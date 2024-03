“La sala cuna universal debe ser para todas”: UDI exige dar urgencia a proyecto de ley

98a151cc6f

Esta mañana la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, la diputada Flor Weisse, las alcaldesas Hortensia Mora (Calera de Tango) e Isabel Valenzuela (Colina) conmemoraron el 8M entregándole una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric pidiendo urgencia al proyecto de ley de sala cuna. Recordemos que actualmente el artículo 203 del Código del Trabajo determina que las empresas que tengan más de 20 trabajadoras están obligadas a facilitar a las madres de niños menores de 2 años acceso a una sala cuna, por lo que en enero de 2022 -durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera– se ingresó el proyecto de ley “sala cuna universal”, que elimina el requisito mínimo de trabajadoras, para así ampliar el beneficio a las trabajadoras de casa particular y las independientes. La diputada Flor Weisse declaró que “las mujeres de la UDI estamos acá para pedirle al Presidente que le ponga urgencia a un proyecto que es imperativo para las mujeres de Chile, y que se trata de apuntar a lo que es aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, y disminuir las brechas actualmente existentes”. Asimismo, Weisse afirmó que: “Hoy no llegamos al 50% en participación laboral, muy distinto a lo que es la participación de los hombres, y por esto estamos pidiendo urgencia a un proyecto que lleva más de 20 años, y no se ha podido concretar”. “La sala cuna universal debe ser para todas y debe ponérsele suma urgencia para poder empezar a abordarla desde ya, y no estarla incorporando en otro tipo de proyectos como la reforma tributaria, donde creemos que no se le da entonces el valor ni la prioridad que tiene que dársele”, agregó. Por su parte, María José Hoffmann cuestionó: “¿Cuántas mujeres hoy trabajan menos que el 51%? Y eso tiene una implicancia directa en el empleo laboral femenino, y también tiene una implicancia directa en la violencia que sufre la mujer cuando no tiene empoderamiento económico, y en que todas finalmente, los beneficios en donde hemos ido avanzando todos juntos como sociedad, no se pueden concretar si la mujer no tiene libertad para salir a trabajar porque no tiene con quién dejar a sus niños”. “No nos parece justo que exista una discriminación de que tengan que existir más de 20 mujeres en una empresa. Sabemos que el Gobierno, porque estuvimos reunidas la semana pasada con la ministra, tiene intenciones de poder priorizar este proyecto, y es por eso que estamos hoy aquí, en el Día Internacional de la Mujer, un día importante para todas nosotras, para exigirle que avancemos en políticas públicas masivas”, manifestó. Además, declaró que “nosotras queremos menos pañuelos verdes y más salas cuna para todas las mujeres. A veces nos parece que la causa feminista ha estado quizás muy atrapada por una elite, y no piensa en todas las mujeres populares “. “Por supuesto que no podemos reducir la mirada que debemos tener sobre el rol de la mujer sólo a la maternidad, que sin duda es lo más relevante para quienes somos madres, pero también desde la UDI, queremos terminar con esos complejos. La a UDI quiere ser el partido de las mujeres de derecha, y sabemos que tenemos una deuda como sector y este es un primer paso para poder abordarlo, para que muchas mujeres se sientan identificadas con nuestra causa”, agregó. Imagen de portada: Mediabanco

