56657f20f1

c014f63eac

Isapres Nacional Mutualización tensa debate de Ley Corta de Isapres en la Cámara: “El proyecto no va a salir como quedó en el Senado” Parlamentarios tanto de oficialismo como de oposición apuntaron a que es muy probable que el mecanismo que reduce la deuda de las aseguradoras a la mitad -aprobado en la Cámara Alta- será modificado en esta nueva etapa legislativa. Diario UChile Martes 5 de marzo 2024 17:49 hrs.

Compartir en

Hoy a las 17:oo horas comenzó nuevamente la tramitación de la Ley Corta de Isapres, esta vez en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde al debate le espera un tenso panorama por delante. Parlamentarios tanto de oficialismo como de oposición aseguraron que el proyecto “no va a salir como salió del Senado”. En específico, apuntan a la mutualización como un aspecto a cambiar. Cabe recordar que previo a su aprobación en la Sala del Senado, se modificó la fórmula de cálculo que el Gobierno había planteado en primera instancia respecto a los casi mil millones de dólares que las isapres deben devolver a sus afiliados. En cambio, se aprobó un mecanismo de mutualización que reduce la deuda a la mitad. La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Ana María Gazmuri (Acción Humanista), anticipó que su sector buscará modificar el proyecto. “La mutualización no nos parece de ninguna manera y es una de las principales cosas que queremos revertir acá en la Cámara de Diputados y Diputados”, expresó. “Va a haber una mixta, eso sí o sí, porque evidentemente el proyecto de la Cámara no va a salir igual de cómo salió del Senado. No creemos que sea posible una prórroga y por lo tanto vamos a hacer todo nuestro esfuerzo, incluso duplicando y triplicando sesiones semanales para poder cumplir con los tiempos tan acotados que tenemos”, reafirmó la parlamentaria oficialista y agregó que el Ejecutivo “comparte nuestra mirada de que no corresponde una mutualización”. Desde la oposición, también expresaron sus reparos en torno a la mutualización. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, expuso que: “El proyecto de ley como fue aprobado en el Senado, no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en la Comisión de Salud”. “Es un tema que genera controversia, que a la mayoría de los miembros de la Comisión de Salud no les convence, considera que es un sistema que más bien beneficia a las isapres. Y mi impresión es que eso va a hacer caer el acuerdo finalmente logrado en la Comisión de Salud del Senado y aprobado en Sala. Por lo cual, lo más probable es que se termine con una ley corta que se tenga que aprobar en una comisión mixta”, analizó. Misma línea trazó el diputado Independiente, Hernán Palma, previo al inicio del debate. “Se las han arreglado por distintos mecanismos, finalmente, para no darle viabilidad al pago. O sea, detrás de la imagen de querer dar viabilidad al pago lo que se ha escondido es darle viabilidad a las isapres. Porque hemos llegado a una cifra de 450 millones, es decir, casi un tercio de lo que originalmente se falló“, señaló. Foto: Aton

Hoy a las 17:oo horas comenzó nuevamente la tramitación de la Ley Corta de Isapres, esta vez en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde al debate le espera un tenso panorama por delante. Parlamentarios tanto de oficialismo como de oposición aseguraron que el proyecto “no va a salir como salió del Senado”. En específico, apuntan a la mutualización como un aspecto a cambiar. Cabe recordar que previo a su aprobación en la Sala del Senado, se modificó la fórmula de cálculo que el Gobierno había planteado en primera instancia respecto a los casi mil millones de dólares que las isapres deben devolver a sus afiliados. En cambio, se aprobó un mecanismo de mutualización que reduce la deuda a la mitad. La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Ana María Gazmuri (Acción Humanista), anticipó que su sector buscará modificar el proyecto. “La mutualización no nos parece de ninguna manera y es una de las principales cosas que queremos revertir acá en la Cámara de Diputados y Diputados”, expresó. “Va a haber una mixta, eso sí o sí, porque evidentemente el proyecto de la Cámara no va a salir igual de cómo salió del Senado. No creemos que sea posible una prórroga y por lo tanto vamos a hacer todo nuestro esfuerzo, incluso duplicando y triplicando sesiones semanales para poder cumplir con los tiempos tan acotados que tenemos”, reafirmó la parlamentaria oficialista y agregó que el Ejecutivo “comparte nuestra mirada de que no corresponde una mutualización”. Desde la oposición, también expresaron sus reparos en torno a la mutualización. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, expuso que: “El proyecto de ley como fue aprobado en el Senado, no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en la Comisión de Salud”. “Es un tema que genera controversia, que a la mayoría de los miembros de la Comisión de Salud no les convence, considera que es un sistema que más bien beneficia a las isapres. Y mi impresión es que eso va a hacer caer el acuerdo finalmente logrado en la Comisión de Salud del Senado y aprobado en Sala. Por lo cual, lo más probable es que se termine con una ley corta que se tenga que aprobar en una comisión mixta”, analizó. Misma línea trazó el diputado Independiente, Hernán Palma, previo al inicio del debate. “Se las han arreglado por distintos mecanismos, finalmente, para no darle viabilidad al pago. O sea, detrás de la imagen de querer dar viabilidad al pago lo que se ha escondido es darle viabilidad a las isapres. Porque hemos llegado a una cifra de 450 millones, es decir, casi un tercio de lo que originalmente se falló“, señaló. Foto: Aton