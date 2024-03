e88c71c733

Nacional Alcaldesa Hassler respalda despliegue militar para infraestructuras críticas pero prioriza "fortalecer a las policías" Tras un nuevo operativo de desalojo en una toma en Santiago, la edil abordó el debate sobre el apoyo de las FF.AA. Además, remarcó que se debe diferenciar a las familias afectadas de quienes están vinculados con actos u organizaciones delictivas. Camilo Vega Martinez Viernes 15 de marzo 2024 11:34 hrs.

Un nuevo operativo de allanamiento y desalojo de una casa tomada se llevó a cabo durante esta jornada, esta vez en la comuna de Santiago. Esta semana se han realizado intervenciones en diversos puntos de la Región Metropolitana, como Maipú y Cerrillos. La alcaldesa Irací Hassler (PC) encabezó el procedimiento policial en conjunto con Carabineros y la delegación presidencial en Bascuñán Guerrero. En la instancia, la jefa comunal destacó que se trata de la “casa número 40 recuperada”, junto con dos sitios eriazos, en el marco de la estrategia para combatir el crimen organizado y narcotráfico, y la recuperación de espacios. “Hemos hecho un listado de 85 inmuebles tomados con comisión de delito, con situaciones de narcotráfico y algunos vinculados al crimen organizado con antecedentes que la policía debe seguir investigando”, expresó Hassler, destacando que uno de los terrenos recuperado pudo ser transformado en una plaza para la ciudadanía. “Hemos podido avanzar para quitar control territorial al narcotráfico, que lamentablemente se ha instalado en distintos lugares de nuestro país. Hemos llevado adelante una estrategia que es sistemática”, expuso la alcaldesa de Santiago. No obstante, tras los reiterados operativos no solo en la comuna de Santiago, sino que en otros puntos de la capital, se ha puesto en debate lo que ocurre con las personas y familias desalojadas. Frente a esta problemática, Hassler fue cauta a la hora de diferenciar a quienes están relacionados con actos u organizaciones delictivas, y quienes no. “Se ha podido detener por parte de las policías a 53 personas que han sido puestas a disposición del Ministerio Público”, indicó en primera instancia. “En cada caso se hace primero una investigación de aquellas que tienen que ser detenidas y aquellos que requieren un apoyo o acompañamiento social, para que puedan llevar por ejemplo sus cosas a lugares donde puedan ser recibidos”. En tanto, la alcaldesa también se refirió al debate sobre el despliegue militar solicitado por otros de sus pares en el resguardo de infraestructura y zonas críticas. “En primer lugar he señalado que lo fundamental es fortalecer a las policías. Necesitamos una mayor dotación policial y un fortalecimiento de sus capacidades, así como también de la PDI”, expresó al respecto, apuntando también a la relevancia de contar con una ley de inteligencia para “seguir la ruta del dinero” en la lucha contra el crimen organizado. No obstante, se mostró a favor del uso de las Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructura crítica, con el fin de “complementar la labor de Carabineros y por tanto liberarlos en su tarea”. “No hay condiciones para que las Fuerzas Armadas jueguen un rol en orden público o con la sociedad civil, sino que justamente en elementos como el enviado por el Gobierno que es la infraestructura crítica”, cerró. Foto: Aton

