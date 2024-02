5752059b28

06f7d50791

Educación Entrevista Nacional Carlos Rodríguez por crisis educativa en Atacama: “Tenemos el diagnóstico, pero no se ven los pasos concretos para resolverla” El presidente del Colegio de Profesores de la región apuntó a un desinterés por parte de las autoridades de gobierno y acusó presiones y medidas de "revancha" tras el paro docente efectuado el año pasado en la zona. Diario UChile Lunes 5 de febrero 2024 11:47 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente del Colegio de Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez, abordó la crisis educativa que atraviesa la región en un contexto marcado por el paro docente del año pasado y la denuncia del Magisterio por el no pago de bonos de Navidad y vacaciones. En concreto, el dirigente manifestó su preocupación por la gestión que se ha hecho de la educación pública en la zona. “En enero nos tomamos las oficinas centrales del SLEP de Atacama por dos hechos importantes: Nosotros habíamos tenido una reunión con el señor ministro de Educación el 13 de diciembre, a las 17:00 horas él nos comunica que necesitaba los establecimientos educacionales del SLEP lo más pronto a disposición para iniciar los trabajos los primeros días de enero”, dijo. En ese sentido, apuntó que “todo eso estaba coordinado tanto con el Ministerio como con la Dirección Nacional de Educación Pública, desde el plano técnico, profesional, presupuestario y el 2 de enero no veíamos esa apertura de establecimientos e intervenciones, que son trabajos concretos”. Además, señaló que “el otro hecho que nos motivó a esa acción fue que fueron notificados aproximadamente 70 funcionarios entre profesionales, asistentes de educación y docentes de su desvinculación, bajo el argumento de ajuste en presupuesto”. Es por estas situaciones que remarcó que los trabajos en los establecimientos educacionales “ya deberían haber empezado. Los diagnósticos, los presupuestos, los levantamientos quedaron hechos los últimos tres meses del 2023 y, por supuesto, no entendíamos algunos excesos, por ejemplo, en la Escuela Abraham Sepúlveda, en donde cesaron 20 funcionarios”. “En la comuna de Chañaral desarmaron los equipos PIE (Programa de Integración Escolar) y nos dimos cuenta de que varios profesionales y docentes quedaron sin sus sueldos, sin el pago de enero y febrero. Esas situaciones las enmarcamos en una respuesta de presión o de revancha con respecto a la paralización que tuvimos por 76 días”, expresó el líder regional del gremio. Por otra parte, Rodríguez secundó las críticas de la senadora democratacristiana y ex ministra de Educación, Yasna Provoste, quien ante la crisis de la región acusó un “abandono” por parte del Mineduc con el Servicio Local de Educación Pública de la localidad nortina. A su juicio comentó que “es evidente que tenemos que tener todo un plan de reactivación educativa en el SLEP Atacama porque está este retraso y ahí vamos a dar respuesta a este abandono, desinterés, falta de preocupación y planificación. Creemos que no es falta de recursos, lo que falta es explicar dónde están los recursos. Por ejemplo, la asignación de (subvención) Pro-Retención 2023 no fue ejecutada, pero tampoco está habida, no se fue en apoyo de los estudiantes”. “Tenemos instalada una crisis, tenemos el diagnóstico de una crisis, pero no se ven los pasos concretos para resolverla”, aseveró. Revisa la entrevista completa

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente del Colegio de Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez, abordó la crisis educativa que atraviesa la región en un contexto marcado por el paro docente del año pasado y la denuncia del Magisterio por el no pago de bonos de Navidad y vacaciones. En concreto, el dirigente manifestó su preocupación por la gestión que se ha hecho de la educación pública en la zona. “En enero nos tomamos las oficinas centrales del SLEP de Atacama por dos hechos importantes: Nosotros habíamos tenido una reunión con el señor ministro de Educación el 13 de diciembre, a las 17:00 horas él nos comunica que necesitaba los establecimientos educacionales del SLEP lo más pronto a disposición para iniciar los trabajos los primeros días de enero”, dijo. En ese sentido, apuntó que “todo eso estaba coordinado tanto con el Ministerio como con la Dirección Nacional de Educación Pública, desde el plano técnico, profesional, presupuestario y el 2 de enero no veíamos esa apertura de establecimientos e intervenciones, que son trabajos concretos”. Además, señaló que “el otro hecho que nos motivó a esa acción fue que fueron notificados aproximadamente 70 funcionarios entre profesionales, asistentes de educación y docentes de su desvinculación, bajo el argumento de ajuste en presupuesto”. Es por estas situaciones que remarcó que los trabajos en los establecimientos educacionales “ya deberían haber empezado. Los diagnósticos, los presupuestos, los levantamientos quedaron hechos los últimos tres meses del 2023 y, por supuesto, no entendíamos algunos excesos, por ejemplo, en la Escuela Abraham Sepúlveda, en donde cesaron 20 funcionarios”. “En la comuna de Chañaral desarmaron los equipos PIE (Programa de Integración Escolar) y nos dimos cuenta de que varios profesionales y docentes quedaron sin sus sueldos, sin el pago de enero y febrero. Esas situaciones las enmarcamos en una respuesta de presión o de revancha con respecto a la paralización que tuvimos por 76 días”, expresó el líder regional del gremio. Por otra parte, Rodríguez secundó las críticas de la senadora democratacristiana y ex ministra de Educación, Yasna Provoste, quien ante la crisis de la región acusó un “abandono” por parte del Mineduc con el Servicio Local de Educación Pública de la localidad nortina. A su juicio comentó que “es evidente que tenemos que tener todo un plan de reactivación educativa en el SLEP Atacama porque está este retraso y ahí vamos a dar respuesta a este abandono, desinterés, falta de preocupación y planificación. Creemos que no es falta de recursos, lo que falta es explicar dónde están los recursos. Por ejemplo, la asignación de (subvención) Pro-Retención 2023 no fue ejecutada, pero tampoco está habida, no se fue en apoyo de los estudiantes”. “Tenemos instalada una crisis, tenemos el diagnóstico de una crisis, pero no se ven los pasos concretos para resolverla”, aseveró. Revisa la entrevista completa