Juan Ignacio Latorre y la elección de la presidencia del Senado: “Se está fraguando una nueva coalición política”

bd92a6a685

099669a14e

Las réplicas continúan tras la designación del senador José García Ruminot como presidente de la Cámara Alta. El desconocimiento de parte de partidos de oposición del acuerdo con el oficialismo tiene actualmente en alta tensión las relaciones en el Congreso Nacional. Este contexto fue abordado por el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, en conversación con la primera edición de Radioanálisis. En primera instancia, el parlamentario tachó de “bien grave” la ruptura de este acuerdo que debía llevar al oficialismo a encabezar la Cámara del Senado. “Se suponía que era una institución más seria. Los senadores siempre dicen que es el espacio de los grandes acuerdos por el país, por la gobernabilidad, la estabilidad, etc”, aseguró, recordando además que el acuerdo, escrito y firmado por las bancadas, contemplaba una alternancia entre derecha e izquierda en la presidencia de la Cámara Alta. Latorre también mencionó que desde la izquierda “respetamos el acuerdo”, cuando votaron para que Juan Antonio Coloma (UDI) presidiera el Senado “por respetar ese acuerdo de gobernabilidad”. “Cuando se rompe ese acuerdo para aprovecharse de una mayoría circunstancial, de que algunos senadores se podían salir de sus partidos y armar el suyo propio, como pasó con Ximena Rincón y Matías Walker, puede tener repercusión en reformas y discusiones que se están dando de cosas que sí le importan a la mayoría de los chilenos”, lamentó el senador oficialista. A su juicio, Latorre apuntó a las próximas elecciones municipales como claves en la decisión de quienes rompieron el acuerdo. “De fondo, lo que se está fraguando es una nueva coalición política. Se está ahora discutiendo el pacto electoral y para el ciclo del próximo año en ese bloque político que va desde la extrema derecha hasta Demócratas. Mi impresión es que se venía conversando hace rato, pero aprovecharon errores de la centro izquierda de darle en bandeja pretextos”, sostuvo, en alusión a que el PPD, quién debía tomar el cupo de la presidencia, resolvió a última hora el nombre de su representante. No obstante, una de las principales consecuencias del contexto actual en el Senado tiene que ver con la tramitación de proyectos de ley y las trabas que podría afrontar el programa del Presidente Gabriel Boric. En esa línea, Latorre puso de ejemplo la discusión que se debe dar en la Cámara Alta de la Reforma de Pensiones. “Por más que el Gobierno tiene la facultad de ponerle urgencia a un proyecto, en el Senado hay una costumbre de que son los presidentes de las comisiones los que imponen el ritmo de tramitación. Por eso hay proyectos que demoran diez años en salir del Senado. Ese es parte del problema de nuestro sistema político que no da respuesta a tiempo”, expresó Latorre. No obstante, el senador insistió en que “eso no quiere decir que nos quedemos de brazos cruzados. Comparto la tesis de Gonzalo Winter en términos de levantar nuestras ideas. Es decir, generar un debate dado que somos minoría en el Parlamento, tenemos la voluntad de llegar a acuerdos pero no cualquier acuerdo vale”. “Hay que confrontar más las ideas que tenemos”, cerró Latorre. Revisa la entrevista completa aquí: Foto: Aton

Las réplicas continúan tras la designación del senador José García Ruminot como presidente de la Cámara Alta. El desconocimiento de parte de partidos de oposición del acuerdo con el oficialismo tiene actualmente en alta tensión las relaciones en el Congreso Nacional. Este contexto fue abordado por el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, en conversación con la primera edición de Radioanálisis. En primera instancia, el parlamentario tachó de “bien grave” la ruptura de este acuerdo que debía llevar al oficialismo a encabezar la Cámara del Senado. “Se suponía que era una institución más seria. Los senadores siempre dicen que es el espacio de los grandes acuerdos por el país, por la gobernabilidad, la estabilidad, etc”, aseguró, recordando además que el acuerdo, escrito y firmado por las bancadas, contemplaba una alternancia entre derecha e izquierda en la presidencia de la Cámara Alta. Latorre también mencionó que desde la izquierda “respetamos el acuerdo”, cuando votaron para que Juan Antonio Coloma (UDI) presidiera el Senado “por respetar ese acuerdo de gobernabilidad”. “Cuando se rompe ese acuerdo para aprovecharse de una mayoría circunstancial, de que algunos senadores se podían salir de sus partidos y armar el suyo propio, como pasó con Ximena Rincón y Matías Walker, puede tener repercusión en reformas y discusiones que se están dando de cosas que sí le importan a la mayoría de los chilenos”, lamentó el senador oficialista. A su juicio, Latorre apuntó a las próximas elecciones municipales como claves en la decisión de quienes rompieron el acuerdo. “De fondo, lo que se está fraguando es una nueva coalición política. Se está ahora discutiendo el pacto electoral y para el ciclo del próximo año en ese bloque político que va desde la extrema derecha hasta Demócratas. Mi impresión es que se venía conversando hace rato, pero aprovecharon errores de la centro izquierda de darle en bandeja pretextos”, sostuvo, en alusión a que el PPD, quién debía tomar el cupo de la presidencia, resolvió a última hora el nombre de su representante. No obstante, una de las principales consecuencias del contexto actual en el Senado tiene que ver con la tramitación de proyectos de ley y las trabas que podría afrontar el programa del Presidente Gabriel Boric. En esa línea, Latorre puso de ejemplo la discusión que se debe dar en la Cámara Alta de la Reforma de Pensiones. “Por más que el Gobierno tiene la facultad de ponerle urgencia a un proyecto, en el Senado hay una costumbre de que son los presidentes de las comisiones los que imponen el ritmo de tramitación. Por eso hay proyectos que demoran diez años en salir del Senado. Ese es parte del problema de nuestro sistema político que no da respuesta a tiempo”, expresó Latorre. No obstante, el senador insistió en que “eso no quiere decir que nos quedemos de brazos cruzados. Comparto la tesis de Gonzalo Winter en términos de levantar nuestras ideas. Es decir, generar un debate dado que somos minoría en el Parlamento, tenemos la voluntad de llegar a acuerdos pero no cualquier acuerdo vale”. “Hay que confrontar más las ideas que tenemos”, cerró Latorre. Revisa la entrevista completa aquí: Foto: Aton