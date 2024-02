10fe11094a

Cultura Nacional Alcaldesa Ripamonti por Festival de Viña: “No iba a haber si no tenía un carácter solidario” La jefa comunal destacó que el evento "no deja de lado la emergencia más grande de la historia de nuestro país". Por su lado, el animador Francisco Saavedra aseguró que los ciudadanos de Viña del Mar insistieron en la realización del certamen. Jocelyn Jara Viernes 23 de febrero 2024 18:16 hrs.

Este domingo 25 de febrero comienza el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y este año tendrá una connotación diferente debido a la reciente catástrofe que azotó a la Región de Valparaíso. Por lo mismo, hoy la alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “no iba a haber festival si éste no tenía un carácter solidario”. De esa manera, la nueva edición del certamen viñamarino contará con un componente benéfico. Por medio del lema “Arriba Viña”, es que el público y los televidentes de Chile y el mundo podrán hacer donaciones a través de las aplicaciones del Banco Santander y de Claro Viña 2024. Lo recaudado será destinado a Techo Para Chile y Desafío Levantemos Chile. Durante la conferencia de prensa que dio la producción esta tarde, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti , señaló que fue difícil tomar la decisión sobre si hacer o no el festival debido a la compleja situación que enfrenta la V Región. En ese sentido, aseguró que la realización del evento “no deja de lado la emergencia más grande de la historia de nuestro país”. “Desde ese punto de vista, el festival no podía sino hacerse, y no iba a haber festival si éste no tenía un carácter diferente, es decir, solidario, obviamente recaudatorio. Porque el orden de magnitud de lo que estamos enfrentando no tiene precedentes, estamos hablando de más de 18 barrios, 33 asentamientos irregulares y más de 5 mil viviendas afectadas”, constató la alcaldesa. Asimismo, Ripamonti agradeció que esta edición “se ponga a disposición de esto, que exista un proceso recaudatorio que sea de corte internacional, porque aquí desde todo el mundo van a poder apoyar a la comuna de Viña del Mar, y que así logremos recaudar para las personas que han sido víctimas, y por otro lado, poner nuevamente en el debate público lo que está sucediendo y que no nos olviden”. Por su parte, el animador del Festival de Viña, Francisco Saavedra, se refirió a las impresiones de las personas de la comuna ante la realización del certamen luego de los incendios. “Hace algunos días atrás estuvimos con la Mari recorriendo, y nosotros pensábamos que alguien nos iba a decir ‘oiga, que no se haga el festival’, o las cosas que muchas veces se pueden llegar a publicar en redes sociales sin tener tanta información. Y fue todo lo contrario, lo único que nos decían era: ‘¡Por favor, que se haga el festival de Viña!’, que tiene un enfoque solidario”, indicó Saavedra. A su vez, recalcó que “a la gente le gustaba saber, entender, y creo que esa es la misión de nosotros como comunicadores, somos los anfitriones, los animadores del festival. Esa es la emoción que hay que transmitir, que la gente entienda que esta versión está dedicada a ellos, a todos los que hoy están sufriendo, a todos los que necesitan que hoy seamos empáticos”. Cancelación de Peso Pluma Luego de la baja del Festival de Viña del cantante mexicano Peso Pluma, la producción detrás del evento musical dio a conocer que el artista que lo reemplazará será el rapero argentino, Trueno. El productor general del Festival de Viña del Mar, Daniel Merino, comentó que tuvieron que reaccionar rápidamente ante la cancelación del show del rapero en la programación, pero que “sin duda alguna, cuando elegimos a Trueno, estamos basados 100 por ciento en lo que la gente quiere y pide. Somos muy conscientes y leemos mucho lo que la gente dice en redes sociales. Cuando llegamos a Trueno él dijo sí, ‘yo voy, yo quiero estar, para mi carrera es interesante’. “Trueno es un artista que ha tenido colaboraciones con Cypress Hill, y trae a Viña del Mar algo que hace mucho rato que no estaba presente, como lo es el freestyle y el hip-hop, y eso hace una vez más que se confirme que en este Festival de Viña, hay espacio para todas y todos, y eso lo tenemos que cuidar”, cerró el productor. Imagen de portada: Agencia ATON

