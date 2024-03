56657f20f1

Nacional Política Municipales: oficialismo más la DC define este jueves criterios generales para candidaturas La secretaria del PC, Bárbara Figueroa, afirmó que se analizará caso a caso el mecanismo de resolución en las comunas. Mientras, Camilo Escalona (PS) dijo que el acuerdo adoptado por los presidentes consiste en "el que tiene, mantiene". Bárbara Paillal Martes 5 de marzo 2024 16:44 hrs.

A eso de las 10 horas todos los partidos oficialistas más la Democracia Cristiana llegaron hasta la sede del Partido Socialista, para reanudar las negociaciones por las candidaturas con miras a las elecciones municipales y de gobernadores que se desarrollarán el próximo 27 de octubre. Recordemos que la intención del oficialismo es presentar candidatos únicos en la mayor cantidad de municipios del país para asegurar el triunfo sobre la derecha que, hasta el momento, no ha concretado una alianza unitaria como oposición. Sin embargo, las semanas previas han estado marcadas por tensiones entre las colectividades que han puesto urgencia a la pronta resolución de las negociaciones, sumado a que el 10 de abril es la fecha máxima para inscribir primarias. Fue un sector del PS, de hecho, quien presionó la discusión con presentación de precandidaturas en comunas que se encuentran en manos del Partido Comunista y del Frente Amplio, como es el caso de Santiago y Ñuñoa. Por lo mismo, en la reunión que se llevó a cabo en la sede socialista con presencia de los secretarios de cada colectividad, entre ellos, Bárbara Figueroa (PC), Lorena Meneses (CS), Camilo Escalona (PS) y Alejandra Krauss (DC), se buscó iniciar la discusión para marcar los “criterios generales”. Fue una reunión calificada como positiva por los personeros de cada colectividad, donde se alcanzó a revisar de norte a sur la composición política de gran parte de los concejos municipales del país. El proceso será zanjado en una última reunión este jueves, previo a presentar finalmente los criterios a los presidentes de los partidos quienes tomarán las determinaciones finales. El secretario socialista, Camilo Escalona (PS), aseguró que no se alcanzó a abordar los intereses de cada colectividad en las distintas comunas. “Hoy hemos retomado el diálogo y revisado prácticamente el 80% de las comunas para tener una información igual cada uno de los partidos respecto de cuál es la composición de los diferentes concejos municipales y la situación de cada una de las regiones de cada partido, pero no hemos manifestado todavía los intereses de cada tienda. Eso está a la espera y pronto llegará ese momento“, sostuvo. Quién sí abordó las tensiones fue la secretaria del PC, Bárbara Figueroa, bajando el perfil a las polémicas suscitadas en los últimos días y afirmando que están “en un proceso abierto todavía de debate”. “Es legítimo que los partidos puedan tener aspiraciones en distintas comunas incluidas aquellas donde estamos presentes como sector oficialista (…). Entendemos que esta es una negociación nacional y, por lo tanto, esto se cierra cuando resolvamos las 345 comunas”, declaró. Lo que sí toma fuerza en el pacto es analizar distintas alternativas “caso a caso” para determinar las candidaturas, según las características de cada comuna. Así lo secundó Figueroa y señaló que no serán “unívocos, es decir, no van a ser uniformes. No vamos a tener un único mecanismo de resolución en cada una de las comunas“. Sin embargo, el propio Escalona aseguró que el acuerdo adoptado por los presidentes de partido es mantener “el que tiene, mantiene”. La DC, por su lado, tiene interés de retener ciertas comunas como es el caso de Peñalolén y La Granja, donde Carolina Leitao y Felipe Delpin no podrán ir a reelección, sin embargo, su representante en la mesa de negociación, Alejandra Krauss, relevó por sobre todo el espíritu de lograr acuerdos. “Lo que pretendemos efectivamente es mantener una representación proporcional en nuestro país que le permita a la Democracia Cristiana seguir sirviendo al país. Buscaremos la fórmula. No queremos rigidizar ni establecer un único criterio porque creemos que la ciudadanía, y particularmente la política, requiere grandes acuerdos y en eso vamos a buscar las distintas fórmulas posibles que podrían ser válidas en una comuna y en otras otra. No nos vamos a enamorar de una sola idea“, afirmó Krauss. En esa línea, dijo “qué más quisiéramos nosotros los democratacristianos, particularmente quienes tenemos vinculación de distintas maneras con las comunas de Peñalolén o La Granja, que esa comuna sea liderada efectivamente por un o una democratacristiana, pero también sabemos que este país lo que más le pide a los partidos políticos, a sus dirigencias, son acuerdos”.

