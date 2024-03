f42d304f15

Educación Colegio de Profesores: “Estaremos conformes cuando se envíe el proyecto de reparación a la deuda histórica” Luego de la histórica reunión que sostuvo el magisterio con el Presidente Gabriel Boric, el dirigente Mario Aguilar afirmó que "este proyecto se tiene que enviar en un plazo corto". Diario UChile Lunes 18 de marzo 2024 9:03 hrs.

Conformes pero a la expectativa de lo que pueda resolver el Gobierno se mostró el Colegio de Profesores luego de la histórica reunión que sostuvo el magisterio con el Presidente Gabriel Boric. El presidente nacional del gremio docente, Mario Aguilar, afirmó que “Creemos que es una señal política que tiene importancia, sin duda, no es usual que los presidentes se reúnan directamente con los gremios, en ese sentido lo valoramos”. En ese sentido, Aguilar agregó que “se reafirmó que la solución que se entregue será para el 100 por ciento de las y los afectados. Todos y cada uno de los docentes tendrá acceso a esa solución reparatoria que se va a entregar”. Respecto de los plazos, Mario Aguilar aclaró “el gobierno habló de plazos razonables, nosotros queremos que sea lo más pronto posible, no se habló de fecha específica, pero debe dársele la mayor celeridad posible. Insistiremos que sea lo más pronto posible, porque nuestros colegas se mueren. Esto es urgente”, dijo. Sobre los montos y su financiamiento, el dirigente gremial aclaró “debe ser un monto digno y se nos recalcó que su financiamiento no depende de un pacto fiscal, no va por esa vía, por lo que esa contingencia no está relacionada con la deuda histórica. Para nosotros es un punto importante porque nunca estuvo supeditado a ello”. Consultado respecto a si está conforme con lo planteado por el Gobierno en la reunión, dijo que “la conformidad nuestra va a estar cuando conozcamos el proyecto de ley e ingrese al parlamento, que veamos un monto y un mecanismo específico de reparación para nuestros colegas. Ese va a ser recién el momento en el que nosotros nos vamos a sentir conformes respecto al tema de la Deuda Histórica”. Además insistió en que “nuestra conformidad va a ser cuando exista un proyecto de ley, lo que se hizo hoy fue ratificar compromisos que ya existían, no hubo algo nuevo y lo que tenemos que ver ahora, es que lo antes posible esto se cumpla”. Por su parte, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, la senadora DC por la Región de Atacama, Yasna Provoste, se refirió a este tema y afirmó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció respecto de la vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado al no haber pagado la deuda histórica”. En esa línea, la parlamentaria recalcó que “aquí hay una vulneración y el Estado tiene que hacerse cargo y esta conversación entre los profesores y el Estado se hace con un antecedente distinto que es este fallo contundente y categórico que reconoce a la seguridad social como un derecho humano”. Foto: ATON Chile.

