintendencia de Salud fijó en un 7,4% -como tope- el Índice de Costos de la Salud (ICSA). Al respecto, el parlamentario afirmó que “nadie puede sorprenderse” en razón de que “la ley de Reajuste al Sector Público consideró modificaciones al ICSA de forma, única y extraordinaria para este período”. “De hecho, se adelantó al mes de febrero y no se consideraron los mecanismos de contención de costos, de hecho, por este último punto yo manifesté mi público desacuerdo en aquel momento”, sostuvo. En ese contexto, Lagomarsino dijo “yo no criticaría en sí, el indicador del ICSA, sino más bien que el Ejecutivo haya no considerado los mecanismos de contención de costo en la Ley de Reajuste al Sector Público que permitió que esto no fuera considerado y que llevó a esta cifra”. El diputado explicó que históricamente las isapres han tenido tres arista de judicialización: reajuste de precios base, tablas de factores de riesgo y prima GES. En relación a la primera, sostuvo que “la combinación del ICSA con el proceso de verificación permite finalmente cerrarla y es por ello que yendo al fondo del ICSA este funciona como un tope, y ahora tiene que haber el proceso de verificación”. No obstante, Lagomarsino hizo hincapié en que “la Ley Corta de Isapres trae un segundo proceso de reajuste para este año 2024 en agosto, del cual yo estoy para nada de acuerdo”. Consultado sobre cómo queda el escenario para la discusión de la Ley Corta de Isapres, que está como primer punto a tratar en la Comisión de Salud en la Cámara Baja, el diputado señaló que “preveo que la discusión va a ser álgida“. “Creo que vamos a estar contra el tiempo, producto de que la segunda prórroga de la Corte Suprema vence el 30 de mayo y eventualmente podría requerirse un tercer trámite constitucional, dependiendo si hay diferencias entre lo aprobado del Senado y lo que determinamos desde la Cámara de Diputadas y Diputados”, añadió. En ese sentido, indicó que “la Ley Corta de Isapres también trae modificaciones a la determinación del ICSA, y yo creo y tengo la convicción de que no hay que hacer ninguna modificación al ICSA, es decir, que tenga su mecanismo de contención de costos, que tenga el proceso de verificación y así finalmente se va a poder dar por superada y cerrada una de las tres aristas judiciales de la isapres”.

