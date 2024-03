03d1a637b0

a0acdb9ab9

Nacional Política Francisco Undurraga (Evópoli): “La política no se hace con atrincheramientos o aventuras personales” El diputado de oposición abordó las disputas por la presidencia de la Cámara y el Senado. Además, opinó que Chile debería ser capaz de "tener un sistema representativo con partidos políticos más fuertes y que controlen más a sus parlamentarios". Diario UChile Jueves 28 de marzo 2024 12:25 hrs.

Compartir en

Expertos de izquierda y de derecha se reunieron para revivir los acuerdos que dejó el último proceso constitucional para enfrentar la fragmentación política y mejorar las relaciones con el Ejecutivo. Asimismo, en enero de este año diputados de oposición presentaron un proyecto de reforma constitucional que recoge modificaciones al sistema político que habían sido propuestas por la Comisión Experta. Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, se refirió sobre esta iniciativa, la cual busca avanzar hacia una reforma al sistema político. Undurraga señaló que lo que existe en la actualidad es una “hiperfragmentación, sobre todo, en la Cámara de Diputados (…) esto le ha hecho precisamente daño a la incapacidad de ponernos de acuerdo y lo hemos vivido no solamente en este Gobierno sino que en el anterior”. Respecto de los cambios que se deberían hacer, el diputado afirmó que: “Nosotros debiésemos ser capaces de tener un sistema representativo con partidos más fuertes, más comprometidos, que controlen más a sus parlamentarios de tal forma de poder generar los acuerdos necesarios para poder hacer un desarrollo no solamente político, sino que también social y económico y de seguridad dentro del país”. “Creo honestamente que si no tenemos partidos fuertes, si no tenemos partidos consolidados y representativos, donde nosotros los parlamentarios entendamos que somos parte de este colectivo y no somos el fundamental del mismo, la verdad es que vamos a seguir viviendo lo que estamos viviendo”, añadió. En específico, tener partidos más fuertes para Undurraga significa modificar las formas de financiamiento que permitan fortalecer la democracia, “los partidos políticos viven, y vivimos, de las votaciones que tenemos en el Parlamento concretamente en la Cámara de Diputados, entonces, cada voto representa mil pesos al año para cada partidos”. “Si nosotros llevamos puros técnicos o buenos políticos que no son conocidos, no estamos garantizando la supervivencia económica”, añadió. Además, el diputado aseguró que “la política se hace en base a los acuerdos y no en atrincheramientos o aventuras personales”. Sin embargo, sobre lo que ocurrió con la mesa directiva del Senado, el integrante de Evópoli dijo que actuaron bajo las reglas actuales y que el oficialismo fue quien no cumplió el acuerdo al no reconocer la integración de Ximena Rincón en la Comisión de Hacienda. Revisa la entrevista completa a continuación:

Expertos de izquierda y de derecha se reunieron para revivir los acuerdos que dejó el último proceso constitucional para enfrentar la fragmentación política y mejorar las relaciones con el Ejecutivo. Asimismo, en enero de este año diputados de oposición presentaron un proyecto de reforma constitucional que recoge modificaciones al sistema político que habían sido propuestas por la Comisión Experta. Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, se refirió sobre esta iniciativa, la cual busca avanzar hacia una reforma al sistema político. Undurraga señaló que lo que existe en la actualidad es una “hiperfragmentación, sobre todo, en la Cámara de Diputados (…) esto le ha hecho precisamente daño a la incapacidad de ponernos de acuerdo y lo hemos vivido no solamente en este Gobierno sino que en el anterior”. Respecto de los cambios que se deberían hacer, el diputado afirmó que: “Nosotros debiésemos ser capaces de tener un sistema representativo con partidos más fuertes, más comprometidos, que controlen más a sus parlamentarios de tal forma de poder generar los acuerdos necesarios para poder hacer un desarrollo no solamente político, sino que también social y económico y de seguridad dentro del país”. “Creo honestamente que si no tenemos partidos fuertes, si no tenemos partidos consolidados y representativos, donde nosotros los parlamentarios entendamos que somos parte de este colectivo y no somos el fundamental del mismo, la verdad es que vamos a seguir viviendo lo que estamos viviendo”, añadió. En específico, tener partidos más fuertes para Undurraga significa modificar las formas de financiamiento que permitan fortalecer la democracia, “los partidos políticos viven, y vivimos, de las votaciones que tenemos en el Parlamento concretamente en la Cámara de Diputados, entonces, cada voto representa mil pesos al año para cada partidos”. “Si nosotros llevamos puros técnicos o buenos políticos que no son conocidos, no estamos garantizando la supervivencia económica”, añadió. Además, el diputado aseguró que “la política se hace en base a los acuerdos y no en atrincheramientos o aventuras personales”. Sin embargo, sobre lo que ocurrió con la mesa directiva del Senado, el integrante de Evópoli dijo que actuaron bajo las reglas actuales y que el oficialismo fue quien no cumplió el acuerdo al no reconocer la integración de Ximena Rincón en la Comisión de Hacienda. Revisa la entrevista completa a continuación: