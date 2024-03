640a601906

a14938bf23

Justicia Nacional seguridad Gendarmes advierten que “Estamos ad portas de una crisis mayor” Según sus cifras, en Santiago y Santiago 1 hay casi 6 mil y 5 mil reos, mientras que el personal no supera los 400 funcionarios por cárcel. Desde Gendarmería señalan que la criminalidad al interior de los penales en el país "ha crecido duramente. Diario UChile Sábado 30 de marzo 2024 11:37 hrs.

Compartir en

Funcionarios de Gendarmería advierten que debido al alto hacinamiento al interior de las cárceles el sistema está al borde de una “crisis mayor” y aseguran que la criminalidad al interior de los penales en el país “ha crecido totalmente”. Según datos de la institución, si para ese momento el país contaba con 38.297 personas encarceladas, en marzo de 2024 la cifra aumentó a 54.544 internos. Asimismo, el director subrogante de Gendarmería, Víctor Provoste reveló en enero de este año que existen cerca de 1.600 bandas criminales dentro de las cárceles, de estas, al menos 600 estarían activas cometiendo delitos. Además, la tasa de ocupación penitenciaria en el país alcanzó un 129 por ciento. Además, 16 cárceles superan el 200% por ciento de su capacidad, lo que avizora un 2024 complejo. Asimismo las autoridades advierten que con el aumento de bandas de crimen organizado, aumenta el riesgo de malas prácticas dentro de los penales. Según datos revelados por el medio Ex-Ante a mediados de marzo de 2023, se marcó el récord de 56 funcionarios de Gendarmería expulsados por delitos de corrupción, debido a ingreso y tráfico drogas a las cárceles y cohecho. Es este marco que en conversación con La Tercera, el dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), Rodrigo Muñoz, sostuvo que “hoy tenemos reclusos más agresivos porque el delito también se ha importado. Internos extranjeros han traído delitos que se están aplicando desde las cárceles”. “Hoy las cárceles están siendo domicilios para la extorsión y la tortura entre reos. Gendarmería sigue siendo el patio trasero del Estado. No se invierte realmente como debiera invertirse. En 2023 nos enfrentamos a una crisis que no tenía ningún registro en Chile. En 2023 nos enfrentamos a una crisis que no tenía ningún registro en Chile”, sentencia Rodrigo Muñoz sobre el panorama carcelario”, sentenció. Respecto a la sobrepoblación en las cárceles, el dirigente sostuvo que “en la Región Metropolitana tenemos la penitenciaría de Santiago y Santiago 1 con casi 6.000 y 5.000 reos respectivamente, mientras que el personal no supera los 300 o 400 funcionarios por cárcel”. A su vez, aseguró que trabajan en “paupérrimas condiciones”, con botas y chalecos anti puñales lejos del límite de su vida útil e infraestructura deteriorada. “Tenemos carros donde se trasladan 15 internos sin aire acondicionado. Estamos ad portas de una crisis mayor ¿Qué vamos a esperar? ¿Que un reo se nos muera por asfixia al interior de un carro?”, sentenció. En esta línea, otro de los dirigentes de ANFUP, Benito Saravia, comentó acerca del arribo de delincuentes extranjeros y aseguró que “ha complejizado el escenario carcelario actual”. “Cuando estos reos cometen delitos en Chile ingresan a nuestro sistema sin el historial de su país de origen, tenemos que albergarlos en módulos de bajo compromiso delictual y se cruzan con los internos chilenos que sí son primerizos”, explica. Es importante señalar que enero de este año, el ministro de Justicia, Luis Cordero, admitió que “hay un abuso de la prisión preventiva” a propósito de la discusión por la saturación de las cárceles. Las cifras hablan por sí solas: entre 2010 y 2023 el porcentaje de población penal sin condena pasó de un 24% a un 37% del total de privados de libertad, es decir, de 11.604 a 19.665 imputados recluidos. Se hace evidente que todo este panorama ha hecho aumentar los problemas de salud mental en los funcionarios. Según un informe realizado en 2023 por el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica el 47,5% del personal masculino declaró que alguna vez durante el último año necesitó atención en salud mental, pero solo uno de cada tres la recibió. Mientras que el personal femenino el 52,5% declaró haber necesitado acceso a tratamiento y más de la mitad efectivamente fue atendida. Al respecto, el académico del centro y realizador del estudio, Pablo Carvacho, señaló que “las pocas posibilidades de atención, no solo por falta de oferta institucional, sino también por una cultura que sanciona e inhibe la búsqueda de ayuda para estas dificultades” como uno de los puntos más críticos en Gendarmería. Respecto a este último punto, el estudio de Justicia y Sociedad UC reveló que más del 70% de los funcionarios proviene de comunas rurales del sur de Chile y 67% señaló que estar lejos de su familia afecta su vida personal. En esta misma línea, el dirigente de la Asociación de Gendarmes Chile (AGECh), Pablo Jaque, sostuvo que “uno de los principales factores es que los funcionarios ingresan con una expectativa de su vida laboral y al poco tiempo se dan cuenta que el trabajo en Gendarmería es bastante arriesgado, requiere de muchas horas de trabajo y un desarraigo familiar. Somos el servicio público con más suicidios en Chile”. Además señala que para él, un gran factor en el deterioro de la salud mental de los funcionarios es debido a que “ingresan con una expectativa de su vida laboral y al poco tiempo se dan cuenta que el trabajo en Gendarmería es bastante arriesgado, requiere de muchas horas de trabajo y un desarraigo familiar”.

