Nacional Salud “Creo que no habrá ley”: diputado Celis (RN) pronostica falta de acuerdo en comisión mixta por isapres El parlamentario responsabilizo al Gobierno por no tomarse el tema "con seriedad", así como también al Senado por haberse demorado nueve meses en discutir un proyecto, que ya había sido presentado tarde por parte del Ejecutivo. Diario Uchile Jueves 2 de mayo 2024 12:50 hrs.

Luego de que el 25 de abril el Senado rechazara la propuesta de Ley Corta de Isapres, este jueves a las 15:00 horas la comisión mixta recibe el proyecto para iniciar su discusión, ad portas de que comience a aplicarse el fallo de la Corte Suprema el próximo 12 de mayo. Sobre la tramitación de esta iniciativa, conversamos en la primera edición de Radioanálisis con el diputado (RN) e integrante de la Comisión de Salud, Andrés Celis. “Han habido conversaciones con el Gobierno, en las que no he participado, pero no hay punto de acuerdo. No hay por donde para que en la comisión mixta se den los votos necesarios para generar consenso”, afirmó el parlamentario respecto del debate acerca de la Ley Corta de Isapres, quien además explicó que hoy solamente lograrán escoger el presidente de comisión, al senador (UDI), Javier Macaya. “Yo creo que no habrá ley. Sin embargo, creo que hay dos personas que pueden hacer que sí, y son el el doctor Juan Luis Castro (PS) y el doctor Lagomarsino (Partido Radical)”, indicó. Debido a la falta de acuerdo, será el superintendente de Salud, Víctor Torres, quien deba hacerse cargo del fallo del máximo tribunal. En ese sentido, Celis expuso que “la Superintendencia va a tratar que la Corte Suprema dé un nuevo plazo, pues no va querer tener la responsabilidad de dictar vía resoluciones instrucciones para que se dé el cumplimiento del fallo”. Para el diputado de RN, lo anterior se debe a que “el Gobierno no se tomó con seriedad lo que se venía”. “Creo que el gran error fue, por una parte, que el Ejecutivo se demoró en presentar el proyecto y, por otra parte, que en el Senado se demoró tanto la derecha como la izquierda en finalmente aprobar y en haber insistido en la mutualización que, claramente, es un tema que le pertenecía al Presidente de la República porque era una materia de seguridad social”. Junto a Andrés Celis, en la comisión mixta estarán sus pares: Daniel Lilayú (UDI), Gael Yeomans (CS) , Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y Tomás Lagomarsino (Partido Radical). Además, de los representantes del Senado: Juan Luis Castro (PS), Francisco Chahuán (RN), Javier Macaya (UDI), Ximena Órdenes (IND-PPD) y Sergio Gahona (UDI). Revisa la entrevista completa acá:

