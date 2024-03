56657f20f1

c014f63eac

Nacional Fiscalía estima que actividad del Tren de Aragua “está menos intensa” Mejoras en inteligencia, en herramientas tecnológicas y mecanismos para incentivar la colaboración de detenidos en investigaciones, son los elementos que el Ministerio Público considera necesarios para optimizar persecuciones penales de este tipo. Diario UChile Martes 5 de marzo 2024 13:24 hrs.

Compartir en

El director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía, Ignacio Castillo, afirmó que la actividad del Tren de Aragua en Chile “está siendo menos intensa”, aunque no lo suficiente como para asegurar que la organización criminal está “retrocediendo”. En diálogo con radio Pauta, el persecutor se refirió a los esfuerzos que se han estado haciendo por parte del Ministerio Público para combatir el avance de organizaciones delictivas como la mencionada en el país. “Tengo la sensación de que hacer retroceder estas organizaciones parasitarias y transnacionales es particularmente complejo. No me atrevería a decir que está retrocediendo el Tren de Aragua en Chile (…) Lo que tengo claro es que hemos tenido éxitos relevantes que hacen pensar que su actividad criminal está siendo menos intensa de lo que hubiese sido si como Estado no hubiésemos reaccionado a tiempo“, dijo el representante del Ministerio Público. Consultado sobre la presencia de otras bandas criminales de características transnacionales, Castillo se refirió a la posible actividad del Primer Comando de Sao Paulo en Chile, una de las organizaciones más peligrosas de Latinoamérica. “Nosotros tenemos una investigación en que se está viendo la posibilidad de que ciertos actores se vinculan con el Primer Comando de Sao Paulo, al igual que vimos que en otros casos había personas que se vinculaban con el cartel de Sinaloa, o con el de Jalisco Nueva Generación”, explicó. El director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado mencionó tres elementos que a su juicio son fundamentales para mejorar la persecución penal de este tipo de organizaciones. “En primer lugar, inteligencia, particularmente en lo que respecta a cómo se vincula la información de inteligencia con el Ministerio Público. Segundo, es fundamental la tecnología, nos falta mejorar las herramientas tecnológicas para mejorar la persecución penal. Y tercero, nos falta incentivar mecanismos para que aquellos a quienes detengamos puedan colaborar con la investigación”, afirmo. “Entregar herramientas para que las personas puedan colaborar y sentirse protegidas es fundamental para desarticular las organizaciones criminales”, añadió Ignacio Castillo.

El director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía, Ignacio Castillo, afirmó que la actividad del Tren de Aragua en Chile “está siendo menos intensa”, aunque no lo suficiente como para asegurar que la organización criminal está “retrocediendo”. En diálogo con radio Pauta, el persecutor se refirió a los esfuerzos que se han estado haciendo por parte del Ministerio Público para combatir el avance de organizaciones delictivas como la mencionada en el país. “Tengo la sensación de que hacer retroceder estas organizaciones parasitarias y transnacionales es particularmente complejo. No me atrevería a decir que está retrocediendo el Tren de Aragua en Chile (…) Lo que tengo claro es que hemos tenido éxitos relevantes que hacen pensar que su actividad criminal está siendo menos intensa de lo que hubiese sido si como Estado no hubiésemos reaccionado a tiempo“, dijo el representante del Ministerio Público. Consultado sobre la presencia de otras bandas criminales de características transnacionales, Castillo se refirió a la posible actividad del Primer Comando de Sao Paulo en Chile, una de las organizaciones más peligrosas de Latinoamérica. “Nosotros tenemos una investigación en que se está viendo la posibilidad de que ciertos actores se vinculan con el Primer Comando de Sao Paulo, al igual que vimos que en otros casos había personas que se vinculaban con el cartel de Sinaloa, o con el de Jalisco Nueva Generación”, explicó. El director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado mencionó tres elementos que a su juicio son fundamentales para mejorar la persecución penal de este tipo de organizaciones. “En primer lugar, inteligencia, particularmente en lo que respecta a cómo se vincula la información de inteligencia con el Ministerio Público. Segundo, es fundamental la tecnología, nos falta mejorar las herramientas tecnológicas para mejorar la persecución penal. Y tercero, nos falta incentivar mecanismos para que aquellos a quienes detengamos puedan colaborar con la investigación”, afirmo. “Entregar herramientas para que las personas puedan colaborar y sentirse protegidas es fundamental para desarticular las organizaciones criminales”, añadió Ignacio Castillo.