Funcionarios de Gendarmería advierten que debido al alto hacinamiento al interior de las cárceles el sistema está al borde de una “crisis mayor” y aseguran que la criminalidad al interior de los penales en el país “ha crecido totalmente”. Según datos de la institución, si para ese momento el país contaba con 38.297 personas encarceladas, en marzo de 2024 la cifra aumentó a 54.544 internos. Asimismo, el director subrogante de Gendarmería, Víctor Provoste reveló en enero de este año que existen cerca de 1.600 bandas criminales dentro de las cárceles, de estas, al menos 600 estarían activas cometiendo delitos. Además, la tasa de ocupación penitenciaria en el país alcanzó un 129 por ciento. Además, 16 cárceles superan el 200% por ciento de su capacidad, lo que avizora un 2024 complejo. Asimismo las autoridades advierten que con el aumento de bandas de crimen organizado, aumenta el riesgo de malas prácticas dentro de los penales. Según datos revelados por el medio Ex-Ante a mediados de marzo de 2023, se marcó el récord de 56 funcionarios de Gendarmería expulsados por delitos de corrupción, debido a ingreso y tráfico drogas a las cárceles y cohecho. Es este marco que en conversación con La Tercera, el dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), Rodrigo Muñoz, sostuvo que “hoy tenemos reclusos más agresivos porque el delito también se ha importado. Internos extranjeros han traído delitos que se están aplicando desde las cárceles”. “Hoy las cárceles están siendo domicilios para la extorsión y la tortura entre reos. Gendarmería sigue siendo el patio trasero del Estado. No se invierte realmente como debiera invertirse. En 2023 nos enfrentamos a una crisis que no tenía ningún registro en Chile. En 2023 nos enfrentamos a una crisis que no tenía ningún registro en Chile”, sentencia Rodrigo Muñoz sobre el panorama carcelario”, sentenció. Respecto a la sobrepoblación en las cárceles, el dirigente sostuvo que “en la Región Metropolitana tenemos la penitenciaría de Santiago y Santiago 1 con casi 6.000 y 5.000 reos respectivamente, mientras que el personal no supera los 300 o 400 funcionarios por cárcel”. A su vez, aseguró que trabajan en “paupérrimas condiciones”, con botas y chalecos anti puñales lejos del límite de su vida útil e infraestructura deteriorada. “Tenemos carros donde se trasladan 15 internos sin aire acondicionado. Estamos ad portas de una crisis mayor ¿Qué vamos a esperar? ¿Que un reo se nos muera por asfixia al interior de un carro?”, sentenció. En esta línea, otro de los dirigentes de ANFUP, Benito Saravia, comentó acerca del arribo de delincuentes extranjeros y aseguró que “ha complejizado el escenario carcelario actual”. “Cuando estos reos cometen delitos en Chile ingresan a nuestro sistema sin el historial de su país de origen, tenemos que albergarlos en módulos de bajo compromiso delictual y se cruzan con los internos chilenos que sí son primerizos”, explica. Es importante señalar que enero de este año, el ministro de Justicia, Luis Cordero, admitió que “hay un abuso de la prisión preventiva” a propósito de la discusión por la saturación de las cárceles. Las cifras hablan por sí solas: entre 2010 y 2023 el porcentaje de población penal sin condena pasó de un 24% a un 37% del total de privados de libertad, es decir, de 11.604 a 19.665 imputados recluidos. Se hace evidente que todo este panorama ha hecho aumentar los problemas de salud mental en los funcionarios. Según un informe realizado en 2023 por el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica el 47,5% del personal masculino declaró que alguna vez durante el último año necesitó atención en salud mental, pero solo uno de cada tres la recibió. Mientras que el personal femenino el 52,5% declaró haber necesitado acceso a tratamiento y más de la mitad efectivamente fue atendida. Al respecto, el académico del centro y realizador del estudio, Pablo Carvacho, señaló que “las pocas posibilidades de atención, no solo por falta de oferta institucional, sino también por una cultura que sanciona e inhibe la búsqueda de ayuda para estas dificultades” como uno de los puntos más críticos en Gendarmería. Respecto a este último punto, el estudio de Justicia y Sociedad UC reveló que más del 70% de los funcionarios proviene de comunas rurales del sur de Chile y 67% señaló que estar lejos de su familia afecta su vida personal. En esta misma línea, el dirigente de la Asociación de Gendarmes Chile (AGECh), Pablo Jaque, sostuvo que “uno de los principales factores es que los funcionarios ingresan con una expectativa de su vida laboral y al poco tiempo se dan cuenta que el trabajo en Gendarmería es bastante arriesgado, requiere de muchas horas de trabajo y un desarraigo familiar. Somos el servicio público con más suicidios en Chile”. Además señala que para él, un gran factor en el deterioro de la salud mental de los funcionarios es debido a que “ingresan con una expectativa de su vida laboral y al poco tiempo se dan cuenta que el trabajo en Gendarmería es bastante arriesgado, requiere de muchas horas de trabajo y un desarraigo familiar”.