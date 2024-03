71c35276ca

Educación Colegio de Profesores llama a protestar en todo el país en apoyo a paro docente de Antofagasta La decisión fue tomada por las bases del gremio tras la asamblea nacional extraordinaria realizada en Santiago, la que se inició con un minuto de silencio en recuerdo de la fallecida profesora antofagastina. Diario UChile Sábado 23 de marzo 2024 12:56 hrs.

Con manifestaciones en cada colegio, escuela, liceo a lo largo de todo Chile, el Colegio de Profesoras y Profesores llama a apoyar el paro convocado en Antofagasta para este lunes 25 de marzo por el suicidio de la docente Katherine Yoma, víctima de violencia escolar. La decisión fue tomada por las bases del gremio tras la asamblea nacional extraordinaria realizada en Santiago, la que se inició con un minuto de silencio en recuerdo de la fallecida profesora antofagastina. Luego se realizó una intervención callejera en avenida Ricardo Lyon de Providencia, exigiendo una ley que proteja a las y los docentes de la violencia que sufren por parte de alumnos, apoderados y directores; violencia que no es sólo física, sino que también verbal, sicológica, laboral y económica. En la asamblea extraordinaria se acordó apoyar las movilizaciones convocadas para este lunes 25 de marzo en Antofagasta con acciones o manifestaciones, incluso con paralización, en cada colegio, escuela o liceo del país. “No podemos descansar ni rendirnos hasta que exista una ley que se llame Katherine Yoma, la que proteja a nuestros colegas en cada rincón de Chile. Hasta que exista esa ley no vamos a descansar y no olvidaremos a nuestra colega Katherine Yoma. No nos quedaremos tranquilos”, dijo el presidente nacional del gremio, Mario Aguilar. Por su parte, la presidenta del comunal Antofagasta, Lilian Venegas, explicó que “hoy no está Kathy, pero son muchos los colegas que están en la misma situación y simplemente callan. Muchos tienen miedo de expresar como han sido acosados, como no han sido respetados. Tenemos que pensar en todas y todos quienes están sufriendo algún tipo de acoso”. Para la presidenta regional Antofagasta del Colegio, Nury Herrera, “a Katherine les fallaron las instituciones y al día de hoy no tenemos una ley que proteja a las y los docentes”. En la instancia se informó que parte del directorio nacional encabezado por Aguilar viajará a Antofagasta para apoyar y estar presentes el lunes en el paro y movilizaciones programadas para el lunes en la ciudad. Fuente y foto: ATON Chile/Colegio de Profesores.

