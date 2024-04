Reforma al sistema político y negativa al aumento de impuestos: los consensos y líneas rojas que deja Enade 2024

0bef3efb72

Pese a que sorprendió el tono conciliador de la jornada, la edición N°46 del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) estuvo marcada por llamados “contra el inmovilismo” -lema de la cita-, no solo como desafío de cara al crecimiento económico, sino también como interpelación al mundo político. Tanto el sector privado como el Presidente Gabriel Boric coincidieron en que el clima previo tuvo mucho de confrontación y poco de diálogo. Ambas partes se plantearon recomponer el ambiente de respeto perdido. En su discurso inaugural, la presidenta de la corporación organizadora ICARE, Karen Thal, descartó que las críticas emitidas por el gran empresariado, en torno a los indicadores macroeconómicos, fueran cuestionamientos directos al Gobierno de turno. “En una democracia, exponer una realidad, por dura que ella sea, no significa hacer una crítica pequeña a las actuales autoridades. Se trata de una genuina preocupación, mucho más profunda y compleja, en que nadie puede pretender obtener ventajas de ninguna naturaleza”, explicó. Más allá de atender a las tensiones previas, el gran empresariado aprovechó de poner un tema en particular sobre la mesa frente al Presidente Boric: la reforma al sistema político. Fue parte del discurso de la dirigente de ICARE, pero también del presidente de la CPC, Ricardo Mewes. La líder de la corporación organizadora del evento indicó que “es evidente que el estancamiento en muchos de estos ámbitos se debe, en buena parte, a las dificultades que existen actualmente para alcanzar acuerdos en el Congreso y a las dinámicas que se han instalado desde la reforma electoral de 2015″. “Nuestro sistema político requiere de manera urgente cambios que permitan dar mayores grados de gobernabilidad y recuperar la confianza de la ciudadanía. Lo que vengo a decir esta mañana, no solo como presidenta de ICARE, sino también como chilena, madre, empresaria y ciudadana, es que no podemos seguir en este ambiente de confrontación, instalados en nuestras propias cosmovisiones, sin ser capaces de un diálogo honesto, inteligente y maduro que nos saque de esta parálisis”, añadió. Fue un tema del que tomó nota el Mandatario y cuando fue su turno delante del podio anunció no solo que está “a favor de una reforma a nuestro sistema político“, sino que promoverá que los partidos lleguen a consensos y que legislará al respecto en el transcurso de su administración. Hace tan solo unos días, en el marco de un encuentro con la prensa acreditada en el Palacio de La Moneda, el Jefe de Estado había condicionado el debate respecto a la tramitación de la reforma de pensiones y el pacto fiscal. En esta oportunidad no trazó dicha línea roja, pero declaró que sería “insultante” para la población y que “contribuiría al desprestigio de la política”, legislar sobre modificaciones al sistema político antes de lograr un acuerdo en materia previsional. Desde el Congreso Nacional valoraron el “cambio” de disposición del Gobierno y dicen que fue un error que Boric frenara el avance de la reforma. El presidente del Senado, Jose García Ruminot, celebró “que el Presidente haya recapacitado y comprendido que es perfectamente posible llevar adelante en la tramitación legislativa las reformas y, al mismo tiempo, estas modificaciones al sistema político”. Dado los tiempos, García Ruminot sostuvo que está la disponibilidad para abordar, a lo menos, una reforma acotada. Esto es, incluir el aumento del umbral al 5% para aspirar a un escaño en el Senado y normas anti discolaje, como la pérdida del escaño al diputado que renuncie a su partido. En tanto, Karol Cariola (PC), presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, destacó que el timonel de La Moneda demostrara que no hay vetos sobre ninguna temática: “El debate respecto del sistema político es un debate que está cursando, en las distintas Cámaras hay discusiones. Me parece correcto que se busque un acuerdo con los distintos sectores políticos, pero que al mismo tiempo el Presidente destaque que hay necesidades de las personas que no se pueden soslayar”. Gran empresariado, negativa a la reforma de pensiones y alza de impuestos Al igual que la agenda prioritaria de proyectos en seguridad -conocida como fast track legislativo-, acordada entre el Congreso Nacional y el Gobierno, el Presidente Gabriel Boric invitó a ambas Cámaras del Parlamento a converger en un mecanismo que acelere la tramitación de proyectos pro crecimiento e inversión, algunos contenidos en el pacto fiscal, para suscitar su aprobación antes de la próxima discusión presupuestaria. Un llamado de urgencia que también se extendió a la reforma de pensiones, que hoy se encuentra siendo discutida en la Comisión del Trabajo en el Senado. Sin embargo, el sector privado dio un portazo a ambas iniciativas. Incluso reiterando su negativa a la fórmula del 3% a capitalización individual y 3% a solidaridad. La presidenta de ICARE sostuvo que “concordar no significa aprobar cualquier iniciativa, sino buenas reformas, que sintonicen con las aspiraciones de la gente y que sean técnicamente fundadas”. “En los países en desarrollo suele aplicarse, muchas veces, lo que se estima ‘una solución salomónica’, en que las controversias se resuelven partiendo en un punto medio las diferencias. Esta solución, aparentemente ingeniosa, no siempre genera buenos resultados, porque la experiencia comparada nos enseña, con sólida evidencia, que en materia de regulaciones y políticas públicas hay soluciones que funcionan y otras que simplemente llevan a los países al desastre“, argumentó. Más sólido fue el líder de la CPC, Ricardo Mewes, al indicar que en relación al corazón del pacto fiscal, “necesitamos un sistema tributario que promueva el ahorro, la inversión y el desarrollo de las empresas, y que ofrezca condiciones a los inversionistas, que nos hagan elegibles a la hora de decidir dónde realizar sus proyectos. Por lo mismo, sería tremendamente perjudicial para el crecimiento económico una reforma tributaria con alza de impuestos”.

