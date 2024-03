8be954bcc9

Nacional Política Pizarro (PC) a la oposición: "Están pidiendo casi que nos declaren ilegales y sabemos lo que eso significa para la historia de nuestro país" Sobre las críticas a los dichos de Daniel Núñez, señaló: "Recuerden lo que pasó con la Ley Maldita, lo que pasó los 17 años de dictadura, las víctimas siempre las ponemos nosotros, no ellos, y ¿resulta que nosotros somos los anti demócratas?". Bárbara Paillal Jueves 28 de marzo 2024 19:34 hrs.

Como “extremadamente peligroso” calificó la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, los llamados de la oposición a no ceder la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados a su colectividad y de excluirlos de la alianza de Gobierno para garantizar un “empeño democrático”. Estos emplazamientos se dan luego de que el senador Daniel Núñez (PC) instara a “convocar a la presión de la ciudadanía” para impulsar las reformas estructurales del Gobierno. Lo que fue interpretado, desde la derecha, como un intento para sacar los proyectos por vía de la fuerza. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada Pizarro respondió que el llamado que realizó su compañero de filas es que “en una democracia se defienda el programa que tiene el Presidente Gabriel Boric gobernando y eso no tiene nada de malo, salvo aquellos que creen que la democracia se disfraza con un autoritarismo como el que ellos legaron a partir del año 90′ con la Constitución y toda la institucionalidad”. “Están pidiendo casi que nos declaren ilegales y sabemos lo que eso significa para la historia de nuestro país. Cuando la derecha resuelve que nosotros somos ilegales, terroristas, y todos los calificativos antidemocráticos, lo que tienen como consecuencia es que nos intentan exterminar y lo digo por la experiencia vívida en dos periodos de la historia de Chile, sin duda, la más grave es la de la dictadura civil-militar”, afirmó. Sin embargo, la parlamentaria aseguró no estar sorprendida con el tenor de las declaraciones provenientes de la oposición porque acusó “la impunidad ha permitido entre otras cosas este retroceso brutal, donde ellos hoy día se atreven a atacarnos, al partido que más víctimas tiene desde la dictadura civil-militar que ellos tanto defienden y el partido que ofrendo vidas de hombres y mujeres para recuperar esta democracia que tenemos hoy día”. En esa línea, cuestionó si acaso “¿a alguien le parece una locura que se diga que aquellas propuestas que estaban en el programa se tienen que defender con movilización y organización? Eso es la democracia, organizarse, movilizarse por las demandas, distinto es que ellos lo quieran satanizar e instalen como norma que no se puede ejercer el legítimo derecho a manifestarse, lo que está haciendo la derecha es brutal”. “Recuerden lo que pasó con la Ley Maldita, recuerden lo que pasó los 17 años de dictadura, las víctimas siempre las ponemos nosotros, no ellos, y ¿resulta que nosotros somos los anti demócratas?. Nosotros resistimos a la dictadura, ellos la apoyaron y ¿resulta que nosotros somos los anti demócratas?”, declaró. Para la parlamentaria, el debate sobre la testera es una “excusa más” para evitar que el PC tome un rol fundamental en la Corporación. “Saben que la presencia de las y los comunistas en la mesa puede significar poner en discusión proyectos de ley que traigan mayor justicia social y ellos precisamente lo que quieren es asegurar siempre que este modelo empresarial, que tiene a la gente viviendo en muy malas condiciones, no cambie un ápice”, dijo. Consultada por la eventualidad de que el PC entregue su período en la mesa directiva al PDG, Pizarro respondió que ya han cedido suficiente. “Yo no sé si se entiende la política como algo así, eso también tiene que ver con ética y compromiso”, afirmó. “El PC fue marginado de la institucionalidad durante más de 20 años y ahora no tenemos la condición de llegar a presidir la mesa, el partido que más ha resistido las agresiones y que ha luchado en defensa del pueblo para que tenga mejor condición de vida. Todo lo demás es una caricatura, todo lo demás, las palabras empeñadas también se cumplen porque cuando no se cumplen es lo que tiene el descrédito hoy día en esta élite política que no representa la gente”, zanjó. Imagen de Portada: Agencia ATON.

