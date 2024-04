25609d9d5f

Nacional seguridad Sociedad Seguridad con perspectiva de Derechos Humanos: seminario reflexiona los desafíos que enfrenta en Chile "La dignidad humana debe estar siempre al centro de las políticas públicas", afirmó la Rectora Rosa Devés al comienzo de este encuentro cuyos temas principales fueron la función policial y los nuevos actores involucrados en la materia. Pilar León Miércoles 17 de abril 2024 18:17 hrs.

“La incorporación de la perspectiva de Derechos Humanos en la función policial y en la seguridad en un sentido más amplio, la mejora y la perfecciona, no la entorpece cómo se ha tratado de instalar”, afirmó el experto del Comité para la Prevención de la Tortura, Sebastián Cabezas, sobre el “Seminario gestión de la seguridad y Derechos Humanos”, el cual se llevó a cabo este miércoles en la Casa Central de la Universidad de Chile. El encuentro, organizado por el comité junto con el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y el Centro de Derechos Humanos de la casa de Bello, tenía por objetivo generar debate sobre los problemas y desafíos que enfrenta el enfoque de derechos fundamentales en seguridad, además del rol que ejercen las instituciones y la ciudadanía. En ese sentido, Cabezas explicó que “es fundamental conocer y mapear a los nuevos actores en el ámbito de la seguridad: los municipios, las empresas de seguridad, etc., porque es importante identificarlos ya que es primordial que todos ellos actúen dentro del marco del Estado de Derecho para que la seguridad sea una cuestión integral”. Por su parte, la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, señaló que la realización del seminario en la casa de estudios “ratifica nuestro compromiso con la promoción y el respeto a los Derechos Humanos”, y agregó que “la seguridad ocupa hoy un lugar preponderante en las preocupaciones ciudadanas y también concentra gran parte de la discusión pública. Reflexionar, por lo tanto, sobre su gestión con un enfoque de derechos humanos se vuelve indispensable, porque la dignidad humana debe estar siempre al centro de las políticas públicas”. Las mesas de discusión que se desarrollaron durante el seminario fueron dos: “Policía y derechos humanos: legitimidad policial como imperativo para la justicia distributiva” y “Nuevos actores en la seguridad”, las que contaron con la participación de académicas y académicos, representantes de municipios, integrantes del Gobierno y Carabineros. En estos paneles se abordaron temáticas tales como la formación de las fuerzas policiales, la brecha entre la realidad y la aplicación práctica de las normas y protocolos, la gestión municipal en la seguridad, los comités de seguridad en las comunas, entre otros. El enfoque de derechos fundamentales como garantía para la sociedad Para el director del Centro de Derechos Humanos, Felipe Abbott, lo importancia de entender un enfoque de Derechos Humanos transversal en espacio reflexivo es dar cuenta de que constituyen una salvaguarda y una garantía para la sociedad, además de ser una forma previsible para dar soluciones a largo plazo. Esto, pues “si aceptamos ciertas dosis de brutalidad policial porque ciertos colectivos no entienden de otra manera y eso es lo que uno encuentra en los discursos instalados en la opinión pública, lo que no se visibiliza es que ese discurso nos afecta a todos y no es al otro al que le estoy desconociendo tales derechos, sino que es a todos nosotros a los que nos desconocemos el estatuto de derechos que nos protegía y si lo debilitamos nos ponemos en riesgo a todos”, detalló Abbott. A su vez, la investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, Alejandra Mohor, aseguró que en la actualidad el problema está en que en el debate público se presentan los Derechos Humanos como antagonistas de la seguridad. Así mismo, agregó que “se ha instalado una idea mal concebida de que el resguardo, protección y garantía de los Derechos Humanos iría en desmedro de la posibilidad de darle mayor seguridad a los ciudadanos de nuestro país y eso, por cierto, no solo es un error, sino que además va en desmedro de poder consolidar a un Estado garante de Derechos Humanos” “En la medida en que el Estado, sus agencias y sus agentes, cada uno de los funcionarios y funcionarios estatales se hacen parte y se hacen garante de los Derechos Humanos integrales e indivisibles de las personas y la política pública los encarna adecuadamente, lo que vamos a tener son ciudadanos y ciudadanas más protegidas”, añadió la investigadora. Revisa el seminario completo aquí:

Imagen. Felipe Poga-Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile.

