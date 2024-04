IMACEC en alza: el auspicioso pronóstico de Marcel versus el llamado a la cautela de la oposición

dbc08c7e97

Sorpresa generó este lunes la cifra del IMACEC de febrero que, al expandirse en un 4,5% en relación al mismo mes del año anterior, anotó su mayor avance desde mayo de 2022. La noticia fue bien recibida en La Moneda, desde donde el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó, entre otras cosas, que el crecimiento se registró en todos los sectores económicos. “Antes hemos tenido buenos IMACEC, pero siempre ha habido un sector rezagado. Especialmente importante fue el crecimiento de la minería, pero también tuvimos crecimiento en la industria manufacturera, el comercio y los otros bienes que incluyen la construcción”, detalló el secretario de Estado. En esa misma línea, Marcel aseguró que las cifras “son claramente positivas” y que además dan cuenta “de que la economía efectivamente está transitando por un proceso de crecimiento”. “Pensemos que la inflación en la actividad económica se produjo en julio del año pasado, es decir, ya llevamos ocho meses en este proceso de recuperación de la actividad económica. Efectivamente el año 2024 va a ser un año de crecimiento claramente mayor a los años recientes”, pronosticó. Desde la oposición, en cambio, el análisis fue más cauteloso. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda, Sofía Cid, hizo un llamado a “ver qué pasa en los meses venideros”. “Este resultado del IMACEC de 4,5 está muy influenciado por la minería, por el aumento en ese sector y además la minería ha tenido una base de comparación bastante baja. No hay que entusiasmarse tanto. Esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros planos, así que hay que potenciar el crecimiento y eso por el lado del Ejecutivo no lo hemos visto”, acusó. Asimismo, la diputada RN negó un posible allanamiento, en vista de las cifras positivas, a propuestas del Gobierno como el aumento a los impuestos personales. De acuerdo a las últimas declaraciones del ministro Marcel, este proyecto se presentaría la próxima semana. “Nosotros le hemos dicho al Ejecutivo que todo lo que tiene que ver con evasión lo vamos a tramitar, pero no estamos disponibles para un alza de impuestos. Nosotros se lo hemos dicho claramente al Ejecutivo y vamos a seguir en la misma línea. Nuestro país no está en condiciones de aumentar los impuestos y menos lo que pretende el Ejecutivo, que es aumentarle los impuestos a la clase media”, advirtió. Eugenio Rivera: “Se trata de un crecimiento sano y sostenible” Consultado respecto al IMACEC de febrero, el economista del del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, Eugenio Rivera, compartió el optimismo del ministro Marcel y relevó el que la cifra viniera acompañada de un equilibrio en los indicadores macroeconómicos. De acuerdo a Rivera, en mayo del 2022 (mes en que se registró un alza del IMACEC de 5,1%), “la economía presentaba grandes desequilibrios macroeconómicos, heredados de la administración anterior”. “Ahora, sin embargo, se trata de un crecimiento sano, sostenible, en un contexto en que las inflaciones decrecientes, el déficit en cuenta corriente, está controlado y hay un mejoramiento, aunque no todavía importante, de las expectativas de los agentes económicos”, explicó. A juicio del economista, las cifras positivas son “un gran golpe a algunos agoreros que decían que esta es una economía que no crece”, al mismo tiempo que una señal de que el crecimiento del 2024 podría estar por sobre lo previsto. “Ya no sería de un 2% en el 2024, sino que algunos ya están hablando de un crecimiento de 2,6. Eso a mí me parece probable porque una vez que se quiebran las expectativas negativas y aparecen las positivas, los agentes económicos empiezan a operar en un nuevo medio ambiente”, estimó. De todas maneras, Rivera advirtió que “el gran tema que queda abierto es sin duda la inversión”. “Uno podría creer que las expectativas son en torno al crecimiento de un 1% en el año, pero habrá que ver si este mejor ambiente tiene un impacto positivo en eso”, dijo. Finalmente, en cuanto a las negociaciones en el Congreso por el pacto fiscal, el economista expresó que en el actual escenario, lo más adecuado sería que la oposición entre en diálogo con el Gobierno. “Lo que yo sí espero es que en la medida de que existe evidencia de que la economía empieza a mejorar, la oposición abandone esta actitud intransigente y colabore en tratar de sacarle el máximo partido a lo que fue el esfuerzo que se hizo en los últimos dos años para estabilizar la economía. Trabajar conjuntamente para resolver los obstáculos estructurales que enfrenta la economía y que han llevado a que la tasa de crecimiento potencial, es decir, la capacidad productiva de la economía, esté en torno a un 1,9%”, afirmó. “Eso es lo que necesitamos ahora, asegurar que la economía crezca, que podamos aspirar a un crecimiento promedio futuro de entre 3 y 4% anual”, apuntó.

