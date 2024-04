323c21e55e

Internacional Cristina Kirchner acusa a Milei de someter al pueblo argentino a un sacrificio “inútil” El presidente trasandino respondió señalando que el discurso de la exmandataria fue "de una pobreza intelectual notoria" y que "lo único que hizo fue hacer críticas, sigue abrazada a un modelo que destrozó a la Argentina”. RFI Domingo 28 de abril 2024 9:55 hrs. Cristina Kirchner, ex presidenta de Argentina.

Al reaparecer en la escena política en un multitudinario acto, Cristina Kirchner, la peronista de centro-izquierda que gobernó Argentina entre 2007 y 2015, y fue vicepresidenta de Alberto Fernández de 2019 a 2023, lanzó duras críticas al gobierno del ultraliberal Javier Milei. Lo hizo al hablar en la inauguración de un microestadio en Quilmes, en las afueras de Buenos Aires, que lleva el nombre de su fallecido marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). La expresidenta acusó “escuché al presidente (Milei) en una cadena nacional y me decidí a venir acá para reflexionar sobre este particular momento que vive la Argentina, sobre el proyecto anarcocapitalista y el inútil sacrificio al que está siendo sometido nuestro pueblo”. Milei celebró el lunes como una “hazaña histórica” el primer trimestre con superávit financiero que registra Argentina desde 2008, primer año de gobierno de su rival política Kirchner. Pero la expresidenta dijo este sábado que ese superávit “no tiene sustento” señalando que “te puede haber votado el 60%, pero si después cuando sos gobierno, la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve?“, agregó, en alusión al porcentaje que logró Milei en el balotaje que lo llevó al poder en 2023. Las medidas económicas de Milei incluyen la paralización de obras públicas, despidos de funcionarios, cierres de dependencias del gobierno, corte de subsidios, aumento de tarifas públicas y el congelamiento de presupuestos en momentos en que la inflación roza el 290% anual y la pobreza aqueja a la mitad de la población. En esa línea, Kirchner señaló que “cuando escuché al Presidente congratularse por el superávit público del primer trimestre y resulta que no pagaste la energía, las obras públicas, y le debés a las provincias y a las universidades… No hermano, no tenés superávit. Mirá todo lo que debés”, “Este gobierno no tiene plan de estabilización (…). Es solamente un plan de ajuste”, advirtió Kirchner. “El presidente tiene que comprender que debe dar un golpe de timón a esta política”, enfatizó. Milei, un economista que pronosticó dos años de sacrificio antes de reactivar la economía argentina, además de responder a Kirchner por la red social X apuntando a que “la gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero”, este domingo cuestionó directamente el discurso de la expresidenta. La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero. El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De que sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el… pic.twitter.com/b2Z90Akwyt — Javier Milei (@JMilei) April 27, 2024 Lo hizo en entrevista con radio Rivadavia donde sostuvo que “respecto a otros de sus discursos, el de ayer ha sido un discurso muy pobre. En general había un modelo, alguna estructura formal en sus discurso más clara, en este directamente carece de una forma orgánica de presentar un tema. Es de una pobreza intelectual notoria, hubo una caída en el nivel del discurso. Lo único que hizo fue hacer críticas, sigue abrazada a un modelo que destrozó a la Argentina”. Consultado por la reaparición de Kirchner, Milei indicó que “están nerviosos, cada día es más notable el modo en que va bajando la inflación”.

